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Тема дня7-летняя девочка умерла от ковида
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Более 700 человек за сутки заразились коронавирусом в Новосибирской области (опять антирекорд)

Скончались от ковида 12 человек

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Госпитализированы за сутки 321 человек. Выздоровели 395 жителей

Госпитализированы за сутки 321 человек. Выздоровели 395 жителей

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В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 715 человек, говорится в сообщении оперштаба по ковиду. Также зафиксированы еще 12 смертей от ковида.

— Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 22 года, 62 года, 65 лет, 66 лет, 89 лет, 92 года, девочка 7 лет и женщины в возрасте 38 лет, 63 года, 69 лет, 86 лет, 96 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4643 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба НСО по коронавирусу.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2737 пациентов, в том числе 173 ребенка. В отделениях реанимации находятся 247 человек. На ИВЛ — 45 пациентов.

Всего в регионе за время пандемии выявлено 104 583 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 12 205 детей.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

В Новосибирске сегодня, 1 февраля прошло совещание оперативного штаба по коронавирусу, на котором обсуждалось введение дополнительных ограничительных мер из-за активного распространения ковида. О возможных дополнительных мерах губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил на пресс-конференции на прошлой неделе.

Ранее мы рассказывали, что глава Роспотребнадзора НСО оценил ситуацию как сложную, потому что зарегистрированы 1306 случаев заражения коронавирусом за неделю.

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