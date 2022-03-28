На Урале наладили производство зубных имплантов: сколько они стоят и готовы ли стоматологи перейти на отечественное

Имплант (имплантат) — маленький «винтик», который вкручивается в челюстную кость при протезировании зуба, заменяя его корень. После установки импланта и заживления десны на него накручивается абатмент (проставка индивидуальной формы) и уже на нее крепится коронка зуба, повторяющая слепок оригинала. Качество импланта очень важно — от него зависит приживаемость искусственного зуба, его стабильность и прочность.



Откуда в Челябинске титановые импланты