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Тема дняВ НСО готовят новые ограничения из-за ковида
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Власти НСО намерены завтра обсуждать новые антиковидные меры

Ранее губернатор Андрей Травников рассказывал, какие ограничения могут ввести

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Сегодня оперштаб сообщил, что за сутки зарегистрировано более 600 новых заболевших

Сегодня оперштаб сообщил, что за сутки зарегистрировано более 600 новых заболевших

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Правительство Новосибирской области мониторит ситуацию, связанную с заболеваемостью коронавирусом, и завтра, 1 февраля, обсудит введение дополнительных ограничительных мер на заседании оперштаба.

Об этом журналисту НГС рассказал Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства:

— Правительство следит за текущей ситуацией и готово к своевременному реагированию на ее изменения. Действующий набор мер эффективен. Последние изменения, которые были приняты, касаются системы образования — значительная часть школьников переведена на каникулы или дистант. Ведем постоянный мониторинг нагрузки на систему здравоохранения.

О возможных дополнительных мерах губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил на пресс-конференции на прошлой неделе.

— За предыдущие четыре волны наработан стандартный набор возможных ограничений, этапность их применения. Я просто анонсирую, как предварительные, это не значит, что решения приняты. Стандартный набор следующий: максимальный перевод на дистанционную работу сотрудников предприятий и организаций. Такие рекомендации уже переданы, в первую очередь работникам возраста 65+ и тем, у кого нет иммунитета, — рассказывал глава региона 27 января.

Еще одно возможное ограничение — уменьшение количества зрителей на культурных и спортивных мероприятиях. Сейчас заполняемость залов составляет 70%, иные массовые мероприятия запрещены.

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— Последний пакет решений — частичное ограничение на работу каких-то отраслей, как мы принимали решение в отношении детских развлекательных центров в новогодние каникулы, — уточнил губернатор.

Ранее мы рассказывали, что сегодня глава Роспотребнадзора НСО оценил ситуацию как сложную, потому что зарегистрировано 1306 случаев заражения коронавирусом за неделю.

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