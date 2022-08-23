Двухлетней девочке в Новосибирске врачи восстановили артерию — такую операцию провели впервые в мире

Родители девочки обратились к специалистам Центра Мешалкина с жалобами на плохую прибавку в весе, быструю утомляемость и периодическое посинение носогубного треугольника. При обследовании врачи установили, что в течение двух лет весь объем крови у ребенка проходил через правое легкое.

— В практике кардиохирургического отделения врожденных пороков сердца был пациент со схожей сосудистой аномалией периода новорожденности, у которого легочная артерия прерывалась, но еще не окончательно закрылась. Этот опыт позволил предположить, что левая легочная артерия у девочки всё же есть, но не визуализируется на мультиспиральной компьютерной томографии вследствие полной закупорки, — рассказал детский сердечно-сосудистый хирург Алексей Войтов.