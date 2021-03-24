Два месяца спустя. Чем закончилась история с ликвидацией роддома № 2 — что будет на его месте и куда ушли врачи

— Опасения также связаны и с тем, что нас ждет дальше. Сможем ли мы обратно стать роддомом? Или нам скажут: «Ну всё, будете инфекционистами теперь, трудитесь дальше»? — говорила осенью прошлого года одна из акушерок роддома.



Ее страхи подтвердились: роддом в прежнем качестве так и не вернулся к работе. Долгое время было совсем не ясно, что будет на месте учреждения. Наряду с оптимистичными прогнозами о том, что роддом все-таки сможет принимать рожениц после того, как министерство выведет его из резерва, ходили и слухи о его ликвидации.



Именно это, как объясняют НГС бывшие сотрудники родильного дома № 2 , и является основной претензией к Минздраву. По словам родственницы одной из сотрудниц медучреждения, вопрос ликвидации роддома, оказывается, был решен еще в сентябре прошлого года, до его перепрофилирования и наступления пика второй волны ковида.



— Был приказ от сентября 2020 года о реконструкции роддома в поликлинику. При этом весь персонал мурыжили до февраля с «открытием». Что должны были открыться в конце декабря, потом после НГ, потом еще когда-то. И когда мы уже подняли бучу, министр резко вспомнил о роддоме и, взяв главврача облбольницы, приехал. При том, что персонал не раз звонил в приемную за информацией от министра, но «он занят», «его нет на месте», «сейчас поговорить с ним не получится», — говорит она.

