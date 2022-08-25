Кошка лечит болезнь хозяина: как ученые объясняют народные приметы о здоровье

Когда не было ни интернета, ни даже книг, людям негде было взять объяснения тех или иных явлений. Наука стала бурно развиваться лишь пару веков назад, а до того человечество опиралось на данные, которые передали им предки.



В этом багаже были в том числе и народные приметы. Люди наблюдали за окружающим миром, замечали закономерности и делали выводы. Чаще всего приметы касались прогноза погоды, болезней, эпидемий. И позже некоторые из этих выводов были проверены наукой и подтверждены.

