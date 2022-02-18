Пересчитываем антитела: почему для защиты от омикрона их нужно больше, чем от дельты

С 21 февраля 2022 года в России будет действовать новый порядок получения коронавирусных сертификатов: теперь получить его можно будет на основании теста на антитела. При этом сколько именно будет антител — не важно: достаточно, чтобы они были. Если при этом есть еще положительный ПЦР-тест в прошлом (но к врачу человек не обращался) — QR-код дадут на год, если только антитела — на полгода. Однако для настоящей защиты от вируса нужно не просто наличие антител, а их определенное количество.
Какие антитела нужны?
Антитела, они же иммуноглобулины, бывают разные. Иммуноглобулины могут быть классов A, M, G, IgA — это «пограничники», первая реакция организма на заболевание. Они могут выходить на слизистые и уже там сражаться с вирусом. В методических рекомендациях Минздрава говорится, что они начинают формироваться и определяются тестами примерно со
IgM — острые антитела, первая серьезная линия защиты. Они начинают выявляться примерно на
— Со временем клетки, производящие антитела, перестраиваются и производят более высокоспецифичные антитела: они если уж вцепятся — так вцепятся. Такое антитело является более настроенным и, соответственно, более сильным. Это и есть иммуноглобулины класса G. Они появляются примерно на десятый день, — говорит терапевт Иван Скороходов.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Именно иммуноглобулины класса G и дают долгосрочную защиту от вируса. Они же и формируются не только после болезни, но и после вакцинации.
Сколько антител нужно для защиты?
Уже после появления вакцин долго не могли определиться, в чем вообще измерять антитела: у разных производителей тестов были разные единицы измерения. Точку в этом вопросе в июле 2021 года поставила Всемирная организация здравоохранения, утвердив международную единицу измерения коронавирусного иммунитета — binding antibody units, или сокращенно BAU/мл. Вслед за этим директор центра им.
— По омикрону пока точного ответа нет, но по моим прикидкам где-то от 800 BAU/мл. Но это только начало: чем больше их будет в определенном диапазоне, тем лучше защитный эффект. Диапазон, думаю, где-то до 3000, — говорит иммунолог. — Дело в том, что доля антител, защищающих именно от омикрона, в общей массе антител меньше. Конечно, может быть, что и 500 BAU/мл сработает, но если столько и работает, то сильно слабее. Поэтому я бы с запасом взял: 700 или даже 800 BAU/мл.
Число антител, которые вырабатывает организм, может быть разным у разных людей. По словам Николая Крючкова, в максимальной точке число антител составляет от 1000
Антитела после вакцинации и болезни отличаются?
Да, но нельзя сказать, что какие-то из них хуже или лучше: и те, и другие от вируса защищают.
— Если человек заболел, то в его организме вырабатываются антитела против всех вирусных антигенов, а когда мы применяем вакцину, особенно современные вакцины, такие как аденовирусные (например, «Спутники». — Прим. ред.) или мРНК (например, Pfizer и Moderna. — Прим. ред.), то иммунная реакция возникает на один белок, — объясняет вирусолог Анатолий Альтштейн.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
При этом вырабатывать антитела против всех антигенов и не нужно — реакция на тот единственный, содержащийся в вакцине, белок защищает организм от всего вируса, потому что белок находится на его поверхности. Образуются антитела, они этот вирус встречают и нейтрализуют. То есть иммунный ответ после вакцины более сфокусированный.
— Сейчас мы начинаем видеть свидетельства того, что иммунитет, формирующийся после заражения
Через какое время падают антитела?
ВОЗ говорит, что большинство людей надежно защищены от тяжелого течения заболевания и смерти в течение как минимум 6 месяцев после вакцинации. После болезни вакцинация показана через тот же срок. Однако снижаться антитела начинают гораздо раньше.
— Максимума уровень антител достигает примерно через 40 дней после первичной вакцинации первой дозой вакцины. После этого он начинает достаточно быстро снижаться, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Соответственно, антитела у него от максимума снижаются за три-четыре месяца в несколько раз — у кого-то в пять раз, у кого-то в три. Это нормально.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Сколько нужно антител, чтобы получить QR-код?
Неважно, нужно просто, чтобы они были. Тест нужно будет сдать в лицензированной лаборатории, если там найдут антитела — QR-код обеспечен. Но только один раз. Тем не менее даже эту идею врачи не одобряют. Иммунолог Николай Крючков считает, что только наличия антител недостаточно. Это, говорит он, не имеет никакого противоэпидемического смысла.
— Еще когда начали обсуждать, нужно ли давать QR-код по антителам, в октябре где-то, я говорил, что это правильная мера. Почему? Потому что многие люди были с недиагностированным ковидом, разница с официальными заражениями, я думаю, раз в пять, — говорит Николай Крючков. — Соответственно, большая часть остается недиагностированными, но они болели и антитела у них есть. Количество людей, которые поехали вакцинироваться за границу, несопоставимо меньше. Их сертификаты у нас не действуют, но если времени прошло немного — они защищены. Я предлагал этим людям сертификаты выдавать, но это как вспомогательный метод. Но с учетом количества антител, потому что 50 BAU/мл или даже 100 BAU/мл недостаточно защищает человека. А сейчас даже с таким количеством антител справку выдают на полгода. Самое плохое, что сценарий следующий. Человек переболевает, к примеру. Но вот он переболел, получил сертификат, через месяцев восемь сдал тест на антитела — и еще полгода может ничего не делать. То есть около года у него защиты либо нет, либо крайне слабая. Таким образом мы легализуем значительное количество людей, которые не формируют коллективный иммунитет.
Вирусолог Альтштейн тоже считает, что даже после вакцинации или болезни прививаться вновь нужно через полгода — вне зависимости от наличия и количества антител.
— Первый сертификат, который был рассчитан на год, оказался неточным. Уже ясно, что, по крайней мере, через полгода, а может, и раньше, нужно делать бустер, — говорит вирусолог Альтштейн. — От того, что человек своевременно определит антитела, плохо не будет, конечно, это можно делать, однако я считаю, что
СЮЖЕТ
Николай Крючков считает, что все прекрасно понимают, что максимальный срок осязаемой защиты — это полгода, а оптимальный срок для ревакцинации — четыре-пять месяцев. Он говорит, что хотя защищающее количество антител пока не сильно доказано, но в качестве временного порядка можно было установить условные 700 BAU/мл. При этом Николай Крючков считает, что должен быть диапазон: при одном уровне давать