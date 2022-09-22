Всех к психиатру: Минздрав внес изменения в освидетельствования для работы — как это скажется на людях

В отличие от предыдущих правил, действовавших в РФ в 1993 году и в 2002 году, процедура прохождения психиатрического освидетельствования, на мой взгляд, стала намного проще.



Во-первых, теперь потенциальному работнику нужно проходить такое освидетельствование только один раз при его трудоустройстве на новую работу или должность. Ранее работники должны были проходить его 1 раз в 5 лет или каждый раз, когда сотрудник после увольнения устраивался к новому работодателю.

Сейчас, если у потенциального работника уже имеется подобное заключение с предыдущего места работы и его срок составляет менее 2 лет, то проходить психосвидетельствование ему не требуется. Главное, чтобы должность и функциональные обязанности на новом месте работы были такие же, как на предыдущем.

