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В Новосибирской области запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

За запрет проголосовали областные депутаты

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Решение приняли на сессии сегодня, 24 ноября

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Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли во втором чтении закон о защите прав детей в регионе. Теперь в области запрещают продажу энергетических напитков детям.

— Не допускается продажа детям (лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, — говорится в тексте законопроекта, утвержденного депутатами.

Ранее председатель комитета регионального парламента по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских заявляла, что энергетики содержат тонизирующие компоненты (таурин, гуарану, кофеин), чрезмерное употребление которых может негативно сказаться на здоровье подростков.

— На федеральном уровне закона (об ограничениях продажи энергетиков детям) нет, важно, чтобы на региональном уровне такой закон был! Чрезмерное употребление (энергетических напитков) оказывает (негативное) влияние на умственное, физическое развитие и на поведение подростков, — говорила тогда Елена Спасских журналисту НГС.

Весной журналисты НГС выяснили у экспертов, вызывают ли энергетики привыкание и можно ли умереть от их чрезмерного употребления.

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