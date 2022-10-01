Стоматолог рассказала, как сэкономить десятки тысяч рублей на лечении зубов

Кажется, тема стоматологии связана со сплошными неприятностями: зубная боль всегда появляется внезапно, жужжание бормашины вызывает тревогу, да и цены не для слабаков. Специально для читателей E1.RU стоматолог Юлия Пермякова рассказала, как сэкономить на лечении зубов.



То, что зубы обязательно чистить два раза в день, знают все. При этом наука гигиены полости рта немного сложнее.

