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Тема дняВведены новые ограничения из-за ковида
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Где плато? В России новый коронавирусный антирекорд — заболели еще 183 тысячи человек

Публикуем последние данные федерального оперштаба

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Ранее эксперты говорили, что пятая волна ковида достигнет пика на этой неделе

Ранее эксперты говорили, что пятая волна ковида достигнет пика на этой неделе

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За минувшие сутки в России подтвердились еще 183 103 случая коронавирусной инфекции. Госпитализированы 20 178 человек, 97 163 человека выздоровели, еще 669 человек скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

С начала пандемии число заражений в России перешагнуло отметку в 13 млн человек. Под наблюдением врачей с подтвержденным ковидом в настоящее время находятся 4 583 470 россиян.

Накануне Минздрав объявил, что больничные дистанционно будут оформлять до 15 марта. А уже с 21 февраля в России начнут выдавать QR-коды по результатам положительного теста на антитела — такой вариант удобен для тех, кто официально не болел коронавирусной инфекцией. Ранее в Кремле согласились, что реальное число заражений в разы превышает официальную статистику — так происходит в том числе из-за недостаточного объема ПЦР-тестирования.

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