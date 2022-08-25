Кошка лечит болезнь хозяина: как ученые объясняют народные приметы о здоровье
Многие поверья нашли медицинское обоснование
Когда не было ни интернета, ни даже книг, людям негде было взять объяснения тех или иных явлений. Наука стала бурно развиваться лишь пару веков назад, а до того человечество опиралось на данные, которые передали им предки.
В этом багаже были в том числе и народные приметы. Люди наблюдали за окружающим миром, замечали закономерности и делали выводы. Чаще всего приметы касались прогноза погоды, болезней, эпидемий. И позже некоторые из этих выводов были проверены наукой и подтверждены.
Конечно, слепо верить в приметы не стоит. Но интересно понимать, откуда у них «растут ноги». «Доктор Питер» обсудил некоторые поверья, в которых были уверены наши предки, с врачом, патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.
Беременным нельзя шить и вязать
Считалось, что если будущая мать будет рукодельничать, ребенок в пуповине запутается. У этого поверья есть медицинское объяснение.
Люди жили в тесных домах, не было электричества. Днем все женщины, включая беременных, занимались хозяйством. На шитье и вязание оставался вечер. Рукоделием занимались при свете лучины в уголке, согнувшись в три погибели.
Духота, неудобное положение и угарный газ от лучины — эти факторы способствовали гипоксии плаценты и матки. Ребенок начинал активнее шевелиться, чтоб усилить приток кислорода. И не исключено, что при резких движениях плода пуповина может обвить шею. Но сейчас, когда мы живем в комфортных условиях, эта примета «не работает».
Кошки ложатся туда, где болит
И эту примету ученые объяснили. Животные любят теплые места. А зона, где есть воспаление или повреждение тканей, обычно теплее из-за притока крови. Поэтому кошки ложатся на это место погреться.
Кстати, если есть боли в спине или ушибы, кошки могут быть «грелками». Это и правда поможет.
Не садись на «теплую» постель
Это первые попытки изолировать больного, который может заразить других членов семьи. Люди замечали — если посидеть на постели, где недавно лежал больной с лихорадкой, можно тоже заболеть, взять его болезнь себе. И это логично. Обычно лихорадят инфекционные больные, выделяющие вирусы или бактерии. Посидев на их постели, вполне можно «подцепить» их инфекцию.
Сегодня мы так изолируем больных при ковиде, гриппе или простуде.
Разбилось зеркало — к несчастью
Раньше зеркала покрывали слоем ртути, а поверх наносили защиту, которая не давала ртути испаряться и стекать. И когда зеркало разбивалось, пары ртути начинали испаряться, что приводило к отравлению людей в доме. Проявления могли быть тяжелыми, ведь ртути было много — отсюда и примета.
Не давать ребенку рыбу до первого слова
Если ребенка кормить рыбой до того, как он заговорит (примерно в год с небольшим), то он станет рыбой и онемеет. Вроде бы глупость, но есть тут и рациональное зерно.
Сегодня мы знаем, что рыба — аллергенный продукт. У детей при ее употреблении могут появляться серьезные кожные высыпания. И из-за корок и мокнутий они могут быть похожи на чешую.
Но что с онемением? Тут тоже есть объяснение — если ребенок долго и тяжело болеет, он отстает в развитии. Поэтому кожные дерматозы, а также влияние паразитов, которые часто встречаются в рыбе, вполне могли тормозить нервно-психическое развитие. Дети позже начинали говорить, что принимали за немоту.
Черная кошка перешла дорогу — день не удастся
Еще одна примета, связанная с кошками: черная кошка перебежала дорогу — к беде. И тут есть несколько объяснений.
Кошки — охотницы, они могут принести в дом добычу. Черную кошку с уловом разглядеть в темноте непросто. И если это будет, например, ядовитая змея, которую кошка лишь чуть придушила, это риск укуса ползучим гадом для человека.
Другая версия — в средние века чуму и другие болезни переносили крысы и мыши либо блохи, которые обитали на животных. Добыча, которую кошки приносили домой, могла стать источником смертельной болезни.
Кроме того, в древности бешеных животных было намного больше, чем сейчас. А черных кошек заметить в темноте сложнее — отсюда и пошла нелюбовь к ним.
Убить паука — к беде
Эта примета тоже связана с болезнями. Некоторые инфекции передаются мухами, комарами и другими насекомыми, которые попадают в дом. Пауки же плетут сети и охотятся на этих насекомых, они помогают людям бороться с мухами и комарами. И если вы прихлопните паука — то сохраните жизнь нескольким мухам. Вот такая логика.