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В Новосибирске начал работу центр лучевой терапии: в год он сможет принять 3 тысячи пациентов по ОМС

Центр заработал на территории Городской клинической больницы № 1

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Центр будет работать в том числе по ОМС

Центр будет работать в том числе по ОМС

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На территории Городской клинической больницы № 1 в Новосибирске начал работать центр лучевой терапии, он сможет обслуживать 3 тысячи пациентов в год по ОМС. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Проект по созданию центра лучевой терапии реализован в рамках соглашения между группой компаний «МедИнвестГрупп» и правительством Новосибирской области. Инвестиции в него составили 1,4 миллиарда рублей, уточняют в пресс-службе. Площадь центра — более 1 тысячи квадратных метров.

— Установленные здесь четыре линейных ускорителя последнего поколения, делают его уникальным не только в Сибири, но и в стране в целом. С открытием центра расширяются возможности для медицинского туризма из соседних государств — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, — объясняют в пресс-службе.

Инвестиции в проект составили <nobr class="_">1,4 миллиарда</nobr> рублей

Инвестиции в проект составили 1,4 миллиарда рублей

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В новом центре пациенты обслуживаются по ОМС, то есть бесплатно — по направлению лечащего врача. Это могут делать два медицинских учреждения — Новосибирская городская клиническая больница № 1 и Новосибирский областной клинический онкологический диспансер. Пока выделено около 3 тысяч квот в год, в дальнейшем это число планируют увеличить.

По информации пресс-службы правительства, здесь будет применяться особый метод лечения онкологии — стереотаксис, или радиохирургия, преимущество которого заключается в сверхточном воздействии на опухоль высокой дозой ионизирующего излучения. Полного лечебного эффекта можно достичь всего за 1–3 сеанса.

В центре есть 4 линейных ускорителя, относящиеся к новейшим разработкам лидера рынка компании Varian — два ускорителя модели Halcyon и два ускорителя модели TrueBeam STX

В центре есть 4 линейных ускорителя, относящиеся к новейшим разработкам лидера рынка компании Varian — два ускорителя модели Halcyon и два ускорителя модели TrueBeam STX

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— И это только начало: на очереди — открытие клинико-диагностического центра с центром амбулаторной онкологической помощи, ЦАОП, на 3,5 тысячи квадратных метров, запуск циклотронно-радиохимического комплекса, который позволит дать старт центрам высокоточной ПЭТ/КТ диагностики в Новосибирске и в Омске. Идет работа над проектом долгожданного онкологического диспансера, который завершит формирование сибирского онкологического хаба от ГК «МедИнвестГрупп». Все мощности наших центров будут задействованы как учебная база для студентов, ординаторов, аспирантов Новосибирского медицинского университета, — передает слова президента «МедИнвестГрупп» Сергея Нотова пресс-служба правительства.

В нем планируют принимать пациентов из других регионов и стран

В нем планируют принимать пациентов из других регионов и стран

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Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «МедИнвестГрупп», или ООО «МИГ», существует с 2017 года. Среди пяти владельцев большую конечную долю имеет международная компания ООО «Огмент Инвестментс Лимитед» — 85,11%, Сергей Нотов — 11,4%. За 2021 год выручка компании составила 178,9 миллиона, чистый убыток — 451,4 миллиона. У компании указано 61 учрежденное юрлицо, в том числе ООО «МедИнвестГрупп Новосибирск», действующее с мая 2021 года.

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ОМСврачилучевая терапияонкология
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