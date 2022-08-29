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«Растет шестую неделю»: на 61% вырос уровень заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области

За минувшую неделю зарегистрировано 3500 случаев заражения COVID-19

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При этом болезнь в основном протекает в легкой форме с симптомами ОРВИ

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В Новосибирской области шестую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, следует из доклада начальника регионального управления Роспотребнадзора Александра Щербакова.

— За неделю установлено 3500 случаев заражения COVID-19, что больше предшествующей недели на 61%. Среднесуточный темп роста заболеваемости составляет 0,18, коэффициент распространения — 1,33. Наибольшее количество заболевших выявляется в районах области. По клиническим проявлениям у 99% заболевших заболеваемость протекает в легкой форме с симптомами ОРВИ, — сказал Щербаков на оперативном совещании правительства НСО 29 августа.

Чиновник напомнил о рекомендациях Роспотребнадзора соблюдать масочный режим в местах скопления людей и в общественном транспорте.

— Мы также направили предложение руководителям организаций проводить перед началом работы утренний фильтр сотрудников. Это позволяет своевременно выявлять заболевших и вырабатывать профилактические мероприятия, — добавил Щербаков.

Из доклада министра здравоохранения НСО Константина Хальзова следует, что за минувшую неделю в регионе диагностировали 17 634 случая ОРВИ.

В конце прошлого года и начале этого много говорилось о коллективном иммунитете — чтобы его получить, привиться или переболеть должны были около 80% населения. Достигнуть этого показателя по всей стране так и не удалось, всероссийский коллективный иммунитет перевалил за 60%, а потом пошел на спад. На днях (в разгар очередной волны COVID-19) журналист NGS.RU пыталась закрыть больничный в обычной районной поликлинике, это было крайне непросто.

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