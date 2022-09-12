Темп заболевания снизился, но рост по-прежнему есть: как в НСО болеют ковидом
Об этом заявил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор Новосибирской области зафиксировал снижение темпа прироста заболевших ковидом.
— На прошлой неделе было зарегистрировано 6044 случая, что на 28,6% больше, чем на позапрошлой неделе. Вместе с тем отмечаем уже третью неделю снижение темпа заболеваемости, — сообщила заместитель главы Роспотребнадзора НСО Наталья Ильиных на оперативном совещании 12 сентября.
На прошлой неделе в регионе сделали
Накануне НГС писал о том, что за сутки в регионе обнаружили ковид более чем у 900 человек. В прошлый раз такие цифры были в марте.