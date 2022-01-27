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«Стандартный набор»: какие ограничения грозят новосибирцам в случае ухудшения ситуации с ковидом

Пока утвердили только перевод школьников на дистант

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Власти продумали механизм ограничений, который могут ввести из-за ухудшения ситуации с ковидом

Власти продумали механизм ограничений, который могут ввести из-за ухудшения ситуации с ковидом

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, какие ограничения могут ввести в регионе, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

— За предыдущие четыре волны наработан стандартный набор возможных ограничений, этапность их применения. Я просто анонсирую, как предварительные, это не значит, что решения приняты. Стандартный набор следующий: максимальный перевод на дистанционную работу сотрудников предприятий и организаций. Такие рекомендации уже переданы, в первую очередь работникам возраста 65+ и тем, у кого нет иммунитета, — рассказал глава региона во время пресс-конференции 27 января.

Следующее возможное ограничение — уменьшение количества зрителей на культурных и спортивных мероприятиях. Сейчас заполняемость залов составляет 70%, иные массовые мероприятия запрещены.

— Последний пакет решений — частичное ограничение на работу каких-то отраслей, как мы принимали решение в отношении детских развлекательных центров в новогодние каникулы, — уточнил губернатор.

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Андрей Травников подчеркнул, что в связи с началом пятой волны коронавируса, в регионе утвердили только решение о переводе школьников на дистанционное обучение. Первоклассники уйдут на каникулы.

НГС следил за тем, как Андрей Травников отвечает на вопросы журналистов. Всё самое важное с его выступления мы собрали в онлайн-трансляции.

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ограничения в коронавирус
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