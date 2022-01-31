Власти НСО намерены завтра обсуждать новые антиковидные меры

Правительство Новосибирской области мониторит ситуацию, связанную с заболеваемостью коронавирусом, и завтра, 1 февраля, обсудит введение дополнительных ограничительных мер на заседании оперштаба.

Об этом журналисту НГС рассказал Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства:

— Правительство следит за текущей ситуацией и готово к своевременному реагированию на ее изменения. Действующий набор мер эффективен. Последние изменения, которые были приняты, касаются системы образования — значительная часть школьников переведена на каникулы или дистант. Ведем постоянный мониторинг нагрузки на систему здравоохранения.