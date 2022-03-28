На Урале наладили производство зубных имплантов: сколько они стоят и готовы ли стоматологи перейти на отечественное

В начале марта мы рассказали о проблемах стоматологий. Лечение и особенно протезирование зубов зависимо от импортных материалов и технологий, и руководители клиник озабочены изменениями цен и перебоями поставок, в том числе зубных имплантов. После выхода статьи на 74.RU пришло письмо от директора компании Dental Synthesis Василия Дюрягина. Он написал, дескать, зачем нагонять жути, не лучше ли самим увидеть, как титановые импланты делают в Челябинске. Мы, конечно, согласились, но в голове всё время держали вопрос: много ли российского в российских имплантах?
Имплант (имплантат) — маленький «винтик», который вкручивается в челюстную кость при протезировании зуба, заменяя его корень. После установки импланта и заживления десны на него накручивается абатмент (проставка индивидуальной формы) и уже на нее крепится коронка зуба, повторяющая слепок оригинала. Качество импланта очень важно — от него зависит приживаемость искусственного зуба, его стабильность и прочность.
Откуда в Челябинске титановые импланты
В 2008 году в Уфимском государственном авиационном техническом университете разработали материал для создания дентальных имплантов — титан с особой нанокристаллической структурой, которая обеспечивает высокую прочность, пластичность и приживляемость. Одно время уфимцы поставляли титановый пруток в США для изготовления имплантов, но после первой волны санкций в 2014 году партнерство нарушилось. Примерно в то же время, осенью 2014 года, Василий Дюрягин, который в тот момент искал бизнес-идею, обратил внимание на импланты. Он познакомился со специалистами УГАТУ, а попутно собрал команду для разработки и сертификации российского титанового импланта. Процесс получился длительным: бумажные процедуры закончились лишь в 2019 году, а первую партию изготовили весной
Производство челябинских имплантов — двухстадийное. Титановый пруток из Уфы сначала обрабатывается в компании «Биомеханика». Здесь на автоматизированных токарных и фрезерных станках делают заготовки для импланта, а также для прочих деталей зубного протезирования: индивидуальные абатменты, титановые основания, формирователи десны.
После этого заготовки имплантов поступают в компанию Dental Synthesis, где проводится финишная обработка поверхности, упаковка и отправка в Москву для стерилизации в этиленоксидной среде. Затем импланты возвращаются в Челябинск и рассылаются клиентам по всей России.
Компания освоила выпуск нескольких типов имплантов, для которых используется два вида титана: из чистого нелегированного титана Grade 4 и так называемого нанотитана — уфимского ноу-хау. У него прочность на разрыв до 1100–1200 МПа и высокая пластичность. Получают его путем обработки заготовок давлением, что приводит к их упрочнению и созданию особой молекулярной структуры.
Сколько российского в челябинских имплантах?
Первое, что бросается в глаза в цехе «Биомеханики», — это заграничные надписи на станках.
— Это токарный станок швейцарского типа, сделанный в Японии, — говорит директор компании «Биомеханика» Никита Попков. — Вот швейцарский прутоподатчик. Мы используем только импортное оборудование, и замены ему нет и не предвидится. В России просто нет достаточного рынка, чтобы разработка высокоточного станка была оправдана в обозримом будущем.
Он показывает на блок управления станком Fanuc (Япония): тут, мол, столько микросхем, что на коленке за полгода подобное не освоить.
С другой стороны, пока запас станков есть, проблем с запчастями не предвидится, а в случае необходимости есть возможность привезти нужное оборудование через третьи страны — вопрос лишь в цене. Другими словами, челябинское производство имплантов зависимо от курсов валют и внешней конъюнктуры, но, скорее, в длительной перспективе. Российское сырье позволяет пока удерживать цены.
А сколько имплантов делают в Челябинске?
В компании Dental Synthesis оценивают рынок имплантов в России на уровне 1,2 миллиона штук в год, но признаются, что пока занимают ничтожную долю: в прошлом году отгрузили порядка 7 тысяч (0,6% рынка). Впрочем, это не в упрек молодой компании, которая только осваивается на рынке.
— Стоматология, может быть, самая прогрессивная из медицинских отраслей, но в отношении имплантов рынок очень консервативен, — объясняет Василий Дюрягин. — Стоматологи работают с теми производителями, к которым привыкли, и нас зачастую воспринимают в штыки, не хотят даже разговаривать.
Но в последние дни он отмечает резкое изменение отношения.
— После начала всех событий первый же звонок мы получили от компании, которая в прошлом году обещала, что никогда, ни при каких обстоятельствах не перейдет на челябинские импланты, — говорит директор Dental Synthesis. — Полугодовой склад наши менеджеры распродали за шесть дней.
Хорошо. Но готова ли компания к наращиванию производства?
