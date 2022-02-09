Почти 4 тысячи человек заразились коронавирусом в Новосибирске за сутки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обнародовал свой результат на коронавирус — ковид у него обнаружен. Вчера все публичные мероприятия с ним были отменены.

Всего в России за сутки подтвердились еще 183 103 случая коронавирусной инфекции. Госпитализированы 20 178 человек, 97 163 человека выздоровели, еще 669 человек скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.