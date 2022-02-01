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Власти НСО обсудили новые антиковидные меры: когда примут окончательное решение

Сейчас документы пока не подписаны

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Количество новых случаев коронавируса в регионе только растет

Количество новых случаев коронавируса в регионе только растет

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В Новосибирске прошло совещание оперативного штаба по коронавирусу, на котором обсуждалось введение дополнительных ограничительных мер из-за активного распространения ковида.

Об этом корреспонденту НГС сообщил Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства. Пока нет подписанных документов, результаты совещания не разглашаются.

— Решение принимает правительство региона, заседание пока не назначено, — добавил Сергей Нешумов.

Заседание правительства по этому вопросу должно состояться на этой неделе.

О возможных дополнительных мерах губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил на пресс-конференции на прошлой неделе.

— За предыдущие четыре волны наработан стандартный набор возможных ограничений, этапность их применения. Я просто анонсирую, как предварительные, это не значит, что решения приняты. Стандартный набор следующий: максимальный перевод на дистанционную работу сотрудников предприятий и организаций. Такие рекомендации уже переданы, в первую очередь работникам возраста 65+ и тем, у кого нет иммунитета, — рассказывал глава региона 27 января.

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Также могут ограничить заполняемость залов театров и других учреждений досуга с 70% до 50%.

Ранее мы рассказывали, что глава Роспотребнадзора НСО оценил ситуацию как сложную, потому что зарегистрировано 1306 случаев заражения коронавирусом за неделю.

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