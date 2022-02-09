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Почти 4 тысячи человек заразились коронавирусом в Новосибирске за сутки

Кроме того, в статистику попали 7 умерших человек

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За последние сутки от коронавируса погибли 7 человек

За последние сутки от коронавируса погибли 7 человек

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За последние сутки в Новосибирской области выявили 3978 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает сайт «Стопкоронавирус».

По данным сайта, госпитализировали 399 человек. за сутки умерли 7 человек.

Вчера, 8 февраля, было зарегистрировано 3214 новых случаев. Всего за время пандемии в Новосибирской области коронавирусом заразились 124 006 человек. Скончались от коронавируса 4746 новосибирцев.

В Новосибирске сейчас толпы людей собираются в поликлиниках. Люди часами ждут приема врачей и возможности сдать ПЦР на коронавирус.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обнародовал свой результат на коронавирус — ковид у него обнаружен. Вчера все публичные мероприятия с ним были отменены.

Всего в России за сутки подтвердились еще 183 103 случая коронавирусной инфекции. Госпитализированы 20 178 человек, 97 163 человека выздоровели, еще 669 человек скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

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