Сколько лечить насморк и чем вредны капли в нос: разбираемся вместе с врачами

1
Каким бывает насморк?
Ринит может быть аллергическим или инфекционным. Про аллергию человек, как правило, знает — симптомы не появляются сами по себе, без контакта с аллергеном. Инфекционные насморки отличаются друг от друга: при вирусных инфекциях выделения, как правило, бесцветные, а при бактериальных — цветные: зеленые, желтые, бурые и так далее.
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2
А если я не болею?
Есть такое понятие, как гиперреактивность — повышенная чувствительность дыхательных путей.
— Она нередко появляется после перенесенного инфекционного заболевания, у аллергиков она иногда существует, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов. — У таких людей иногда возникают насморки на фоне воздействия на дыхательные пути каких-то раздражающих факторов, мы их называем триггерами. Это слишком сильные запахи: бытовая химия, парфюмерия, выхлопные газы, табачный дым, промышленные выбросы, слишком холодный или слишком горячий воздух. Нередко играет роль и то, чем у нас посыпают улицы — в состав входит формиат натрия, который является достаточно сильным раздражителем. Чувствительные слизистые на это реагируют — тут же нос закладывает.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
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3
Как правильно лечить?
Правильное лечение назначит врач, потому что, прежде чем лечить насморк, нужно определить, в чём проблема: ОРВИ, аллергия или повышенная чувствительность.
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4
А как неправильно?
Самолечением вообще лучше не заниматься. Но есть особо грубая ошибка — пытаться победить насморк с помощью самодельных солевых растворов и капель.
— Очень неправильно, когда люди сами готовят себе раствор, — они не могут правильно подобрать концентрацию соли, — объясняет Скороходов. — Если мы приготовим раствор недостаточно солевой относительно нашего организма (он называется гипотонический) — вода перетечет в наш организм, потому что там соли больше. От этого возникнет отек. Если мы приготовим раствор, в котором соли будет больше, чем в нашем организме (это гипертонический раствор), — он высушит слизистую. А есть такой раствор, который не влияет на перетекание жидкостей туда или обратно, — это изотонический раствор, или физраствор. Если мы берем обычную поваренную соль — это 0,9%. По идее, им можно промывать нос.
Но доктор советует все-таки выбирать не обычный физраствор, а специальные спреи — они хорошо промывают, не вызывают ни заложенности, ни сухости. Они содержат не просто NaCl, а смесь нескольких солей. Поэтому они более физиологичны.
Что касается капель — из чего их только не делают: от алоэ и свеклы до лука и чеснока.
— Слизистая полости носа — это респираторный эпителий, покрытый маленькими ресничками. Нестандартизированные капли имеют так называемый цилиотоксический эффект: грубо говоря, эти реснички умирают, эпителий лысеет, — объясняет оториноларинголог Ксения Карташова. — В таком случае человек лишается естественной защиты и с большей долей вероятности может заболеть. Стандартизированные капли проверяют, чтобы такого эффекта не было. Кроме того, самодельные капли могут привести к ожогам слизистой, образованию корок, потом придется долго лечиться у оториноларинголога.
Ксения Карташова — оториноларинголог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургической стоматологии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии Уральского государственного медицинского университета.
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5
Как долго лечат насморк?
Острый ринит должен пройти за
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6
Правда, что капли для носа вредны?
Да, но только если ими злоупотреблять. Терапевт советует использовать сосудосуживающие препараты не чаще трех раз в день и не дольше одной недели.
— Деконгестанты (сосудосуживающие капли) действительно часто используют при насморке. И, к сожалению, это приводит к так называемым вазомоторным ринитам, — говорит Скороходов. — Дело в том, что сосудосуживающие препараты приучают сосуды носа к тому, что их будут суживать снаружи. Не они сами будут сокращаться и нос будет дышать, нет, мы брызгаем, сосуды суживаются, потом действие препарата заканчивается, и они опять расширяются, опять нос закладывает.
— У нас есть пациенты, которые десятилетиями используют сосудосуживающие препараты, в итоге их уже нельзя вылечить консервативно, им требуется операция. Поэтому дольше семи дней применять сосудосуживающие нельзя. Это средства первой помощи, — говорит Ксения Карташова.
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