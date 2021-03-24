24 марта среда
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 75.36
eur 89.77
Тема дняОткрытое письмо людей, поставивших «ЭпиВакКорону»

Все новости

Все новости

Два месяца спустя. Чем закончилась история с ликвидацией роддома № 2 — что будет на его месте и куда ушли врачи

Найти новое место работы смогли примерно 62% сотрудников. Об остальных в отделе кадров умалчивают

6 258
34Обсудить

Поделиться

Здание на улице Чехова, когда-то бывшее родильным домом и принимавшее до 3000 родов в год, уже который месяц стоит пустым. Там идет реорганизация

Здание на улице Чехова, когда-то бывшее родильным домом и принимавшее до 3000 родов в год, уже который месяц стоит пустым. Там идет реорганизация

Поделиться

Бывшие врачи роддома №2 в Новосибирске планируют увольнение из перинатального центра

Долгую историю с упразднением маленького родильного дома, запрятанного в частном секторе Октябрьского района, можно считать почти завершенной. Напомним, в разгар второй волны коронавируса этот роддом спешно перепрофилировали под инфекционный госпиталь, чем вызвали недовольство пациенток, планировавших там роды. А вот возвращать к привычной работе учреждение не торопились: даже после того, как волна пациентов с ковидом схлынула, Минздрав продолжал держать роддом в резерве. К концу января стало ясно, что роддома в этом месте не будет, а врачам следует подыскивать новое место работы. О том, получилось ли это у них и что появится на месте бывшего родильного дома, окруженного с одной стороны частными домами, а с другой — новостройками, рассказывает корреспондент Ксения Лысенко.

Как появился роддом и как исчез

Роддому № 2 на улице Чехова почти сотня лет. Точная дата постройки здания неизвестна, однако на краеведческих форумах обсуждают, что этот роддом стал первым медучреждением в Октябрьском (на тот момент Закаменском) районе города.

— В 1920-х родильный приют находился в деревянном домике на улице Инской. Неподалеку была и амбулатория. И открытие на улице Чехова нового, относительно большого медицинского учреждения, конечно, было крайне необходимо району. Поначалу это была поликлиника № 4, а в 1937-м при ней был создан пункт охраны материнства и младенчества. Позднее вся она была перепрофилирована в роддом, — объясняет краевед Константин Голодяев.

Второе перепрофилирование медучреждения наступило в следующем веке — когда грянул ковид. Уже тогда у врачей были сомнения в целесообразности этого шага. Все-таки роддом маленький, всего 120 коек, под прием коронавирусных больных он не приспособлен, а вот с приемом рожениц, несмотря на свои скромные размеры, справлялся.

— Опасения также связаны и с тем, что нас ждет дальше. Сможем ли мы обратно стать роддомом? Или нам скажут: «Ну всё, будете инфекционистами теперь, трудитесь дальше»? — говорила осенью прошлого года одна из акушерок роддома.

Ее страхи подтвердились: роддом в прежнем качестве так и не вернулся к работе. Долгое время было совсем не ясно, что будет на месте учреждения. Наряду с оптимистичными прогнозами о том, что роддом все-таки сможет принимать рожениц после того, как министерство выведет его из резерва, ходили и слухи о его ликвидации.

Именно это, как объясняют НГС бывшие сотрудники родильного дома № 2, и является основной претензией к Минздраву. По словам родственницы одной из сотрудниц медучреждения, вопрос ликвидации роддома, оказывается, был решен еще в сентябре прошлого года, до его перепрофилирования и наступления пика второй волны ковида.

— Был приказ от сентября 2020 года о реконструкции роддома в поликлинику. При этом весь персонал мурыжили до февраля с «открытием». Что должны были открыться в конце декабря, потом после НГ, потом еще когда-то. И когда мы уже подняли бучу, министр резко вспомнил о роддоме и, взяв главврача облбольницы, приехал. При том, что персонал не раз звонил в приемную за информацией от министра, но «он занят», «его нет на месте», «сейчас поговорить с ним не получится», — говорит она.

В подтверждение своих слов она предоставила документ (есть в распоряжении редакции), в котором действительно идет речь о перепрофилировании родильного дома в отделение поликлиники. Там же говорится о том, что такое решение входит в перечень поручений губернатора Андрея Травникова после посещения роддома:

— Уважаемый Константин Васильевич! Во исполнение п. 4 перечня поручений губернатора Травникова А. А., данных в ходе рабочей поездки в Октябрьский район 5.09.2020 года, для расчета стоимости изыскательных работ, работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции ГБУЗ «Родильный дом № 2» и детальному инструментальному обследованию существующего здания прошу предоставить информацию.

Далее там идет перечень требующихся документов.

Напомним, окончательно о закрытии роддома министром Константином Хальзовым было объявлено лишь 20 января.

Из роддома в поликлинику

В Министерстве здравоохранения НСО объясняют, что роддом на Чехова по-прежнему является государственным бюджетным учреждением здравоохранения и проходит сейчас процедуру реорганизации. Ее итогом станет превращение медучреждения в подразделение поликлиники № 2.

