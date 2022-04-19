В Новосибирске начал работу центр лучевой терапии: в год он сможет принять
3 тысячи пациентов по ОМС
Центр заработал на территории Городской клинической больницы
На территории Городской клинической больницы
Проект по созданию центра лучевой терапии реализован в рамках соглашения между группой компаний «МедИнвестГрупп» и правительством Новосибирской области. Инвестиции в него составили
— Установленные здесь четыре линейных ускорителя последнего поколения, делают его уникальным не только в Сибири, но и в стране в целом. С открытием центра расширяются возможности для медицинского туризма из соседних государств — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, — объясняют в пресс-службе.
В новом центре пациенты обслуживаются по ОМС, то есть бесплатно — по направлению лечащего врача. Это могут делать два медицинских учреждения — Новосибирская городская клиническая больница
По информации пресс-службы правительства, здесь будет применяться особый метод лечения онкологии — стереотаксис, или радиохирургия, преимущество которого заключается в сверхточном воздействии на опухоль высокой дозой ионизирующего излучения. Полного лечебного эффекта можно достичь всего за 1–3 сеанса.
— И это только начало: на очереди — открытие клинико-диагностического центра с центром амбулаторной онкологической помощи, ЦАОП, на
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «МедИнвестГрупп», или ООО «МИГ», существует с 2017 года. Среди пяти владельцев большую конечную долю имеет международная компания ООО «Огмент Инвестментс Лимитед» — 85,11%, Сергей Нотов — 11,4%. За 2021 год выручка компании составила
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