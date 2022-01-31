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Школьники массово ушли на дистант в Новосибирской области

Детей отправили учиться из дома как минимум на две недели

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Если эпидситуация не ухудшится, то дети вернутся на учебу <nobr class="_">14 февраля</nobr>

Если эпидситуация не ухудшится, то дети вернутся на учебу 14 февраля

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В Новосибирской области школьники ушли на массовый дистант сегодня, 31 января. Из дома дети будут учиться как минимум две недели.

— С 31 января по 13 февраля 2022 года переходят 5–10-е классы. На очном обучении остаются: 2–4-е, 11-е классы. Первые классы — на каникулах. На очном обучении также остаются школы-интернаты, коррекционные, сельские малокомплектные, — рассказали в Министерстве образования Новосибирской области.

Если эпидситуация не ухудшится, то дети вернутся на учебу 14 февраля.

О том, что детей отправят учиться дома, стало известно еще на прошлой неделе. Мы спросили учителя, учеников и родителей о том, как они относятся к новому переходу на дистант. Их мнения можно почитать здесь.

В Министерстве образования Новосибирской области также рассказывали, как будут работать в ближайшее время детские сады, колледжи и вузы.

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дистанционное обучениедистант
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