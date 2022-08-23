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Двухлетней девочке в Новосибирске врачи восстановили артерию — такую операцию провели впервые в мире

У ребенка была врожденная аномалия

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Операцию провели кардиохирурги Центра Мешалкина

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Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина провели операцию двухлетней девочке из Перми, у ребенка была аномально развита левая легочная артерия, сообщили в пресс-службе клиники Мешалкина. Это первая подобная операция в мире.

Как рассказали в клинике, девочке при рождении поставили диагноз «врожденный порок сердца». Ребенка наблюдал педиатр в Перми, при подготовке к операции врачи обнаружили, что легочная артерия, которая питает левое легкое, отсутствует в привычном месте.

Родители девочки обратились к специалистам Центра Мешалкина с жалобами на плохую прибавку в весе, быструю утомляемость и периодическое посинение носогубного треугольника. При обследовании врачи установили, что в течение двух лет весь объем крови у ребенка проходил через правое легкое.

— В практике кардиохирургического отделения врожденных пороков сердца был пациент со схожей сосудистой аномалией периода новорожденности, у которого легочная артерия прерывалась, но еще не окончательно закрылась. Этот опыт позволил предположить, что левая легочная артерия у девочки всё же есть, но не визуализируется на мультиспиральной компьютерной томографии вследствие полной закупорки, — рассказал детский сердечно-сосудистый хирург Алексей Войтов.

Врачи восстановили ребенку проходимость левой артерии

Врачи восстановили ребенку проходимость левой артерии

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Кардиохирурги восстановили проходимость левой артерии, имплантировали стент в артериальный проток, чтобы предотвратить повторное закрытие. В пресс-службе добавили, что аналогичные случаи в мировой литературе не описаны. В будущем девочке предстоит коррекция врожденной аномалии.

— Так как кровоток долго отсутствовал, легочная артерия у девочки недоразвита, ее диаметр составляет 3,5 мм при норме для двухлетнего ребенка 7–8 мм. Теперь сосуд будет нормально развиваться, увеличиваясь в диаметре, — отметил Алексей Войтов.

В начале августа врачи спасли 31-летнюю пациентку с редким генетическим заболеванием — такие операции в мире единичны, а в России их делают только в Новосибирске.

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