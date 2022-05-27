«Калининский район почти не рожает». В Новосибирске задумались над закрытием роддома № 25 — что там появится

Как роддом № 25 постепенно лишился пациенток

Елена Анатольевна (имя и отчество врача изменено по ее просьбе. — Прим. ред.) рассказывает, что проработала в роддоме на Власова не один десяток лет. В нем 40 коек, а также несколько дополнительных в реанимации. Но в последнее время роддом не заполняется полностью — родов в городе вообще не так много, к тому же появилась проблема с перераспределением потоков рожениц.



— Калининский район почти не рожает. А тут видите, как сложилось: открылся Областной перинатальный центр (Немировича-Данченко, 130), он тоже не очень заполнен, его надо заполнять. А родов немного, пока у нас идет демографическая яма. Но она скоро заполнится, может быть, через лет 5–6 или даже раньше. Пойдут рожать те, кто родились в 2000-х, когда мест в детсадах не хватало, — рассуждает она. — Но к тому, что в нашем роддоме мало родов стало в последнее время, вообще привела городская администрация, потому что она просто сняла с нас потоки.

