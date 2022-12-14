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«Приходят к 10 утра, а уходят спустя 5 часов»: что происходит в поликлиниках Новосибирска во время резкого роста заболеваемости

Журналисты НГС проехали по трем поликлиникам, на которые жалуются новосибирцы

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Люди приходят в поликлинику рано утром, до того, как врач начнет прием, чтобы успеть занять очередь

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Жители Новосибирска на этой неделе начали жаловаться на огромные очереди в поликлиниках. В коридоре, ожидая прием врача, можно просидеть более 5 часов, по словам читателей НГС, а скорая приезжает к маленьким детям с высокой температурой поздно ночью либо под утро. Мы собрали список поликлиник, на которые поступили жалобы от наших читателей, и съездили в несколько из них, чтобы узнать, как медучреждения справляются с наплывом заболевших.

Больше всего жители Новосибирска жалуются на очереди в поликлинике <nobr class="_">№ 2</nobr> на улице Лазурная, 20/1

Больше всего жители Новосибирска жалуются на очереди в поликлинике № 2 на улице Лазурная, 20/1

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Больше всего комментариев о больших очередях в редакцию поступило от жителей микрорайона МЖК и жилмассива «Плющихинский», которые пожаловались на поликлинику № 2 на улице Лазурная, 20/1. Мы приехали сюда примерно в 07:40, в регистратуре очередь, но небольшая, вещи в гардероб тоже сдают несколько человек, спрашиваю у работника гардероба:

— Большие очереди в поликлинике у вас?

— Да нет, как обычно, всегда так, — отвечает женщина, подавая мне номерок.

В гардеробе и на первом этаже людей немного

В гардеробе и на первом этаже людей немного

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Во взрослом отделении очереди ждут примерно 15 человек. Пациенты выстроились в процедурный кабинет и у двери терапевта. Здесь чувствуется напряжение, люди не общаются между собой, в коридоре тишина. Поговорить с журналистом тоже никто не захотел, на вопрос, зачем люди пришли сюда так рано, один из мужчин ответил, что хочет закрыть больничный, а пришел утром, чтобы успеть занять очередь. В процедурный кабинет тоже стоит несколько человек, пожилая женщина объяснила журналисту, что пришла сдавать анализы, а гриппа и ОРВИ она не боится, потому что поставила прививку.

— Мне некогда, очередь моя подошла, — ответила женщина.

Жители Новосибирска пожаловались на поликлиники города, по их словам, людей в очереди много

Жители Новосибирска пожаловались на поликлиники города, по их словам, людей в очереди много

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На втором этаже — детское отделение, прием к педиатру ждут не только дети, у которых есть признаки заболевания, но и те, кто хочет получить талон к другому специалисту, например, гастроэнтерологу. Здесь атмосфера приятнее, мамы общаются между собой, обсуждают, что дети болеют, а скорая приезжает ночью либо под утро. Некоторые дети кашляют и причитают, что уже хотят домой.

— Мы пришли к 07:30 в поликлинику с сыном, прием начинается в 08:15, но в очереди я не самая первая, а примерно восьмая. До этого тоже приходили сюда, но не дождались прием, просидели час и ушли. Есть люди, которые приходят к 10:00, а уходят спустя 5 часов в 15:00, — спокойно объясняет Елена, она ждет очередь вместе со своим сыном.

По словам сотрудницы поликлиники, людей в здании немного, так обычно и бывает

По словам сотрудницы поликлиники, людей в здании немного, так обычно и бывает

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Старший сын Елены уже переболел, но младший, которому еще нет двух лет, заболел недавно.

— Маленькому сыну еще нет двух лет, температура поднялась до 39,3 градусов. Вызвали скорую примерно в 21:00, нам сказали, что минимальное ожидание — 4 часа. Ночью сын уснул, и мы отменили вызов, — отметила Елена.

На первом этаже находится взрослое отделение, люди ждут прием к терапевту. Некоторые, чтобы закрыть больничный

На первом этаже находится взрослое отделение, люди ждут прием к терапевту. Некоторые, чтобы закрыть больничный

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Похожая история произошла и у Анны, ее 5-летняя дочка заболела 10 декабря — резко поднялась температура до 39 градусов.

— Вызвали скорую помощь днем, к нам направили врача из поликлиники, сбили температуру, но к вечеру ребенку снова стало плохо. Тогда в 20:00 мы позвонили в скорую еще раз, дочка уснула, но я каждый час просыпалась, чтобы измерить у нее температуру. Скорая приехала только в 5 утра, температуру сбили, — рассказала Анна.

Рано утром женщина пришла в поликлинику, потому что вчера в 10 утра очередь была намного больше. Она надеялась, что утром людей будет меньше, но очередь уже успела собраться.

Второй точкой нашего маршрута стала поликлиника № 27 на улице Рельсовая, 4. По ощущениям, здесь людей меньше и к терапевту, и к педиатру. В гардеробе сотрудник также отмечает, что пика людей нет, очереди как обычно.

В поликлинике № 27 людей было еще меньше, есть небольшие очереди к терапевту и педиатру

В поликлинике № 27 людей было еще меньше, есть небольшие очереди к терапевту и педиатру

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Как написала в редакцию НГС Наталья Леоненко, ее 13-летняя дочка заболела 11 декабря. Сперва начался кашель, а к вечеру поднялась температура до 39,5 градусов. Женщина позвонила в скорую помощь, чтобы вызвать бригаду врачей, через час ожидания Наталья дала ребенку жаропонижающее. Записаться к педиатру в поликлинику № 18 на улице Широкая, 113 женщина смогла только на 16 декабря.

— Через три часа ожидания снова позвонила в скорую помощь, ответили: «Ожидайте». Объяснили, что ждать надо будет долго, потому что нет машин. Я отменила вызов, так как температура понизилась до 38 градусов. Позже попыталась записаться на прием к педиатру, но получилось записаться только на 16 декабря, — рассказала женщина.

В регистратуре стоит несколько человек, некоторые, чтобы не заболеть или не заразить других, носят маски

В регистратуре стоит несколько человек, некоторые, чтобы не заболеть или не заразить других, носят маски

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В ночь с 11 на 12 декабря у девочки опять поднялась температура до 39,5 градусов. Весь следующий день температура также поднималась, а сбивали ее лекарством.

— Врача вызывать нет смысла, вариант идти в поликлинику в мороз с температурой и сидеть в очереди тоже не подходит, вызвать платного врача нет возможности. Сейчас у дочки держится температура 37,5 градусов, — отметила Наталья.

Люди толпятся в регистратуре, но их тоже немного

Люди толпятся в регистратуре, но их тоже немного

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Такая очередь собралась во взрослом отделении сегодня утром

Такая очередь собралась во взрослом отделении сегодня утром

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Жалобы также поступили на поликлинику № 1 по адресу Фрунзе, 57а, но когда мы приехали примерно к 8 утра в учреждение, людей почти не было даже в регистратуре.

Недавно мы писали о том, что приоритетность выезда бригады скорой помощи зависит от состояния пациента. Если есть угроза жизни, то скорая помощь приедет в течение 20 минут, если же угрозы жизни нет, к такому типу относится высокая температура, то вызов перенаправляют в поликлинику. Если же вызов поступил в будний день после 19:00, то к заболевшему приедет бригада скорой помощи, но время ее приезда не регламентируется.

Сохраняйте полезную картинку

Сохраняйте полезную картинку

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Все самые важные заявления замминистра здравоохранения и главврача скорой помощи мы собрали в одном материале — читайте, почему скорая помощь не приедет к вам на повышенную температуру и откроют ли больничный дистанционно.

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