Роспотребнадзор предложил новые ограничения из-за ковида в Новосибирской области

В Новосибирской области могут ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса. Это связано с ростом числа заболевших.
— Ситуация сложная. Всего случаев 5031, плюс 1306 случаев за неделю. Видим значительное повышение к предшествующей неделе, рост получили на 75%. Мы практически в два раза приросли по темпам прироста. Мы вошли официально в реестр регионов, где обнаруживается омикрон, циркулирует еще и дельта. Мы подготовили ряд предложений по введению дополнительных профилактических мероприятий на территории области, — рассказал 31 января глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.
Предложения о дополнительных ограничениях направили на рассмотрение губернатору Андрею Травникову.
На прошлой неделе глава региона рассказал, в каком порядке в Новосибирской области могут ввести новые ограничения в случае, если ситуация с заболеваемостью ухудшится. В регионе возможно уменьшение числа зрителей в залах на культурных и спортивных мероприятиях, также власти могут ограничить работу некоторых отраслей. С сегодняшнего дня в Новосибирской области школьники массово ушли на дистанционное обучение.