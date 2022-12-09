Одного рака 13 видов: врачи назвали 40 заболеваний, которые могут появиться из-за лишнего веса

Всем знакома присказка о том, что хорошего человека должно быть много. Но мало кто задумывался, что самому хорошему человеку от этого «много» будет точно не хорошо. Лишние килограммы часто прибавляют лишние (и серьезные) проблемы со здоровьем. А оно вам надо? Вместе с врачами мы составили внушительный список заболеваний, к которым приводит ожирение, и попробовали разобраться, как не допустить избыточного веса. А в завершении этого текста вы найдете простейший, но полезнейший тест, который позволит понять, можете ли вы попасть в зону риска.
Заболевания сердца
Первым при избыточном весе страдает сердце. Лишний жир в человеческом организме приводит к увеличению объема крови, из-за чего вашему сердцу приходится работать тяжелее, чтобы перекачать всю эту «лишнюю» кровь. В течение нескольких лет это вызывает вредные изменения в структуре сердца и его функции, что в конечном итоге приводит к сердечной недостаточности.
— Если лишнего веса много, то может появиться гипертрофическая кардиомиопатия — утолщение сердечной мышцы, — говорит Ирина Бородина. — Сердцу становится сложнее проталкивать кровь по сосудам. В таком режиме увеличивается потребность в кислороде. Органы и ткани испытывают кислородное голодание, гипоксию. Чем выше вес, тем оно более выраженное. С увеличением веса сердце декомпенсируется быстрее, развивается сердечная недостаточность. Избыточное содержание жирных кислот в крови приводит к их избыточному поступлению в клетки сердца.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Кроме того, у пациентов с лишним весом может развиться атеросклероз. Это обменное нарушение приводит к дисбалансу между липидными (жировыми) компонентами плазмы и повреждению стенок сосудов жировыми бляшками.
— Это нарушение формирует сердечно-сосудистые болезни, наиболее опасными из которых являются гипертония и ишемическая болезнь сердца, аритмия, кардиосклероз и такие грозные осложнения, как инфаркты, — говорит врач — кардиолог-аритмолог Екатерина Лещенко.
Екатерина Лещенко — старший ординатор кардиологического отделения «Новой больницы», врач — кардиолог-аритмолог
Ну и наконец, при ожирении сердца группы его мышечных клеток замещаются очагами клеток жировых. Нарастают одышка, тахикардия, возникают различные аритмии и нарушения проводимости, особенно часто обнаруживается экстрасистолия. Экстрасистолы ощущаются как перебои в работе сердца, толчки, сильные удары, замирания или «перевороты» сердца. Иногда они сопровождаются страхом, тревогой, чувством нехватки воздуха, бледностью или покраснением лица. При желудочковой экстрасистолии пациент может ощущать усталость и боль в груди.
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Суставы и позвоночник при наличии лишнего веса испытывают на себе колоссальную нагрузку. И с каждым набранным килограммом она только увеличивается. Особенно страдают ноги и позвоночник. Появляются сильные боли, которые затрудняют движение.
— При движении суставные кости сближаются и трутся друг о друга, что вызывает нестерпимые боли и ограничение подвижности, — говорит Ирина Бородина. — Трение в суставах приводит к избыточному росту костных образований в виде бугорков или шипов (остеофитов), которые при контакте с нервными окончаниями вызывают боль.
Если запустить процесс ожирения, то это приведет к деформированию и разрушению суставов, развитию подагры и артрита.
Синдром Пиквика
Этот синдром характеризуется дыхательной недостаточностью с сильной одышкой, сонливостью и проблемами кровообращения.
— Такое состояние развивается, если масса тела превышает норму на 50% и более, что приводит к резкому снижению жизненной емкости легких в силу того, что жировые массы в брюшной полости приподнимают купол диафрагмы, сдавливая податливые области, где расположены легкие, — говорит Екатерина Лещенко.
Заболевания пищеварительного тракта
При избыточном весе петли кишечника сдавливаются избытками жира, который скапливается в брюшной полости. Это нарушает перистальтику, замедляет продвижение кишечного содержимого, формирует проблемы с перевариванием и усвоением пищи.
— На фоне замедленной перистальтики активизируются процессы брожения, — говорит Екатерина Лещенко. — Это раздувает петли кишки и растягивает, выпячивает брюшную стенку. Желудок при таком состоянии растянут, смещен вниз, чувство сытости у такого человека наступает только после приема очень большого количества пищи, что превышает физиологические нормы в несколько раз. Такое количество пищи переварить нелегко, и зачастую развиваются болезни печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и кишечника, а также формируются запоры.
Еще одно неприятное последствие лишних килограммов — диарея.
