В Новосибирской области запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли во втором чтении закон о защите прав детей в регионе. Теперь в области запрещают продажу энергетических напитков детям.
— Не допускается продажа детям (лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, — говорится в тексте законопроекта, утвержденного депутатами.
Ранее председатель комитета регионального парламента по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских заявляла, что энергетики содержат тонизирующие компоненты (таурин, гуарану, кофеин), чрезмерное употребление которых может негативно сказаться на здоровье подростков.
— На федеральном уровне закона (об ограничениях продажи энергетиков детям) нет, важно, чтобы на региональном уровне такой закон был! Чрезмерное употребление (энергетических напитков) оказывает (негативное) влияние на умственное, физическое развитие и на поведение подростков, — говорила тогда Елена Спасских журналисту НГС.
Весной журналисты НГС выяснили у экспертов, вызывают ли энергетики привыкание и можно ли умереть от их чрезмерного употребления.