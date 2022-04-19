В Новосибирске начал работу центр лучевой терапии: в год он сможет принять 3 тысячи пациентов по ОМС

На территории Городской клинической больницы № 1 в Новосибирске начал работать центр лучевой терапии, он сможет обслуживать 3 тысячи пациентов в год по ОМС. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.



Проект по созданию центра лучевой терапии реализован в рамках соглашения между группой компаний «МедИнвестГрупп» и правительством Новосибирской области. Инвестиции в него составили 1,4 миллиарда рублей, уточняют в пресс-службе. Площадь центра — более 1 тысячи квадратных метров.