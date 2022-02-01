Власти НСО обсудили новые антиковидные меры: когда примут окончательное решение

Заседание правительства по этому вопросу должно состояться на этой неделе.

О возможных дополнительных мерах губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил на пресс-конференции на прошлой неделе.



— За предыдущие четыре волны наработан стандартный набор возможных ограничений, этапность их применения. Я просто анонсирую, как предварительные, это не значит, что решения приняты. Стандартный набор следующий: максимальный перевод на дистанционную работу сотрудников предприятий и организаций. Такие рекомендации уже переданы, в первую очередь работникам возраста 65+ и тем, у кого нет иммунитета, — рассказывал глава региона 27 января.

