«Калининский район почти не рожает». В Новосибирске задумались над закрытием роддома № 25 — что там появится

В больничном корпусе на Власова, 4 на территории больницы
Как роддом
№ 25 постепенно лишился пациенток
Елена Анатольевна (имя и отчество врача изменено по ее просьбе. — Прим. ред.) рассказывает, что проработала в роддоме на Власова не один десяток лет. В нем 40 коек, а также несколько дополнительных в реанимации. Но в последнее время роддом не заполняется полностью — родов в городе вообще не так много, к тому же появилась проблема с перераспределением потоков рожениц.
— Калининский район почти не рожает. А тут видите, как сложилось: открылся Областной перинатальный центр (Немировича-Данченко, 130), он тоже не очень заполнен, его надо заполнять. А родов немного, пока у нас идет демографическая яма. Но она скоро заполнится, может быть, через лет 5–6 или даже раньше. Пойдут рожать те, кто родились в 2000-х, когда мест в детсадах не хватало, — рассуждает она. — Но к тому, что в нашем роддоме мало родов стало в последнее время, вообще привела городская администрация, потому что она просто сняла с нас потоки.
Елена Анатольевна приводит цифры: за последний месяц в среднем в роддоме были заняты 15–20 коек. На прошлой неделе был своего рода рекорд — около 30 коек. Хорошим, по ее словам, выдался и март, когда Областной перинатальный центр был временно закрыт и потоки рожающих женщин из Пашино, Родников, Снегирей были вновь перенаправлены в роддом
— Мне людей жалко, которые тут работают, жалко терять нашу службу. И коллектив у нас слаженный, и площади великолепные, тем более ремонт был сделан в году так 2010-м. Что планируется сделать на базе нашего здания? Я так предполагаю, но точно не знаю, но эти разговоры уже полгода ведутся. Планируется разрушить роддом, а здесь сделают хирургические отделения. А там, где у нас были хирургические отделения, появится онкоцентр, — объяснила врач.
Тем более строительство ПЭТ-центра (позитронно-эмиссионной томографии; это высокочувствительный метод ядерной диагностики) в рамках диспансера уже почти завершено. Здание высится между больничными корпусами ГКБ
По ее словам, на этой неделе в родильный дом приходила начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям регионального Минздрава Юлия Юрьева и главный педиатр Новосибирской области Татьяна Анохина:
— Вот они с главным врачом ходили тут, смотрели. Я так понимаю, что главный врач (Сергей Астраков. — Прим. ред.) хочет закрыть роддом, это как бы его инициатива. Область как-то не очень желает этого. […] Конечно, прямо нам никто ничего не говорит. Чтобы пришли и сказали: «Всё, вы закрыты» — такого нет. Но вот уже в течение двух-трех недель они ходят и смотрят. И главврач с начмедом приходил, всё тут разглядывал у нас в корпусе. Даже поблагодарили врачей, что те сохранили здание за последние 10 лет (имеется в виду после ремонта. — Прим. ред.). Давно просто главврач у нас не был, тут пришел и сказал: «Вы все молодцы». Ну и комиссия вот эта к нам приходила. Нарушений в работе у нас никаких нет, показатели прекрасные. Но роддома не будет. Как так?
Елена Анатольевна также рассказывает, что роддом уже начали готовить к реформированию: недавно его перевели со второй категории на первую.
— Примерно год назад с нас сняли почечный центр. Мы лет 12 работали как почечный центр, то есть у нас рожали женщины с мочекаменной болезнью, с циститом, с пиелонефритом. Теперь в апреле объявили, что мы вообще теперь роддом первого уровня. Есть градация роддомов по уровням: третий — это перинатальный центр, второй — это все роддома города, где есть реанимация, а первый — это, так скажем, роддома в сельской местности. Как нам объявили? Что первый уровень может принимать только самопроизвольные роды, никаких даже операций кесарева сечения плановых у нас быть не может. При этом у нас работает три врача, которые имеют звания кандидата наук, акушеры-гинекологи. Ну и мы сразу поняли, что это всё, финал, — отметила она.
Как на территории ГКБ
№ 25 строится онкоцентр
Проект ПЭТ-центра существует примерно 4–5 лет. Его открытие постоянно откладывалось из-за доставки оборудования. Как писал «КоммерсантЪ» в 2020 году, ПЭТ-центр должен был заработать к 2021 году, а онкоцентр, в составе которого и должен был он открыться, в 2024 году. Инвесторами проекта выступали московская компания «Мединвестгрупп», а также новосибирские «Топатомклиник» и ООО «Атомпроект», который контролирует известный местный застройщик Владимир Мартыненков. И ПЭТ-центр, и онкоцентр размещаются на площадке 25-й медсанчасти.
— Само по себе строительство ПЭТ-центра на этой территории и стало началом строительства онкоцентра, по большому счету. Конечно, в составе хорошего онкоцентра ПЭТ-центр — это такой must have. Это необходимый инструмент для качественной диагностики, для ранней диагностики и для диагностики качества лечения. В тот момент, когда мы начали строить ПЭТ-центр на территории 25-й медсанчасти, начался проект онкологического центра, — сообщил Владимир Мартыненков корреспонденту НГС.
С его слов, он не владеет информацией о том, какие реформирования запланированы на территории ГКБ
— И это только начало: на очереди — открытие клинико-диагностического центра с центром амбулаторной онкологической помощи, ЦАОП на 3,5 тысячи квадратных метров, запуск циклотронно-радиохимического комплекса, который позволит дать старт центрам высокоточной ПЭТ/КТ диагностики в Новосибирске и в Омске. Идет работа над проектом долгожданного онкологического диспансера, который завершит формирование сибирского онкологического хаба от ГК «Мединвестгрупп», — говорил тогда президент «Мединвестгрупп» Сергей Нотов.
По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Мединвестгрупп», или ООО «МИГ», существует с 2017 года. Среди пяти владельцев большую конечную долю имеет международная компания ООО «Огмент Инвестментс Лимитед» — 85,11%, Сергей Нотов — 11,4%. За 2021 год выручка компании составила 178,9 миллиона, чистый убыток — 451,4 миллиона. У компании 61 учрежденное юрлицо, в том числе ООО «Мединвестгрупп Новосибирск», действующее с мая 2021 года.
Мы также обратились за разъяснениями к главврачу ГКБ
— Вопрос [о закрытии роддома
Впрочем, в пресс-службе Минздрава Новосибирской области подтвердили, что обсуждение судьбы роддома на Власова сейчас ведется:
— Действительно, вопрос перераспределения потока рожениц из этого роддома обсуждается. Если такое решение будет принято, мы об этом сообщим.
В позапрошлом году, в разгар второй волны коронавируса, маленький роддом на Чехова спешно перепрофилировали под инфекционный госпиталь, чем вызвали недовольство пациенток, планировавших там роды. А вот возвращать к привычной работе учреждение не торопились: даже после того как волна пациентов с ковидом схлынула, Минздрав продолжал держать роддом в резерве. К концу января 2021 года стало ясно, что роддома в этом месте не будет, а врачам следует подыскивать новое место работы. Мы рассказывали, как сложилась судьба уже бывшего роддома и врачей оттуда.