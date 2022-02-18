Пересчитываем антитела: почему для защиты от омикрона их нужно больше, чем от дельты

Антитела, они же иммуноглобулины, бывают разные. Иммуноглобулины могут быть классов A, M, G, IgA — это «пограничники», первая реакция организма на заболевание. Они могут выходить на слизистые и уже там сражаться с вирусом. В методических рекомендациях Минздрава говорится, что они начинают формироваться и определяются тестами примерно со 2-го дня от начала заболевания, достигают пика через 2 недели и сохраняются длительное время.

IgM — острые антитела, первая серьезная линия защиты. Они начинают выявляться примерно на 7-е сутки с момента заражения, достигают пика через неделю и могут сохраняться в течение 2 месяцев и даже дольше.



— Со временем клетки, производящие антитела, перестраиваются и производят более высокоспецифичные антитела: они если уж вцепятся — так вцепятся. Такое антитело является более настроенным и, соответственно, более сильным. Это и есть иммуноглобулины класса G. Они появляются примерно на десятый день, — говорит терапевт Иван Скороходов.



Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

