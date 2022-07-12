Возвращайте маски и дистанцию: какой будет новая волна ковида и когда ее ждать
В Москве заболеваемость уже выросла в два с половиной раза
Во всём мире вновь начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, и Россия не стала исключением — за последние четыре недели ситуация в Москве сильно ухудшилась. Если еще месяц назад за сутки в столице выявляли меньше 200 заболевших, то сейчас этот показатель перевалил за 500. Как показали предыдущие волны, Москва всегда начинает первой, а с некоторым отставанием за ней следуют регионы. Чего ждать от ковида на этот раз и какой будет новая волна, мы спросили у врачей.
Нас опять ждет новая волна ковида?
Похоже, что так. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 11 июля в России было выявлено 3097 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем ровно месяц назад, — тогда было 3627 заражений за сутки. Однако следует учитывать, что количество выявленных случаев меняется в зависимости от дня недели — после выходных их, как правило, меньше, к концу недели — больше (это видно на графике ниже). 11 июня была суббота.
— Недели четыре как началась нестабильная ситуация в Москве и Санкт-Петербурге. В статистике заболеваемости в самом начале она не была заметна, но мы увидели это на госпитализациях, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Сейчас понемногу подрастает заболеваемость по России, многие регионы пошли в рост, но пока это начальный период.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал порталу MSK1.RU, что у заболевших стали чаще выявлять варианты вируса BA.4 и BA.5: в начале июня они составляли около 6% от всех, а к концу июня более 40%.
— Понятно, что чаще всего мониторинг проводится среди пациентов, которые госпитализированы, и это не отражает картину в целом, пока нельзя говорить, что в России уже доминируют эти варианты, но мы уверенно идем в эту сторону, — говорит Александр Соловьев. — И как только они начнут доминировать, по опыту других стран, это явно ощутится на ухудшении эпидемиологической ситуации. По опыту других стран, этот путь занимает 1,5–2 месяца от момента первого выявления присутствия этих вариантов в стране.
Александр Соловьев — эксперт лабораторной диагностики, заместитель главного врача МАУ «Клинико-диагностический центр».
Пока можно смотреть, как развивается ситуация в Москве. По опыту предыдущих волн, можно заключить, что регионы повторяют столичную картину заболеваемости с отставанием в две-три недели.
Будет ли страшнее новая волна?
Пока точные прогнозы врачи делать не берутся. Николай Крючков говорит, что в ближайшие пару месяцев вряд ли стоит ожидать волны, сравнимой с омикроном, когда заболевали десятки тысяч человек в сутки.
— Но это не снимает проблем осенне-зимнего периода, когда у нас сойдется масса проэпидемических факторов и там может быть большая проблема, — говорит он. — Даже если не появится более агрессивная линия, мы всё равно получим волну. Если же, например, к октябрю какая-то новая линия появится, то волна будет большой. Если омикрон сменится еще на что-то другое, то последствия будут гораздо хуже, потому что заразность сохранится, а патогенность опять подскочит. Вполне реально получить более патогенную линию на какой-то момент, не навсегда, но вероятность такая есть.
Среди проэпидемических, то есть способствующих распространению инфекции, факторов врачи называют открытие школ, более холодная погода, увеличение времени в закрытых помещениях. Николай Крючков считает, что противоэпидемические меры не надо было отменять, даже несмотря на то, что ситуация на какое-то время стабилизировалась.
— Сейчас ввести значимых ограничений не получится, я думаю, а когда придет осень — будут оттягивать до последнего, как у нас всегда происходит, — говорит иммунолог. — Почему я опасаюсь осени? Осенью сойдутся множество разных неблагоприятных факторов: экономический, социально-политический, военно-политический, эпидемиологический. Мы как будем со всем этим сразу справляться? Нужно стараться как-то эти факторы уменьшить.
Что сейчас можно сделать?
Иммунолог Николай Крючков говорит, что нужно вернуть противоэпидемические меры. Однако даже если этого не будет сделано, нужно хотя бы постараться защитить себя и близких.
— Если время ревакцинации уже подошло — прививайтесь сейчас, если есть возможность подождать — можно будет привиться осенью, в октябре должны появиться еще две хороших вакцины, — советует он. — Маски в общественных местах, в транспорте — тоже важно. Как и обработка рук санитайзерами, и сохранение дистанции. Эти самые простые меры помогут снизить индивидуальные риски и риски в малых группах. На уровне всей популяции, раз централизованных мер нет, толку от этого не будет, но лично вы и ваши близкие минимизируете риски. Надеяться на централизованные меры и увеличение темпов вакцинации в России на сегодняшний день не приходится.
Предположения Крючкова подтверждают и официальные заявления властей. 11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в ряде стран идет подъем уровня заболеваемости ковидом, но в России ситуация стабильная.