— Ассоциация ожирения с диареей наиболее убедительно объясняется через особенности диеты, пищевого поведения, изменения в метаболизме желчных кислот, ускоренный транзит по толстой кишке, измененную кишечную микробиоту и связанные с этим воспаления и повышенная проницаемость кишечника, коморбидная неалкогольная жировая болезнь печени, — говорит Ирина Бородина.
Болезни бронхо-легочной системы
При ожирении нарушается работа органов дыхания. Отложения жира могут давить на легкие, из-за чего те сокращаются в объеме.
— Избыток жира в брюшной полости поднимает диафрагму, препятствует ее движению. Емкость легких значительно снижается в результате изменения границ и сдавливания легких, нарушаются обменные процессы в легочной ткани, дыхание затрудняется, — говорит Ирина Бородина.
Первый признак такого состояния — одышка, верный спутник полных людей. Легкие вынуждены выполнять двойную работу, что нарушает работу дыхательной системы и способствует развитию респираторных заболеваний: хронического бронхита и бронхиальной астмы. Другое распространенное последствие ожирения — синдром обструктивного апноэ сна, сопровождающийся храпом и кратковременными остановками дыхания во сне. Это состояние чревато кислородной недостаточностью организма — гипоксией и нарушениями работы сердца. Пневмония — тоже популярное заболевание людей с излишками веса.
Эндокринно-обменные нарушения
Избыточный вес нарушает углеводный обмен и вызывает инсулинорезистентность. Организм перестает усваивать глюкозу, что приводит к развитию диабета второго типа.
— Причиной его развития становится нарушение работы рецепторов клеток, воспринимающих инсулин, — объясняет Екатерина Лещенко. — Избыточное питание провоцирует повышенную нагрузку на поджелудочную железу, приводя к воспалительным и дистрофическим процессам. Что, в свою очередь, может привести к гибели клеток, производящих инсулин, что и провоцирует обменные нарушения.
Главное коварство этого состояния — в отсутствии каких-либо ярко выраженных симптомов. Часто человек даже не замечает начала диабета и продолжает набирать лишний вес.
Бесплодие
Женщинам излишний вес подготовил неприятности в виде эндокринных нарушений и сбоев в работе яичников.
— У женщин отмечается нарушение менструального цикла, заболевания щитовидной железы, синдром поликистозных яичников, проблемы с зачатием, уменьшение гормона прогестерона, — говорит Екатерина Лещенко. — Считается, что с бесплодием сталкиваются до половины женщин, страдающих ожирением.
Но и мужчинам не время расслабляться — они из-за избыточного веса сталкиваются с эректильной дисфункцией, снижением уровня тестостерона и бесплодием.
Онкологические заболевания
В 2014 году исследование Международного агентства по изучению рака показало, что около полумиллиона новых случаев рака ежегодно могут быть вызваны избыточным весом.
— На данный момент обнаружено 13 видов рака, ассоциированных с ожирением: менингиома, рак пищевода, щитовидной железы, миелома, рак печени, поджелудочной железы, желудка, кишечника, почек, молочной железы, матки, яичников, эндометрия, — перечисляет Екатерина Лещенко.
Сосудистые заболевания
На фоне гормональных нарушений и недостаточной двигательной активности нарушается эластичность сосудистой стенки, что в свою очередь приводит к нарушению работы мышечного насоса и ухудшению венозного кровотока. Кроме того, из-за большой нагрузки, повышенного сосудистого давления и давления окружающих тканей сосудистая стенка деформируется. Всё это приводит к варикозному расширению вен и тромбозу вен нижних конечностей.
Как не довести себя до ожирения?
Как бы нравоучительно это ни звучало, но универсальным оружием против лишних килограммов врачи называют здоровые привычки и правильный образ жизни. Вот что они советуют всем без исключения:
- пересмотреть пищевое поведение;
- составить здоровое меню;
- не садиться на первую попавшуюся диету и не считать маниакально калории в каждом блюде;
- присмотреться к полезным продуктам и постепенно вводить их в рацион, замещая ими нездоровую пищу и фастфуд;
- увеличить двигательную активность;
- упорядочить циркадные ритмы, нормализовать сон;
- расстаться с вредными привычками — никотин, алкоголь и прочее лишь увеличивают риск воспаления, одного из главных факторов развития ожирения в организме.
Теперь, когда вы знаете всё (во всяком случае, достаточно) о том, к каким заболеваниям приводит лишний вес и как этого не допустить, самое время проверить себя и свое пищевое поведение. Для этого мы подготовили пять утверждений, а вам останется только выбрать, какое из них правдивое, а какое — выдумка.