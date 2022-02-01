Более 700 человек за сутки заразились коронавирусом в Новосибирской области (опять антирекорд)

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 715 человек, говорится в сообщении оперштаба по ковиду. Также зафиксированы еще 12 смертей от ковида.

— Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 22 года, 62 года, 65 лет, 66 лет, 89 лет, 92 года, девочка 7 лет и женщины в возрасте 38 лет, 63 года, 69 лет, 86 лет, 96 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4643 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба НСО по коронавирусу.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2737 пациентов, в том числе 173 ребенка. В отделениях реанимации находятся 247 человек. На ИВЛ — 45 пациентов.