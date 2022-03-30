Была ковидарием с 2020 года: больницу №11 в Новосибирске возвращают к обычному режиму работы

В Новосибирске планируют вернуть к обычному режиму больницу №11 — она была ковидным госпиталем на протяжении двух лет.

По информации пресс-службы губернатора и правительства НСО, перепрофилирование стало возможно из-за тенденции, которая сохраняется на протяжении двух недель. Сейчас снижается количество пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах, идет их активная выписка.

В стационарах сейчас находится всего 998 человек, а общий коечный фонд коронавирусных госпиталей — 2411 коек.

— Это позволило нам принять решение о снятии потоков пациентов с коронавирусной инфекцией с 11-ой больницы в ближайший месяц для восстановления ее как многопрофильной для оказания плановой и экстренной медицинской помощи. Мы благодарим врачей, медицинский персонал больницы за то, что в самых тяжелых условиях пандемии они мужественно работали «на передовой» и боролись за здоровье людей, спасая тысячи человеческих жизней, — пояснил министр здравоохранения Константин Хальзов.