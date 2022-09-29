Новосибирские депутаты поддержали запрет на продажу энергетиков подросткам младше 18 лет
Инициативу единогласно одобрили в первом чтении на сессии Заксобрания
29 сентября члены Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрели законопроект об ограничении продажи безалкогольных энергетических напитков подросткам моложе 18 лет.
Доклад об инициативе коллегам представила заместитель председателя комитета регионального парламента по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских. Она напомнила, что энергетики содержат тонизирующие компоненты (таурин, гуарана, кофеин), чрезмерное употребление которых может негативно сказаться на здоровье молодых людей.
Например, одна банка энергетика (объёмом 250 мл) содержит в себе суточную дозу кофеина. При этом нельзя исключить, что некоторые дети могут употреблять «больше одной упаковки напитка в день», что может привести к негативным последствиям, говорится в докладе.
— На федеральном уровне закона (об ограничениях продажи энергетиков детям) нет, важно, чтобы на региональном уровне такой закон был! Чрезмерное употребление (энергетических напитков) оказывает (негативное) влияние на умственное, физическое развитие и на поведение подростков, — заявила Елена Спасских журналисту НГС.
Депутаты новосибирского заксобрания поддержали законопроект в первом чтении. По словам депутата, на следующей сессии будет обсуждаться мера административной ответственности за нарушение будущего закона.
Весной журналисты НГС выяснили у экспертов вызывают ли энергетики привыкание и можно ли умереть от их чрезмерного употребления.