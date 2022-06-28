Для поселков Кудряшовский и Приобский построят амбулаторию стоимостью 106 миллионов
Сейчас амбулатория находится в одном здании с администрацией
Новосибирская клиническая центральная районная больница получила разрешение на строительство амбулатории.
— Администрация Новосибирского района выдала нам разрешение на строительство здания врачебной амбулатории на 100 посещений в смену в дачном поселке Кудряшовский. Она будет обслуживать население поселка Кудряшовский и поселка Приобский, — цитирует главного врача больницы Дмитрия Батунина пресс-служба правительства.
Планируемая стоимость работ — почти 106 миллионов рублей.
Сейчас Кудряшовская амбулатория находится в одном здании с администрацией сельсовета. Новое здание построят на въезде в поселок. На территории обслуживания медучреждения проживает порядка 8,5 тысячи человек.
О сроках стройки в пресс-службе правительства не сообщили. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2022 году в рамках модернизации первичного звена Новосибирской области на строительство и реконструкцию поликлиник и амбулаторий направят около 1,9 миллиарда рублей.
На прошлой неделе под Новосибирском начали строить новую инфекционную больницу на 504 койки — сейчас проделаны подготовительные работы, а основной этап работ начнется с 1 июля 2022 года.