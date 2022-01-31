Школьники массово ушли на дистант в Новосибирской области

В Новосибирской области школьники ушли на массовый дистант сегодня,
— С 31 января по 13 февраля 2022 года переходят
Если эпидситуация не ухудшится, то дети вернутся на учебу
О том, что детей отправят учиться дома, стало известно еще на прошлой неделе. Мы спросили учителя, учеников и родителей о том, как они относятся к новому переходу на дистант. Их мнения можно почитать здесь.
В Министерстве образования Новосибирской области также рассказывали, как будут работать в ближайшее время детские сады, колледжи и вузы.