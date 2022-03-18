Энергетики стали трендом у российских подростков в «ТикТоке». От них можно умереть — уверены врачи

В Новосибирске 15 февраля в НГУ погибла студентка первого курса. Как рассказали в Следственном комитете, на данный момент официальная причина смерти неизвестна. При этом среди студентов вуза ходит мнение, что девушка усиленно готовилась к пересдачам в ночь перед смертью. Общаясь со студентами, журналистка НГС Елизавета Шаталова часто слышала версию, что девушка выпила несколько банок энергетиков, уснула и больше не проснулась. Мы изучили культуру энергетиков среди подростков и узнали, можно ли от них умереть и являются ли они опасными.
Как в Новосибирске хотят ограничить продажу энергетиков
В ноябре 2021 года в Новосибирске предложили ограничить продажу энергетиков детям и подросткам до 18 лет. Об этом сообщили на сайте Законодательного собрания Новосибирской области. Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним предложили внести в планы законопроектной работы 2022 года депутаты комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.
— Предполагается проработать вопрос о введении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, путем запрета продажи лицам, не достигшим возраста 18 лет, — цитируют на сайте Законодательного собрания депутата Вениамина Пака.
Такой вопрос уже обсуждали в Законодательном собрании около 10 лет назад. Тогда законопроект не был принят. Хотя в 40 субъектах Российской Федерации продажа энергетических безалкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
— Уверен, что по решению этого вопроса мы проведем не одно заседание рабочей группы. Вернуться к решению этого вопроса мы решили после поступившего к нам обращения от жителей Новосибирской области. Обсуждать этот законопроект мы планируем с представителями Минпромторга и других министерств регионального правительства. Ведь вопрос в том числе и экономический, не только социальный, — передали на сайте Законодательного собрания слова Евгения Подгорного.
Как энергетики стали трендом в «ТикТоке»
Как сообщил журнал для предпринимателей Inc. Russia, с января по июль 2021 года продажи энергетиков выросли на 40% в денежном и натуральном выражении. Такие данные приводит международная аналитическая компания NielsenIQ.
В русскоязычном «ТикТоке» по хештегу «энергетики» можно найти тысячи видео. Коллекционирование банок от энергетиков — это некий тренд среди подростков. Более того, некоторые начинают делать украшения из банок от энергетиков.
Много шуток и о вреде энергетиков. По крайней мере, про плохое влияние энергетических напитков на сердце.
Сыну Елены (имя изменено) 13 лет, летом он стал пить много энергетиков. По мнению матери, много — несколько раз в неделю.
— Сейчас, после ряда внушений, перестал их пить. Ну, может, всё же пьет, но редко, — рассказала Елена.
Она полагает, что на энергетики у подростков появилась мода — «быть крутым».
— Считаю, что на внимание энергетики всё-таки влияют, по оценкам сын в школе сильно съехал. И на желудок явно влияют, — поделилась мама подростка.
То, что мода на энергетики появилась в последнее время, признает и
Он также говорит, что энергетики популярны в «ТикТоке» и других соцсетях. Над ними не только шутят, но и наслаждаются эстетически.
— Из них модели оружия делают, короны, маски и другие крутые штуки, — поделился Арсений.
Чем вредны энергетики
Как рассказала НГС заведующая педиатрическим отделением сети многопрофильных клиник «1+1» Елена Кочергина, в первую очередь энергетики влияют на центральную нервную систему.
— У детей нервная система еще не зрелая, только устанавливается, и поэтому в первую очередь они влияют на нервную систему. Ребенок может быть раздражительным, впадать в депрессию, быть сонливым, может страдать бессонницей. Также они влияют на эндокринную систему, на сердечно-сосудистую систему. Это и аритмия, и боли в груди — как у взрослых. У подростков жалобы могут быть очень разнообразными, и прямую зависимость от энергетика не всегда удается вывести, — объяснила Елена Кочергина.
Как уточнила врач-педиатр, подростки могут стать зависимыми от энергетиков. При этом зависимость не всегда можно отследить. Родители могут не знать, сколько банок ребенок выпивает в день.
