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Темп заболевания снизился, но рост по-прежнему есть: как в НСО болеют ковидом

Об этом заявил Роспотребнадзор

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За неделю в НСО зарегистрировали более 6000 заболевших ковидом

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Роспотребнадзор Новосибирской области зафиксировал снижение темпа прироста заболевших ковидом.

— На прошлой неделе было зарегистрировано 6044 случая, что на 28,6% больше, чем на позапрошлой неделе. Вместе с тем отмечаем уже третью неделю снижение темпа заболеваемости, — сообщила заместитель главы Роспотребнадзора НСО Наталья Ильиных на оперативном совещании 12 сентября.

На прошлой неделе в регионе сделали 81 969 тестов на коронавирус, удельный вес положительных результатов составил 4%. У большинства заразившихся болезни протекает в форме ОРВИ.

Накануне НГС писал о том, что за сутки в регионе обнаружили ковид более чем у 900 человек. В прошлый раз такие цифры были в марте.

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