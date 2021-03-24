Два месяца спустя. Чем закончилась история с ликвидацией роддома № 2 — что будет на его месте и куда ушли врачи

Бывшие врачи роддома №2 в Новосибирске планируют увольнение из перинатального центра
Долгую историю с упразднением маленького родильного дома, запрятанного в частном секторе Октябрьского района, можно считать почти завершенной. Напомним, в разгар второй волны коронавируса этот роддом спешно перепрофилировали под инфекционный госпиталь, чем вызвали недовольство пациенток, планировавших там роды. А вот возвращать к привычной работе учреждение не торопились: даже после того, как волна пациентов с ковидом схлынула, Минздрав продолжал держать роддом в резерве. К концу января стало ясно, что роддома в этом месте не будет, а врачам следует подыскивать новое место работы. О том, получилось ли это у них и что появится на месте бывшего родильного дома, окруженного с одной стороны частными домами, а с другой — новостройками, рассказывает корреспондент Ксения Лысенко.
Как появился роддом и как исчез
Роддому
— В
Второе перепрофилирование медучреждения наступило в следующем веке — когда грянул ковид. Уже тогда у врачей были сомнения в целесообразности этого шага. Все-таки роддом маленький, всего 120 коек, под прием коронавирусных больных он не приспособлен, а вот с приемом рожениц, несмотря на свои скромные размеры, справлялся.
— Опасения также связаны и с тем, что нас ждет дальше. Сможем ли мы обратно стать роддомом? Или нам скажут: «Ну всё, будете инфекционистами теперь, трудитесь дальше»? — говорила осенью прошлого года одна из акушерок роддома.
Ее страхи подтвердились: роддом в прежнем качестве так и не вернулся к работе. Долгое время было совсем не ясно, что будет на месте учреждения. Наряду с оптимистичными прогнозами о том, что роддом все-таки сможет принимать рожениц после того, как министерство выведет его из резерва, ходили и слухи о его ликвидации.
Именно это, как объясняют НГС бывшие сотрудники родильного дома
— Был приказ от сентября 2020 года о реконструкции роддома в поликлинику. При этом весь персонал мурыжили до февраля с «открытием». Что должны были открыться в конце декабря, потом после НГ, потом еще когда-то. И когда мы уже подняли бучу, министр резко вспомнил о роддоме и, взяв главврача облбольницы, приехал. При том, что персонал не раз звонил в приемную за информацией от министра, но «он занят», «его нет на месте», «сейчас поговорить с ним не получится», — говорит она.
В подтверждение своих слов она предоставила документ (есть в распоряжении редакции), в котором действительно идет речь о перепрофилировании родильного дома в отделение поликлиники. Там же говорится о том, что такое решение входит в перечень поручений губернатора Андрея Травникова после посещения роддома:
— Уважаемый Константин Васильевич! Во исполнение
Далее там идет перечень требующихся документов.
Напомним, окончательно о закрытии роддома министром Константином Хальзовым было объявлено лишь 20 января.
Из роддома в поликлинику
В Министерстве здравоохранения НСО объясняют, что роддом на Чехова по-прежнему является государственным бюджетным учреждением здравоохранения и проходит сейчас процедуру реорганизации. Ее итогом станет превращение медучреждения в подразделение поликлиники
— Сроки реорганизации установлены действующим законодательством. Окончательные сроки завершения процедуры — конец II квартала 2021 года. Снос здания, которое занимает родильный дом
Трехэтажная поликлиника
Куда ушли врачи
Из 61 медработника родильного дома, по данным отдела кадров этого учреждения, новое место работы нашли 38 человек.
— Информация о трудоустройстве 23 бывших медицинских работников ГБУЗ НСО «Родильный дом
Самое большое число специалистов — 14 человек — ушли в областную клиническую больницу. Шесть медработников устроились в больницу скорой помощи
— Изменений к лучшему после нашего закрытия я не увидела, особенно сейчас, когда при закрытом роддоме
По ее словам, сейчас на ближайшие недели две Октябрьский район остался без родильных домов, поскольку НГПЦ на улице Лежена был закрыт на плановую дезинфекцию. Рожениц из этого района перенаправляют в роддом
— Про врачей могу сказать только за тех, кто ушел в областной перинатальный центр. Пока всё там сложно — в плане графика, работы, даже зарплаты. Лично я своих коллег из ОПЦ не видела, но разговоры до меня доходят. Пока они там неполный месяц работают, и неизвестно, как ситуация повернется. Двоякая такая ситуация сложилась, — добавила она.
По словам еще одной бывшей сотрудницы роддома
«Мы избалованы хорошим отношением»
Конкретнее ситуацию с областным перинатальным центром прояснила другая врач акушер-гинеколог — она довольно длительное время работала в роддоме №2, но уволилась после известия о его перепрофилировании в ковидный госпиталь. В январе она планировала вернуться в учреждение, по ее словам, ей даже составили график дежурств, однако роддом закрыли. Сейчас она работает в другом родильном доме.
— Общаюсь со своими коллегами, которые ушли в ОПЦ, им, конечно, тяжело психологически. Очень многие сотрудники наши, которые туда устраивались, уже уволились и работают в других местах. А причина — там просто другое отношение к людям. Есть работники, а есть другие работники — сотрудники второго роддома. По крайней мере, я такое слышала. Дело в том, что мы, сотрудники роддома
По словам врача, сейчас в Новосибирске идет уменьшение количества родов. В связи с этим возникла тенденция «наподобие оптимизации» рабочих мест в роддомах. При этом число докторов и ординаторов по акушерству и гинекологии, по ее словам, продолжает расти:
— Роддом
Специалист также не уверена, что отделение поликлиники
— Я думаю, это все-таки временная отмазка. Мы ждем, когда на этом месте появятся
Напомним, в конце прошлого года у метро «Октябрьская» разрешили построить 106-метровую высотку —там будет 152 квартиры и два пентхауса. 30-этажный дом (его строительство сейчас активно ведется) разместится рядом с поликлиникой №2, буквально в нескольких метрах от старенького здания бывшего роддома.
1 февраля в Новосибирске начал работу новый перинатальный центр. Корреспонденты НГС побывали в медучреждении на первых родах — вот кадры из ОПЦ, которые могут вас шокировать.