«Приходят к 10 утра, а уходят спустя 5 часов»: что происходит в поликлиниках Новосибирска во время резкого роста заболеваемости

Жители Новосибирска на этой неделе начали жаловаться на огромные очереди в поликлиниках. В коридоре, ожидая прием врача, можно просидеть более 5 часов, по словам читателей НГС, а скорая приезжает к маленьким детям с высокой температурой поздно ночью либо под утро. Мы собрали список поликлиник, на которые поступили жалобы от наших читателей, и съездили в несколько из них, чтобы узнать, как медучреждения справляются с наплывом заболевших.
Больше всего комментариев о больших очередях в редакцию поступило от жителей микрорайона МЖК и жилмассива «Плющихинский», которые пожаловались на поликлинику
— Большие очереди в поликлинике у вас?
— Да нет, как обычно, всегда так, — отвечает женщина, подавая мне номерок.
Во взрослом отделении очереди ждут примерно 15 человек. Пациенты выстроились в процедурный кабинет и у двери терапевта. Здесь чувствуется напряжение, люди не общаются между собой, в коридоре тишина. Поговорить с журналистом тоже никто не захотел, на вопрос, зачем люди пришли сюда так рано, один из мужчин ответил, что хочет закрыть больничный, а пришел утром, чтобы успеть занять очередь. В процедурный кабинет тоже стоит несколько человек, пожилая женщина объяснила журналисту, что пришла сдавать анализы, а гриппа и ОРВИ она не боится, потому что поставила прививку.
— Мне некогда, очередь моя подошла, — ответила женщина.
На втором этаже — детское отделение, прием к педиатру ждут не только дети, у которых есть признаки заболевания, но и те, кто хочет получить талон к другому специалисту, например, гастроэнтерологу. Здесь атмосфера приятнее, мамы общаются между собой, обсуждают, что дети болеют, а скорая приезжает ночью либо под утро. Некоторые дети кашляют и причитают, что уже хотят домой.
— Мы пришли к 07:30 в поликлинику с сыном, прием начинается в 08:15, но в очереди я не самая первая, а примерно восьмая. До этого тоже приходили сюда, но не дождались прием, просидели час и ушли. Есть люди, которые приходят к 10:00, а уходят спустя 5 часов в 15:00, — спокойно объясняет Елена, она ждет очередь вместе со своим сыном.
Старший сын Елены уже переболел, но младший, которому еще нет двух лет, заболел недавно.
— Маленькому сыну еще нет двух лет, температура поднялась до 39,3 градусов. Вызвали скорую примерно в 21:00, нам сказали, что минимальное ожидание — 4 часа. Ночью сын уснул, и мы отменили вызов, — отметила Елена.
Похожая история произошла и у Анны, ее
— Вызвали скорую помощь днем, к нам направили врача из поликлиники, сбили температуру, но к вечеру ребенку снова стало плохо. Тогда в 20:00 мы позвонили в скорую еще раз, дочка уснула, но я каждый час просыпалась, чтобы измерить у нее температуру. Скорая приехала только в 5 утра, температуру сбили, — рассказала Анна.
Рано утром женщина пришла в поликлинику, потому что вчера в 10 утра очередь была намного больше. Она надеялась, что утром людей будет меньше, но очередь уже успела собраться.
Второй точкой нашего маршрута стала поликлиника
Как написала в редакцию НГС Наталья Леоненко, ее
— Через три часа ожидания снова позвонила в скорую помощь, ответили: «Ожидайте». Объяснили, что ждать надо будет долго, потому что нет машин. Я отменила вызов, так как температура понизилась до 38 градусов. Позже попыталась записаться на прием к педиатру, но получилось записаться только на 16 декабря, — рассказала женщина.
В ночь с 11 на 12 декабря у девочки опять поднялась температура до 39,5 градусов. Весь следующий день температура также поднималась, а сбивали ее лекарством.
— Врача вызывать нет смысла, вариант идти в поликлинику в мороз с температурой и сидеть в очереди тоже не подходит, вызвать платного врача нет возможности. Сейчас у дочки держится температура 37,5 градусов, — отметила Наталья.
Жалобы также поступили на поликлинику
Недавно мы писали о том, что приоритетность выезда бригады скорой помощи зависит от состояния пациента. Если есть угроза жизни, то скорая помощь приедет в течение 20 минут, если же угрозы жизни нет, к такому типу относится высокая температура, то вызов перенаправляют в поликлинику. Если же вызов поступил в будний день после 19:00, то к заболевшему приедет бригада скорой помощи, но время ее приезда не регламентируется.
Все самые важные заявления замминистра здравоохранения и главврача скорой помощи мы собрали в одном материале — читайте, почему скорая помощь не приедет к вам на повышенную температуру и откроют ли больничный дистанционно.