Когда энергетики пришли на рынок в
— От энергетиков бывает зависимость в разной степени. Это зависит от здоровья ребенка. Выпивая одинаковое количество энергетиков, кто-то более зависим, кто-то менее зависим. К сожалению, не всегда выпускающие напитки производители могут написать всю правду на них. Изначально там должен был содержаться кофеин, который вроде бы не представляет вреда для организма, но были независимые исследования, что там не только кофеинсодержащие продукты, но и психостимуляторы, которые, по некоторым исследованиям, могут приводить к зависимостям в дальнейшем, — поделилась Елена Кочергина.
Заведующая педиатрическим отделением добавила, что энергетики могут вызывать тяжелые аллергические реакции. Кроме того, она рассказала, что в мире официально регистрировали случаи смерти из-за энергетиков, в том числе смерти подростков. Такие случаи регистрировали в США.
— К сожалению, не всегда мы можем связать внезапную смерть подростков с приемом энергетиков, потому что не всегда родители знают, что ребенок принимает энергетики. Подростки не рассказывают, что они принимают, и когда случается летальный исход, взаимосвязь установить очень сложно, — высказалась Елена Кочергина.
Вызывают ли энергетики зависимость
Психотерапевт сети многопрофильных клиник «1+1» Ольга Шубина, также вспомнила, что энергетики среди подростков в России стали популярными еще в
— Их популярность началась с начала
Ольга Шубина поддерживает запрет продавать энергетики подросткам, но говорит, что она бы запретила их и для взрослых, которые пытаются с помощью напитка справиться с усталостью.
— Особую опасность они представляют для детей, подростков, беременных, пожилых людей, лиц с гипертонической болезнью, заболеваниями сердца, органическим поражением ЦНС. Список можно продолжать бесконечно. Вредность можно выразить метафорически: кнут для загнанной лошади. Астения, усталость, наличие какой-либо органической патологии не компенсируются подстегиванием, — перечислила психотерапевт.
Дети и подростки больше подвержены зависимости от энергетиков, считает Ольга Шубина, из-за незрелой психики и физиологической несформированности.
— Они еще не могут остановиться сами. Каждый прием энергетика приводит после стимуляционного эффекта к психическому истощению, которое вновь запускает цикл зависимости, — подвела итог психотерапевт сети многопрофильных клиник «1+1» Ольга Шубина.
Из чего состоят энергетики
Главный внештатный детский кардиолог Новосибирской области и врач-кардиолог Новосибирской областной больницы Марианна Ефимова рассказала, из чего состоят энергетики и на что они влияют.
— Состав энергетических напитков крайне неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему детей и подростков. Кофеин усиливает секрецию адреналина, запуская тем самым ряд обменных процессов. Употребление кофеина негативно влияет на сердечно-сосудистую систему — приводит к повышению артериального давления, увеличивает частоту сердечных сокращений, что может стать причиной пароксизмальной тахикардии (это жизнеугрожающее состояние!) и других видов нарушения ритма сердца, — объяснила Марианна Ефимова.
Она также уточнила, что в энергетики добавляют таурин. Это аминокислота, которая накапливается в мышечных тканях.
— Особенно много таурина содержится в миокарде. Его избыток ведет к нарушению обмена веществ в миокардиоцитах (мышечных клетках сердца), что приводит к развитию тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе кардиомиопатии, — пояснила кардиолог.
Кофеин и таурин вместе, как рассказала Марианна Ефимова, активируют симпатическую нервную систему, в результате сужение или расширение кровеносных сосудов ведет к изменению артериального давления, что приводит к формированию стойкой, сложно контролируемой артериальной гипертензии у подростков.
— Я ежедневно веду консультативный прием. Хочу отметить, что таких случаев становится всё больше, — заверила кардиолог областной больницы.
Помимо кофеина и таурина в энергетиках также есть глюкуронолактон. Как объяснила врач, это естественный метаболит глюкозы. Он является важной составляющей соединительных тканей. Однако в «энергетиках» глюкуронолактон содержится в количествах, которые превышают количество естественной выработки вещества организмом в течение суток в 250–500 раз. Это ведет к нарушению обмена веществ в соединительной ткани и прогрессированию признаков дисплазии соединительной ткани.
— Учитывая вышесказанное, необходимо ввести ограничение на продажу энергетических напитков детям до 18 лет, а также проведение профилактических мероприятий с целью укрепления здоровья детского населения Новосибирской области, — высказалась Марианна Ефимова.
В начале 2022 года в Новосибирске