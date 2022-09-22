20idei
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 3/10
usd 60.87
eur 60.21
Тема дняМэр отвечает на вопросы жителей
Все новости
Все новости
Мнение

Всех к психиатру: Минздрав внес изменения в освидетельствования для работы — как это скажется на людях

Юрист по охране труда объясняет все нюансы

1 505

Процедуру упростили, исключив исследование головного мозга

Поделиться

С 1 сентября водители, учителя, машинисты и многие другие работники будут проходить психиатрическое освидетельствование по новым правилам. Минздрав упростил процедуру, убрав даже одно из сложных обследований. Юрист в сфере медицинского права и охраны труда Евгений Павлов объясняет, что именно поменялось и что именно будет, если проигнорировать освидетельствование.

Кого касаются изменения

С 1 сентября 2022 года вступил в силу новый приказ Минздрава РФ № 342н от 20.05.2022 г. «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование».

Из-за этого изменились и требования к прохождению психиатрических освидетельствований работников при трудоустройстве по некоторым профессиям и видам выполняемых работ.

Так, по новым правилам перед приемом на работу на осмотр в комиссию из трех психиатров должны быть направлены:

  • водители автотранспортных средств, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров и грузов;
  • машинисты поездов и все, кто так или иначе связан с управлением или движением транспорта;
  • учителя, воспитатели, нянечки, работники образовательных организаций;
  • спасатели, пожарные и кто занят на выполнении аварийно-спасательных работ, пожарной охране при тушении пожаров;
  • те, кто работает на ТЭЦ и электрических сетях;
  • ряд других профессий и должностей, в том числе выполняющие отдельные виды деятельности, утвержденные у каждого работодателя, на основании приложения № 2 к новому порядку.

Новые правила и отличие от старых требований

В отличие от предыдущих правил, действовавших в РФ в 1993 году и в 2002 году, процедура прохождения психиатрического освидетельствования, на мой взгляд, стала намного проще.

Во-первых, теперь потенциальному работнику нужно проходить такое освидетельствование только один раз при его трудоустройстве на новую работу или должность. Ранее работники должны были проходить его 1 раз в 5 лет или каждый раз, когда сотрудник после увольнения устраивался к новому работодателю.

Сейчас, если у потенциального работника уже имеется подобное заключение с предыдущего места работы и его срок составляет менее 2 лет, то проходить психосвидетельствование ему не требуется. Главное, чтобы должность и функциональные обязанности на новом месте работы были такие же, как на предыдущем.

Единственный момент, когда работника могут направить на внеочередное психиатрическое освидетельствование, — это при выявлении у него на периодическом медицинском осмотре (по приказу 29н) каких-либо отклонений по здоровью в этой части. Тогда психиатр врачебной комиссии периодического медицинского осмотра направляет работника на допобследование в комиссию психиатров, которым и предстоит принять решение о его пригодности (непригодности) к выполнению работ во вредных и (или) опасных условиях труда.

Во-вторых, в новых правилах также стали отсутствовать требования о дополнительном прохождении такого медицинского обследования как энцефалограмма. Что сокращает время прохождения освидетельствования и экономит деньги работодателей. Ведь все медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования — это полностью затраты работодателя.

В-третьих, так как электронный документооборот сейчас внедрен и в медицине, то по новым правилам врачи комиссии при наличии электронного документооборота между медучреждениями могут видеть и учитывать все результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, освидетельствований и диспансеризации работника. Это поможет исключить допуск к таким работам лиц, непригодных для ее выполнения, и исключит предъявление работником на комиссию поддельных медицинских документов.

Как проводится теперь освидетельствование


Обязательное освидетельствование должен оплачивать работодатель

Обязательное освидетельствование должен оплачивать работодатель

Поделиться

Освидетельствование проводится не позднее чем через 20 календарных дней со дня обращения работника в медорганизацию.

При проведении освидетельствования комиссия в составе не менее трех штатных врачей-психиатров должна изучить представленное от работодателя направление, осуществить прием (осмотр, консультацию) пациента, собрать его жалобы и анамнез в психиатрии, а также провести психопатологическое обследование (тестирование).

По результатам всех этих процедур врачебная комиссия выносит своё решение о признании работника пригодным или непригодным вследствие психического расстройства к выполнению вида (видов) деятельности, указанного в направлении на освидетельствование, и оформляет заключение.

Этот документ составляется в трех экземплярах, один из которых не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения выдается работнику под подпись, второй экземпляр хранится в медицинской организации, где проводилось психиатрическое освидетельствование, третий направляется работодателю при наличии согласия на это самого работника.

Что будет, если отказаться от освидетельствования


Вы можете потерять работу, если откажетесь от обязательных обследований

Вы можете потерять работу, если откажетесь от обязательных обследований

Поделиться

Проводить психиатрические освидетельствования могут не все медицинские учреждения, а только те, кто имеет на это специальную лицензию на этот вид деятельности.

За отсутствие нужных документов (на этот вид деятельности) у медицинской организации могут возникнуть проблемы — от больших штрафов от 100 тысяч рублей до приостановления ее деятельности до 90 суток (п. 4 ст. 14.1 КоАП РФ).

Работодателю, если он проигнорирует нормы трудового права и свои обязанности по ст. 214, 220 ТК РФ стоит опасаться штрафных санкций по статье 5.27.1 КоАП РФ.

Работник, который не выполнил законные требования своего работодателя и без уважительных причин не явился на данный вид освидетельствования может быть отстранен от работы по ст. 76 ТК РФ, а при получении отрицательного заключения — уволен по ст. 83 (п. 5 ч. 1) или ст. 77 (п. 8 ч. 1).

Обязанность работников проходить такие обследования закреплена в ст. 215 ТК РФ.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Другие статьи автора

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

Изменения в законахПсихиатрическое освидетельствованиеРабота
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2