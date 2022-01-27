«Стандартный набор»: какие ограничения грозят новосибирцам в случае ухудшения ситуации с ковидом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, какие ограничения могут ввести в регионе, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

— За предыдущие четыре волны наработан стандартный набор возможных ограничений, этапность их применения. Я просто анонсирую, как предварительные, это не значит, что решения приняты. Стандартный набор следующий: максимальный перевод на дистанционную работу сотрудников предприятий и организаций. Такие рекомендации уже переданы, в первую очередь работникам возраста 65+ и тем, у кого нет иммунитета, — рассказал глава региона во время пресс-конференции 27 января.