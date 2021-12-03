В России первый регион достиг коллективного иммунитета к коронавирусу

Первый регион России достиг необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу. Им стал Севастополь — там этот показатель составил 80,8%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Вице-премьер России Татьяна Голикова также уточняет, что высокие показатели демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва — более 72%.
— По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена
Весной власти рассчитывали, что для коллективного иммунитета достаточно привить 60% населения — тогда планировалось сделать это к осени. Уже летом стало очевидно, что не получится. Позже из-за заразности штамма «дельта» показатель увеличили: теперь нужно, чтобы иммунитет был у 80% россиян.