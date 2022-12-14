«Приходят к 10 утра, а уходят спустя 5 часов»: что происходит в поликлиниках Новосибирска во время резкого роста заболеваемости

Похожая история произошла и у Анны, ее 5-летняя дочка заболела 10 декабря — резко поднялась температура до 39 градусов.



— Вызвали скорую помощь днем, к нам направили врача из поликлиники, сбили температуру, но к вечеру ребенку снова стало плохо. Тогда в 20:00 мы позвонили в скорую еще раз, дочка уснула, но я каждый час просыпалась, чтобы измерить у нее температуру. Скорая приехала только в 5 утра, температуру сбили, — рассказала Анна.



Рано утром женщина пришла в поликлинику, потому что вчера в 10 утра очередь была намного больше. Она надеялась, что утром людей будет меньше, но очередь уже успела собраться.