«Невозможно отойти попить водички»: репортаж из единой регистратуры, куда поступает до 50 тысяч звонков в сутки

В службу 122 чаще всего обращаются, чтобы записаться к врачу или вызвать его на дом, по другим поводам редко. Но мы стали свидетелем одного такого.



Одна из операторов устало выпустила компьютерную мышку из ладони и откинулась в кресле. Она что-то пыталась объяснить звонившей женщине, чей возмущенный голос был слышен сквозь наушники. Как нам удалось понять по обрывкам разговора, пациентка сидела до 8 вечера в живой очереди, но принять ее так и не успели — она позвонила в 122, чтобы пожаловаться. После недолгой беседы оператор сумела ее успокоить — крик в наушниках стих.

Громче операторы начинают говорить, когда беседуют с пожилыми людьми.

— М — мама? Первая буква фамилии какая, еще раз? Л, дальше Е, Н. Теперь я читаю. Н — Надя? — пытается что-то выяснить оператор.