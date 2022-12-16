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Будут ли вводить ограничения из-за роста ОРВИ и гриппа в НСО? Отвечает губернатор

В регионе растет заболеваемость

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Поликлиникам пришлось перейти на семидневную рабочую неделю из-за роста обращений

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В Новосибирской области не будут вводить дополнительных ограничений из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников во время пресс-конференции 16 декабря.

— Нет, дополнительных специальных ограничений нет. Есть требования внутренних документов Минздрава о наличии масок во всех медорганизациях. Это требование справедливое. Мы используем карантины в школах и детсадах — снизили планку по их введению с 20 до 10% от общего числа учащихся. Ситуация не такая критичная. Какие-то ограничения не будем вводить, — объяснил Андрей Травников.

Роспотребнадзор Новосибирской области уже выпустил рекомендации для утренников в детских садах из-за распространения ОРВИ и гриппа. Ведомство предлагает обязать родителей носить маски на мероприятиях. При этом о введении масочного режима в транспорте, магазинах и других общественных местах речь пока не ведется.

Случаев ОРВИ и гриппа в Новосибирской области становится всё больше. Заболеваемость за последнюю неделю выросла на 20%.

Почему сейчас в Новосибирске растет заболеваемость, откроют ли больничный дистанционно и почему скорая помощь не приедет к вам на температуру, можно узнать здесь. Из-за подъема заболеваемости Роспотребнадзор даже предложил продлить режим повышенной готовности. Журналисты НГС проехали по трем поликлиникам, на которые жалуются новосибирцы.

Мы ведем онлайн-трансляцию с пресс-конференции. Все самое важное с выступления можно также читать в нашем телеграм-канале.

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