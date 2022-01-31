Власти НСО намерены завтра обсуждать новые антиковидные меры

Правительство Новосибирской области мониторит ситуацию, связанную с заболеваемостью коронавирусом, и завтра, 1 февраля, обсудит введение дополнительных ограничительных мер на заседании оперштаба.
Об этом журналисту НГС рассказал Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства:
— Правительство следит за текущей ситуацией и готово к своевременному реагированию на ее изменения. Действующий набор мер эффективен. Последние изменения, которые были приняты, касаются системы образования — значительная часть школьников переведена на каникулы или дистант. Ведем постоянный мониторинг нагрузки на систему здравоохранения.
О возможных дополнительных мерах губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил на пресс-конференции на прошлой неделе.
— За предыдущие четыре волны наработан стандартный набор возможных ограничений, этапность их применения. Я просто анонсирую, как предварительные, это не значит, что решения приняты. Стандартный набор следующий: максимальный перевод на дистанционную работу сотрудников предприятий и организаций. Такие рекомендации уже переданы, в первую очередь работникам возраста 65+ и тем, у кого нет иммунитета, — рассказывал глава региона 27 января.
Еще одно возможное ограничение — уменьшение количества зрителей на культурных и спортивных мероприятиях. Сейчас заполняемость залов составляет 70%, иные массовые мероприятия запрещены.
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— Последний пакет решений — частичное ограничение на работу каких-то отраслей, как мы принимали решение в отношении детских развлекательных центров в новогодние каникулы, — уточнил губернатор.
Ранее мы рассказывали, что сегодня глава Роспотребнадзора НСО оценил ситуацию как сложную, потому что зарегистрировано 1306 случаев заражения коронавирусом за неделю.