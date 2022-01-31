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СрочноВ НСО готовят новые ограничения из-за ковида
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Роспотребнадзор предложил новые ограничения из-за ковида в Новосибирской области

Это связано с ростом числа заболевших

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Точный перечень новых ограничений пока неизвестен

Точный перечень новых ограничений пока неизвестен

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В Новосибирской области могут ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса. Это связано с ростом числа заболевших.

— Ситуация сложная. Всего случаев 5031, плюс 1306 случаев за неделю. Видим значительное повышение к предшествующей неделе, рост получили на 75%. Мы практически в два раза приросли по темпам прироста. Мы вошли официально в реестр регионов, где обнаруживается омикрон, циркулирует еще и дельта. Мы подготовили ряд предложений по введению дополнительных профилактических мероприятий на территории области, — рассказал 31 января глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

Предложения о дополнительных ограничениях направили на рассмотрение губернатору Андрею Травникову.

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На прошлой неделе глава региона рассказал, в каком порядке в Новосибирской области могут ввести новые ограничения в случае, если ситуация с заболеваемостью ухудшится. В регионе возможно уменьшение числа зрителей в залах на культурных и спортивных мероприятиях, также власти могут ограничить работу некоторых отраслей. С сегодняшнего дня в Новосибирской области школьники массово ушли на дистанционное обучение.

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