— Уже существующих возможностей Dental Synthesis и «Биомеханики» хватит, чтобы выпускать до 50 тысяч имплантов в год, поэтому пока проблем с обеспечением спроса нет, — говорит Василий Дюрягин.
А если с зарубежными аналогами всё станет совсем плохо и потребуется нарастить производство, допустим, в 2–3 раза? Никита Попков, руководитель «Биомеханики», не видит здесь технических препятствий, если будет заинтересованность государства.
— Это не вопрос возможности или невозможности: привезти можно любое оборудование и производить нужное количество, — объясняет он. — Если государству это будет нужно, если будет финансирование, мы сделаем это.
Открытым остается вопрос, можно ли проделать то же самое без прямой помощи государства, потому что и цена оборудования, и стоимость кредитов выросла, что урезает естественный потенциал для развития малого и среднего бизнеса. Тем более никто не отменял конкуренцию с иностранцами: она, может быть, ослабла, но пока не исчезла полностью.
Что думают о продукции стоматологи
— Вообще это здорово, что есть такое предложение, — говорит основатель стоматологии «Радамед» Григорий Кривцов. — Но пока я ничего не могу сказать о клинически отдаленных результатах применения челябинских имплантов, поскольку сам как доктор не наблюдал их на примере своих пациентов.
Клиника «Радамед» работает с имплантами из Германии и Южной Кореи, и одна из проблем с переходом на челябинскую продукцию — необходимость менять технологию имплантации. В самой компании Dental Synthesis говорят, что с точки зрения инструментария их импланты идентичны корейским и не требуют вложений в оборудование. Григорий Кривцов не уверен, что всё так гладко.
— Пока не буду судить веско, если бы они привезли мне импланты, мы бы попробовали наши инструменты. Но могу лишь сказать, что даже корейских систем много, и между собой они не взаимозаменяемы. У каждого производителя свои рычаги, болты и так далее. Тебе нужен имплантологический набор, фрезы, пины, имплантоводы, отвертки, динамометрический ключ, трансферы. Всё это стоит денег, например, динамометрический ключ — в районе 25 тысяч рублей, отвертки — 8 тысяч.
Особенных стимулов к переходу на российскую систему Григорий пока не видит: говорит, проблем с поставками имплантов из Южной Кореи и Европы пока нет. Да, увеличились цены, но даже так преимущества российских имплантов не очевидны.
— У Dental Synthesis есть модель за 3 тысячи рублей и более прочная за 6 тысяч рублей, — говорит Григорий Кривцов. — До повышения цен я покупал южнокорейские импланты по 4,8 тысячи рублей, сейчас они подорожали, конечно, до 7,7 тысячи рублей, поэтому и стоимость протезирования одного зуба пришлось поднять с 18 до 23 тысяч. Но всё равно я бы не сказал, что челябинские импланты очень дешевые.
У европейских компаний — полувековой опыт
Главврач «Швейцарской стоматологии» Вячеслав Куликов акцентирует внимание на уровне совершенства западных имплантов.
— Челябинские изделия как минимум прошли сертификацию, поэтому они могут применяться в протезировании и у них может быть своя доля рынка, — говорит он. — Но здесь уместна такая аналогия: есть отечественные автомобили, есть премиальные немецкие — и те, и другие хороши для своего потребителя. Мы работаем со швейцарской продукцией, и для нас это принципиальный момент, потому что самое точное оборудование для изготовления имплантов есть в Швейцарии. У зарубежных фирм есть своя история, некоторые выпускают импланты уже полвека, продукция постоянно эволюционирует, они ее модернизируют, исследуют, улучшают. Челябинская же компания начинает с нуля. Да, может быть, они взяли за основу какую-то хорошую разработку, но опыта и видения у них пока нет. И в ближайшие несколько лет мы не перейдем даже на южнокорейские импланты, не говоря о российских.
Но нет ли сложностей с поставкой европейских имплантов?
— Никто не отказывается, ведь санкции не касаются медицинских инструментов, медикаментов и прочего, — говорит Вячеслав Куликов. — Безусловно, какие-то перебои с поставками будут, потому что нарушены логистические цепочки, в том числе из-за закрытия воздушного пространства, но компании заверили, что продолжат работать с нами.
Остается вопрос цены: по словам специалиста, швейцарские импланты Straumann до подорожания в зависимости от модели стоили в диапазоне 10–20 тысяч рублей, сейчас — 17–35 тысяч. Но для стоматологий, которые работают в верхнем сегменте рынка, качество важнее.
Что в сухом остатке?
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Компании Dental Synthesis и «Биомеханика» вызывают лишь уважение: производство дентальных имплантов они налаживали в сложный пандемийный период, и нынешний интерес к их продукции закономерен (хотя кто бы предположил подобное еще месяц назад?).
Однако с точки зрения импортозамещения работы непочатый край: начиная от предубеждений к местной продукции и заканчивая необходимостью инвестировать в дорогое импортное оборудование.