Можно снять уже сегодня: обязательный режим ношения масок в НСО заменили на рекомендательный

Губернатор Новосибирской области подписал постановление о замене обязательного масочного режима на рекомендательный в регионе. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня, 30 марта 2022 года.
Теперь для жителей масочный режим носит рекомендательный характер, при этом он обязателен к соблюдению работниками ряда отраслей при непосредственном контакте с клиентами.
— Меры, подготовленные координационным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции, одобрены на внеочередном заседании Правительства Новосибирской области 30 марта с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
Изменения снимут запрет для юрлиц по допуску в помещения, на иную территорию осуществления деятельности и транспорт жителей региона, не соблюдающих масочный режим, а также снимут обязанность по прекращению обслуживания граждан без масок.
При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить соблюдение масочного режима работниками при непосредственном взаимодействии с гражданами в ходе оказания услуг (выполнения работ) в таких сферах, как, например, медицина, торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-центры, парикмахерские, косметические салоны
— Данные решения приняты с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, обязательный режим ношения масок может быть возвращен, — сообщил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
Масочный режим действовал в Новосибирской области с 27 апреля 2020 года. Отмену режима губернатор анонсировал 16 марта 2022 года. По словам Андрея Травникова, необходимость носить маски «всем уже поднадоела». На прошлой неделе, 21 марта, глава региона предложил сделать масочный режим рекомендательным.