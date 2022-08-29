«Растет шестую неделю»: на 61% вырос уровень заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области
За минувшую неделю зарегистрировано 3500 случаев заражения COVID-19
В Новосибирской области шестую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, следует из доклада начальника регионального управления Роспотребнадзора Александра Щербакова.
— За неделю установлено 3500 случаев заражения
Чиновник напомнил о рекомендациях Роспотребнадзора соблюдать масочный режим в местах скопления людей и в общественном транспорте.
— Мы также направили предложение руководителям организаций проводить перед началом работы утренний фильтр сотрудников. Это позволяет своевременно выявлять заболевших и вырабатывать профилактические мероприятия, — добавил Щербаков.
Из доклада министра здравоохранения НСО Константина Хальзова следует, что за минувшую неделю в регионе диагностировали
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