16 марта вторник
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 6/10
usd 73.23
eur 87.35
Тема дняНа Бугринском мосту погиб водитель «Лексуса»

Сколько лечить насморк и чем вредны капли в нос: разбираемся вместе с врачами

Сколько лечить насморк и чем вредны капли в нос: разбираемся вместе с врачами

Причиной ринита может стать не только простуда или аллергия

898
4Обсудить

Поделиться

Если насморк не проходит дольше недели — это повод обратиться к лору

Если насморк не проходит дольше недели — это повод обратиться к лору

Поделиться

Простуды, избежать которых в межсезонье достаточно сложно, как правило, сопровождаются насморком, или, как говорят врачи, ринитом. Он же один из спутников аллергии. А бывает, что насморк и вовсе появляется как будто из ниоткуда и никак не проходит. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, откуда берется ринит и как с ним правильно бороться.

1

Каким бывает насморк?

Ринит может быть аллергическим или инфекционным. Про аллергию человек, как правило, знает — симптомы не появляются сами по себе, без контакта с аллергеном. Инфекционные насморки отличаются друг от друга: при вирусных инфекциях выделения, как правило, бесцветные, а при бактериальных — цветные: зеленые, желтые, бурые и так далее.

Поделиться

2

А если я не болею?

Есть такое понятие, как гиперреактивность — повышенная чувствительность дыхательных путей.

— Она нередко появляется после перенесенного инфекционного заболевания, у аллергиков она иногда существует, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов. — У таких людей иногда возникают насморки на фоне воздействия на дыхательные пути каких-то раздражающих факторов, мы их называем триггерами. Это слишком сильные запахи: бытовая химия, парфюмерия, выхлопные газы, табачный дым, промышленные выбросы, слишком холодный или слишком горячий воздух. Нередко играет роль и то, чем у нас посыпают улицы — в состав входит формиат натрия, который является достаточно сильным раздражителем. Чувствительные слизистые на это реагируют — тут же нос закладывает.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

Поделиться

3

Как правильно лечить?

Правильное лечение назначит врач, потому что, прежде чем лечить насморк, нужно определить, в чём проблема: ОРВИ, аллергия или повышенная чувствительность.

Поделиться

4

А как неправильно?

Самолечением вообще лучше не заниматься. Но есть особо грубая ошибка — пытаться победить насморк с помощью самодельных солевых растворов и капель.

— Очень неправильно, когда люди сами готовят себе раствор, — они не могут правильно подобрать концентрацию соли, — объясняет Скороходов. — Если мы приготовим раствор недостаточно солевой относительно нашего организма (он называется гипотонический) — вода перетечет в наш организм, потому что там соли больше. От этого возникнет отек. Если мы приготовим раствор, в котором соли будет больше, чем в нашем организме (это гипертонический раствор), — он высушит слизистую. А есть такой раствор, который не влияет на перетекание жидкостей туда или обратно, — это изотонический раствор, или физраствор. Если мы берем обычную поваренную соль — это 0,9%. По идее, им можно промывать нос.

Но доктор советует все-таки выбирать не обычный физраствор, а специальные спреи — они хорошо промывают, не вызывают ни заложенности, ни сухости. Они содержат не просто NaCl, а смесь нескольких солей. Поэтому они более физиологичны.

Что касается капель — из чего их только не делают: от алоэ и свеклы до лука и чеснока.

— Слизистая полости носа — это респираторный эпителий, покрытый маленькими ресничками. Нестандартизированные капли имеют так называемый цилиотоксический эффект: грубо говоря, эти реснички умирают, эпителий лысеет, — объясняет оториноларинголог Ксения Карташова. — В таком случае человек лишается естественной защиты и с большей долей вероятности может заболеть. Стандартизированные капли проверяют, чтобы такого эффекта не было. Кроме того, самодельные капли могут привести к ожогам слизистой, образованию корок, потом придется долго лечиться у оториноларинголога.

Ксения Карташова — оториноларинголог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургической стоматологии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии Уральского государственного медицинского университета.

Поделиться

5

Как долго лечат насморк?

Острый ринит должен пройти за 7–10 дней. Если за это время легче не стало — это уже повод обратиться к оториноларингологу (он же лор).

Поделиться

6

Правда, что капли для носа вредны?

Да, но только если ими злоупотреблять. Терапевт советует использовать сосудосуживающие препараты не чаще трех раз в день и не дольше одной недели.

— Деконгестанты (сосудосуживающие капли) действительно часто используют при насморке. И, к сожалению, это приводит к так называемым вазомоторным ринитам, — говорит Скороходов. — Дело в том, что сосудосуживающие препараты приучают сосуды носа к тому, что их будут суживать снаружи. Не они сами будут сокращаться и нос будет дышать, нет, мы брызгаем, сосуды суживаются, потом действие препарата заканчивается, и они опять расширяются, опять нос закладывает.

— У нас есть пациенты, которые десятилетиями используют сосудосуживающие препараты, в итоге их уже нельзя вылечить консервативно, им требуется операция. Поэтому дольше семи дней применять сосудосуживающие нельзя. Это средства первой помощи, — говорит Ксения Карташова.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

медицинапростуда и ОРВИздоровье
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...