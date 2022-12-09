Одного рака 13 видов: врачи назвали 40 заболеваний, которые могут появиться из-за лишнего веса

Заболевания сердца

Первым при избыточном весе страдает сердце. Лишний жир в человеческом организме приводит к увеличению объема крови, из-за чего вашему сердцу приходится работать тяжелее, чтобы перекачать всю эту «лишнюю» кровь. В течение нескольких лет это вызывает вредные изменения в структуре сердца и его функции, что в конечном итоге приводит к сердечной недостаточности.



— Если лишнего веса много, то может появиться гипертрофическая кардиомиопатия — утолщение сердечной мышцы, — говорит Ирина Бородина. — Сердцу становится сложнее проталкивать кровь по сосудам. В таком режиме увеличивается потребность в кислороде. Органы и ткани испытывают кислородное голодание, гипоксию. Чем выше вес, тем оно более выраженное. С увеличением веса сердце декомпенсируется быстрее, развивается сердечная недостаточность. Избыточное содержание жирных кислот в крови приводит к их избыточному поступлению в клетки сердца.

