Всех к психиатру: Минздрав внес изменения в освидетельствования для работы — как это скажется на людях
Юрист по охране труда объясняет все нюансы
С 1 сентября водители, учителя, машинисты и многие другие работники будут проходить психиатрическое освидетельствование по новым правилам. Минздрав упростил процедуру, убрав даже одно из сложных обследований. Юрист в сфере медицинского права и охраны труда Евгений Павлов объясняет, что именно поменялось и что именно будет, если проигнорировать освидетельствование.
Кого касаются изменения
С 1 сентября 2022 года вступил в силу новый приказ Минздрава РФ
Из-за этого изменились и требования к прохождению психиатрических освидетельствований работников при трудоустройстве по некоторым профессиям и видам выполняемых работ.
Так, по новым правилам перед приемом на работу на осмотр в комиссию из трех психиатров должны быть направлены:
- водители автотранспортных средств, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров и грузов;
- машинисты поездов и все, кто так или иначе связан с управлением или движением транспорта;
- учителя, воспитатели, нянечки, работники образовательных организаций;
- спасатели, пожарные и кто занят на выполнении аварийно-спасательных работ, пожарной охране при тушении пожаров;
- те, кто работает на ТЭЦ и электрических сетях;
- ряд других профессий и должностей, в том числе выполняющие отдельные виды деятельности, утвержденные у каждого работодателя, на основании приложения
№ 2к новому порядку.
Новые правила и отличие от старых требований
В отличие от предыдущих правил, действовавших в РФ в 1993 году и в 2002 году, процедура прохождения психиатрического освидетельствования, на мой взгляд, стала намного проще.
Во-первых, теперь потенциальному работнику нужно проходить такое освидетельствование только один раз при его трудоустройстве на новую работу или должность. Ранее работники должны были проходить его 1 раз в 5 лет или каждый раз, когда сотрудник после увольнения устраивался к новому работодателю.
Сейчас, если у потенциального работника уже имеется подобное заключение с предыдущего места работы и его срок составляет менее 2 лет, то проходить психосвидетельствование ему не требуется. Главное, чтобы должность и функциональные обязанности на новом месте работы были такие же, как на предыдущем.
Единственный момент, когда работника могут направить на внеочередное психиатрическое освидетельствование, — это при выявлении у него на периодическом медицинском осмотре (по приказу 29н) каких-либо отклонений по здоровью в этой части. Тогда психиатр врачебной комиссии периодического медицинского осмотра направляет работника на допобследование в комиссию психиатров, которым и предстоит принять решение о его пригодности (непригодности) к выполнению работ во вредных и (или) опасных условиях труда.
Во-вторых, в новых правилах также стали отсутствовать требования о дополнительном прохождении такого медицинского обследования как энцефалограмма. Что сокращает время прохождения освидетельствования и экономит деньги работодателей. Ведь все медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования — это полностью затраты работодателя.
В-третьих, так как электронный документооборот сейчас внедрен и в медицине, то по новым правилам врачи комиссии при наличии электронного документооборота между медучреждениями могут видеть и учитывать все результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, освидетельствований и диспансеризации работника. Это поможет исключить допуск к таким работам лиц, непригодных для ее выполнения, и исключит предъявление работником на комиссию поддельных медицинских документов.
Как проводится теперь освидетельствование
Освидетельствование проводится не позднее чем через 20 календарных дней со дня обращения работника в медорганизацию.
При проведении освидетельствования комиссия в составе не менее трех штатных врачей-психиатров должна изучить представленное от работодателя направление, осуществить прием (осмотр, консультацию) пациента, собрать его жалобы и анамнез в психиатрии, а также провести психопатологическое обследование (тестирование).
По результатам всех этих процедур врачебная комиссия выносит своё решение о признании работника пригодным или непригодным вследствие психического расстройства к выполнению вида (видов) деятельности, указанного в направлении на освидетельствование, и оформляет заключение.
Этот документ составляется в трех экземплярах, один из которых не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения выдается работнику под подпись, второй экземпляр хранится в медицинской организации, где проводилось психиатрическое освидетельствование, третий направляется работодателю при наличии согласия на это самого работника.
Что будет, если отказаться от освидетельствования
Проводить психиатрические освидетельствования могут не все медицинские учреждения, а только те, кто имеет на это специальную лицензию на этот вид деятельности.
За отсутствие нужных документов (на этот вид деятельности) у медицинской организации могут возникнуть проблемы — от больших штрафов от 100 тысяч рублей до приостановления ее деятельности до 90 суток (п. 4 ст. 14.1 КоАП РФ).
Работодателю, если он проигнорирует нормы трудового права и свои обязанности по ст. 214, 220 ТК РФ стоит опасаться штрафных санкций по статье 5.27.1 КоАП РФ.
Работник, который не выполнил законные требования своего работодателя и без уважительных причин не явился на данный вид освидетельствования может быть отстранен от работы по ст. 76 ТК РФ, а при получении отрицательного заключения — уволен по ст. 83 (п. 5 ч. 1) или ст. 77 (п. 8 ч. 1).
Обязанность работников проходить такие обследования закреплена в ст. 215 ТК РФ.