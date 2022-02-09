Где плато? В России новый коронавирусный антирекорд — заболели еще 183 тысячи человек

За минувшие сутки в России подтвердились еще 183 103 случая коронавирусной инфекции. Госпитализированы 20 178 человек, 97 163 человека выздоровели, еще 669 человек скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
С начала пандемии число заражений в России перешагнуло отметку в 13 млн человек. Под наблюдением врачей с подтвержденным ковидом в настоящее время находятся 4 583 470 россиян.
Накануне Минздрав объявил, что больничные дистанционно будут оформлять до 15 марта. А уже с 21 февраля в России начнут выдавать QR-коды по результатам положительного теста на антитела — такой вариант удобен для тех, кто официально не болел коронавирусной инфекцией. Ранее в Кремле согласились, что реальное число заражений в разы превышает официальную статистику — так происходит в том числе из-за недостаточного объема ПЦР-тестирования.