Двухлетней девочке в Новосибирске врачи восстановили артерию — такую операцию провели впервые в мире
У ребенка была врожденная аномалия
Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика
Как рассказали в клинике, девочке при рождении поставили диагноз «врожденный порок сердца». Ребенка наблюдал педиатр в Перми, при подготовке к операции врачи обнаружили, что легочная артерия, которая питает левое легкое, отсутствует в привычном месте.
Родители девочки обратились к специалистам Центра Мешалкина с жалобами на плохую прибавку в весе, быструю утомляемость и периодическое посинение носогубного треугольника. При обследовании врачи установили, что в течение двух лет весь объем крови у ребенка проходил через правое легкое.
— В практике кардиохирургического отделения врожденных пороков сердца был пациент со схожей сосудистой аномалией периода новорожденности, у которого легочная артерия прерывалась, но еще не окончательно закрылась. Этот опыт позволил предположить, что левая легочная артерия у девочки всё же есть, но не визуализируется на мультиспиральной компьютерной томографии вследствие полной закупорки, — рассказал детский сердечно-сосудистый хирург Алексей Войтов.
Кардиохирурги восстановили проходимость левой артерии, имплантировали стент в артериальный проток, чтобы предотвратить повторное закрытие. В пресс-службе добавили, что аналогичные случаи в мировой литературе не описаны. В будущем девочке предстоит коррекция врожденной аномалии.
— Так как кровоток долго отсутствовал, легочная артерия у девочки недоразвита, ее диаметр составляет
В начале августа врачи спасли 31-летнюю пациентку с редким генетическим заболеванием — такие операции в мире единичны, а в России их делают только в Новосибирске.