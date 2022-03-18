Энергетики стали трендом у российских подростков в «ТикТоке». От них можно умереть — уверены врачи

Как в Новосибирске хотят ограничить продажу энергетиков

В ноябре 2021 года в Новосибирске предложили ограничить продажу энергетиков детям и подросткам до 18 лет. Об этом сообщили на сайте Законодательного собрания Новосибирской области. Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним предложили внести в планы законопроектной работы 2022 года депутаты комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.



— Предполагается проработать вопрос о введении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, путем запрета продажи лицам, не достигшим возраста 18 лет, — цитируют на сайте Законодательного собрания депутата Вениамина Пака.

Такой вопрос уже обсуждали в Законодательном собрании около 10 лет назад. Тогда законопроект не был принят. Хотя в 40 субъектах Российской Федерации продажа энергетических безалкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.

— Уверен, что по решению этого вопроса мы проведем не одно заседание рабочей группы. Вернуться к решению этого вопроса мы решили после поступившего к нам обращения от жителей Новосибирской области. Обсуждать этот законопроект мы планируем с представителями Минпромторга и других министерств регионального правительства. Ведь вопрос в том числе и экономический, не только социальный, — передали на сайте Законодательного собрания слова Евгения Подгорного.