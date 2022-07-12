Возвращайте маски и дистанцию: какой будет новая волна ковида и когда ее ждать

Что сейчас можно сделать?

Иммунолог Николай Крючков говорит, что нужно вернуть противоэпидемические меры. Однако даже если этого не будет сделано, нужно хотя бы постараться защитить себя и близких.



— Если время ревакцинации уже подошло — прививайтесь сейчас, если есть возможность подождать — можно будет привиться осенью, в октябре должны появиться еще две хороших вакцины, — советует он. — Маски в общественных местах, в транспорте — тоже важно. Как и обработка рук санитайзерами, и сохранение дистанции. Эти самые простые меры помогут снизить индивидуальные риски и риски в малых группах. На уровне всей популяции, раз централизованных мер нет, толку от этого не будет, но лично вы и ваши близкие минимизируете риски. Надеяться на централизованные меры и увеличение темпов вакцинации в России на сегодняшний день не приходится.

