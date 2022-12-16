Будут ли вводить ограничения из-за роста ОРВИ и гриппа в НСО? Отвечает губернатор

— Нет, дополнительных специальных ограничений нет. Есть требования внутренних документов Минздрава о наличии масок во всех медорганизациях. Это требование справедливое. Мы используем карантины в школах и детсадах — снизили планку по их введению с 20 до 10% от общего числа учащихся. Ситуация не такая критичная. Какие-то ограничения не будем вводить, — объяснил Андрей Травников.