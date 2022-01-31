Роспотребнадзор предложил новые ограничения из-за ковида в Новосибирской области

На прошлой неделе глава региона рассказал, в каком порядке в Новосибирской области могут ввести новые ограничения в случае, если ситуация с заболеваемостью ухудшится. В регионе возможно уменьшение числа зрителей в залах на культурных и спортивных мероприятиях, также власти могут ограничить работу некоторых отраслей. С сегодняшнего дня в Новосибирской области школьники массово ушли на дистанционное обучение.