— Сроки реорганизации установлены действующим законодательством. Окончательные сроки завершения процедуры — конец II квартала 2021 года. Снос здания, которое занимает родильный дом № 2, не планируется. Реконструкция данного здания для размещения в нем подразделения поликлиники не требуется, — уточнили в министерстве.

Трехэтажная поликлиника № 2 располагается недалеко от бывшего роддома — буквально через пять домов. Ее здание было построено более 70 лет назад. В отзывах к учреждению множество жалоб посетителей на многочасовые очереди.

Куда ушли врачи

Из 61 медработника родильного дома, по данным отдела кадров этого учреждения, новое место работы нашли 38 человек.

— Информация о трудоустройстве 23 бывших медицинских работников ГБУЗ НСО «Родильный дом № 2» в отделе кадров отсутствует, — отчитались в Минздраве.

Самое большое число специалистов — 14 человек — ушли в областную клиническую больницу. Шесть медработников устроились в больницу скорой помощи № 2, четверо — в роддом № 6. Частную медицину выбрали двое. Места работы остальных — роддом № 7, женская консультация роддома № 2, Бердская ЦГБ, ГКБ № 25, «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции», инфекционная больница № 1 и даже психиатрическая больница № 3.

— Изменений к лучшему после нашего закрытия я не увидела, особенно сейчас, когда при закрытом роддоме № 4 (НГПЦ — Прим. ред.), рожениц передают в другие роддома. Вероятно, думали, что Октябрьский район маленький и перевод пациентов не создаст нагрузки, а вышло вон как. Всё переполнено. Многие задаются вопросом: «А нужно ли было нас закрывать»? Но видите как, Минздрав сказал, что всё под контролем, — сообщает о ситуации одна из врачей бывшего роддома № 2.

По ее словам, сейчас на ближайшие недели две Октябрьский район остался без родильных домов, поскольку НГПЦ на улице Лежена был закрыт на плановую дезинфекцию. Рожениц из этого района перенаправляют в роддом № 6, который находится на левом берегу.

— Про врачей могу сказать только за тех, кто ушел в областной перинатальный центр. Пока всё там сложно — в плане графика, работы, даже зарплаты. Лично я своих коллег из ОПЦ не видела, но разговоры до меня доходят. Пока они там неполный месяц работают, и неизвестно, как ситуация повернется. Двоякая такая ситуация сложилась, — добавила она.

По словам еще одной бывшей сотрудницы роддома № 2, устроившиеся в новый областной перинатальный центр (областная клиническая больница — Прим. ред.) сейчас находятся в процессе своего увольнения. А значит, истории, начавшейся с перепрофилирования маленького роддома в частном секторе, еще далеко до своего завершения.

«Мы избалованы хорошим отношением»

Конкретнее ситуацию с областным перинатальным центром прояснила другая врач акушер-гинеколог — она довольно длительное время работала в роддоме №2, но уволилась после известия о его перепрофилировании в ковидный госпиталь. В январе она планировала вернуться в учреждение, по ее словам, ей даже составили график дежурств, однако роддом закрыли. Сейчас она работает в другом родильном доме.

— Общаюсь со своими коллегами, которые ушли в ОПЦ, им, конечно, тяжело психологически. Очень многие сотрудники наши, которые туда устраивались, уже уволились и работают в других местах. А причина — там просто другое отношение к людям. Есть работники, а есть другие работники — сотрудники второго роддома. По крайней мере, я такое слышала. Дело в том, что мы, сотрудники роддома № 2, избалованы хорошим отношением, и между собой, и с руководством. А здесь люди столкнулись с тем, что они просто не хотят идти на работу, — отмечает она.

По словам врача, сейчас в Новосибирске идет уменьшение количества родов. В связи с этим возникла тенденция «наподобие оптимизации» рабочих мест в роддомах. При этом число докторов и ординаторов по акушерству и гинекологии, по ее словам, продолжает расти:

— Роддом № 2 — это вообще наша боль. Люди остались неприкаянными. Я вообще много, где работала, но лучшего отношения к женщинам, к ребятишкам, к коллегам, я нигде не встречала, как в нашем роддоме.

Специалист также не уверена, что отделение поликлиники № 2 просуществует на месте ликвидированного маленького роддома долго.

— Я думаю, это все-таки временная отмазка. Мы ждем, когда на этом месте появятся 25-этажные высотки. Это более реально.

Напомним, в конце прошлого года у метро «Октябрьская» разрешили построить 106-метровую высотку —там будет 152 квартиры и два пентхауса. 30-этажный дом (его строительство сейчас активно ведется) разместится рядом с поликлиникой №2, буквально в нескольких метрах от старенького здания бывшего роддома.

1 февраля в Новосибирске начал работу новый перинатальный центр. Корреспонденты НГС побывали в медучреждении на первых родах — вот кадры из ОПЦ, которые могут вас шокировать.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

врачироддом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (34)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...