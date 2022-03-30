Можно снять уже сегодня: обязательный режим ношения масок в НСО заменили на рекомендательный

Губернатор Новосибирской области подписал постановление о замене обязательного масочного режима на рекомендательный в регионе. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня, 30 марта 2022 года.

Теперь для жителей масочный режим носит рекомендательный характер, при этом он обязателен к соблюдению работниками ряда отраслей при непосредственном контакте с клиентами.



— Меры, подготовленные координационным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции, одобрены на внеочередном заседании Правительства Новосибирской области 30 марта с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.