«Стандартный набор»: какие ограничения грозят новосибирцам в случае ухудшения ситуации с ковидом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, какие ограничения могут ввести в регионе, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
— За предыдущие четыре волны наработан стандартный набор возможных ограничений, этапность их применения. Я просто анонсирую, как предварительные, это не значит, что решения приняты. Стандартный набор следующий: максимальный перевод на дистанционную работу сотрудников предприятий и организаций. Такие рекомендации уже переданы, в первую очередь работникам возраста 65+ и тем, у кого нет иммунитета, — рассказал глава региона во время пресс-конференции 27 января.
Следующее возможное ограничение — уменьшение количества зрителей на культурных и спортивных мероприятиях. Сейчас заполняемость залов составляет 70%, иные массовые мероприятия запрещены.
— Последний пакет решений — частичное ограничение на работу каких-то отраслей, как мы принимали решение в отношении детских развлекательных центров в новогодние каникулы, — уточнил губернатор.
Андрей Травников подчеркнул, что в связи с началом пятой волны коронавируса, в регионе утвердили только решение о переводе школьников на дистанционное обучение. Первоклассники уйдут на каникулы.
НГС следил за тем, как Андрей Травников отвечает на вопросы журналистов. Всё самое важное с его выступления мы собрали в онлайн-трансляции.