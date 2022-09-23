За один день и без больничного: как быстро вылечить простуду — 10 простых шагов и народные средства, которые работают

Врач-терапевт Александра Мызникова напоминает, что на сегодня не существует ни одного противовирусного «препарата от простуды» с доказанной эффективностью.

— На выработку антител и элиминацию вируса из организма уходит определенное время, длительность которого также никак не зависит от количества съеденного перца, чеснока, лимона и других «чудо-продуктов». Поэтому известный афоризм о том, что «простуда лечится с препаратами 7 дней, а без препаратов — неделю», остается верным и в наши дни, — говорит она.