Сколько лечить насморк и чем вредны капли в нос: разбираемся вместе с врачами

Самолечением вообще лучше не заниматься. Но есть особо грубая ошибка — пытаться победить насморк с помощью самодельных солевых растворов и капель.



— Очень неправильно, когда люди сами готовят себе раствор, — они не могут правильно подобрать концентрацию соли, — объясняет Скороходов. — Если мы приготовим раствор недостаточно солевой относительно нашего организма (он называется гипотонический) — вода перетечет в наш организм, потому что там соли больше. От этого возникнет отек. Если мы приготовим раствор, в котором соли будет больше, чем в нашем организме (это гипертонический раствор), — он высушит слизистую. А есть такой раствор, который не влияет на перетекание жидкостей туда или обратно, — это изотонический раствор, или физраствор. Если мы берем обычную поваренную соль — это 0,9%. По идее, им можно промывать нос.



Но доктор советует все-таки выбирать не обычный физраствор, а специальные спреи — они хорошо промывают, не вызывают ни заложенности, ни сухости. Они содержат не просто NaCl, а смесь нескольких солей. Поэтому они более физиологичны.



Что касается капель — из чего их только не делают: от алоэ и свеклы до лука и чеснока.



— Слизистая полости носа — это респираторный эпителий, покрытый маленькими ресничками. Нестандартизированные капли имеют так называемый цилиотоксический эффект: грубо говоря, эти реснички умирают, эпителий лысеет, — объясняет оториноларинголог Ксения Карташова. — В таком случае человек лишается естественной защиты и с большей долей вероятности может заболеть. Стандартизированные капли проверяют, чтобы такого эффекта не было. Кроме того, самодельные капли могут привести к ожогам слизистой, образованию корок, потом придется долго лечиться у оториноларинголога.

Ксения Карташова — оториноларинголог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургической стоматологии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии Уральского государственного медицинского университета.

