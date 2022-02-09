Почти 4 тысячи человек заразились коронавирусом в Новосибирске за сутки

За последние сутки в Новосибирской области выявили 3978 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает сайт «Стопкоронавирус».
По данным сайта, госпитализировали 399 человек. за сутки умерли 7 человек.
Вчера, 8 февраля, было зарегистрировано 3214 новых случаев. Всего за время пандемии в Новосибирской области коронавирусом заразились
В Новосибирске сейчас толпы людей собираются в поликлиниках. Люди часами ждут приема врачей и возможности сдать ПЦР на коронавирус.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обнародовал свой результат на коронавирус — ковид у него обнаружен. Вчера все публичные мероприятия с ним были отменены.
Всего в России за сутки подтвердились еще