Как без ПЦР-теста понять, что вы подхватили коронавирус

Сделать ПЦР в поликлинике сейчас — непростая задача, везде очереди. Какие еще методы диагностики коронавируса существуют и можно ли в домашних условиях узнать, ковид у вас или нет? Об этом — в материале «Доктора Питера».
Почувствовали недомогание — поднялась температура, появилась боль в горле, насморк? Это может быть простуда, грипп или COVID-19. В условиях резкого роста заражения коронавирусом в конце января в России во многих городах быстро дозвониться до поликлиники, дождаться врача и сделать ПЦР-тест по полису ОМС не так-то просто.
Если тревога не отступает и вы точно хотите узнать, ковид у вас или нет, можно использовать другие методы диагностики коронавируса, которые как напрямую видят вирус, так и те, что обнаруживают иммунный ответ человека на контакт с возбудителем.
Как узнать, что у вас ковид
ПЦР — это один из двух прямых методов диагностики COVID-19. Он обнаруживает РНК (генетический материал) коронавируса. Купить ПЦР-тест в аптеке невозможно.
Еще один прямой метод диагностики, экспресс-тест, продается в аптеке и выявляет антигены — белковые частицы коронавируса.
Экспресс-тест на выявление антигенов прост в использовании и не требует лабораторных условий и больших временных затрат. Антигены — это белки, которые входят в состав вируса и распознаются иммунной системой организма.
Например, в Москве врач на приеме пациента с подозрением на ковид сразу же делает экспресс-тест, также в столице в пятую волну сделали возможным заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест.
Симптомы коронавируса сильно изменились: сейчас такой симптом, как потеря обоняния, почти не встречается.
Когда экспресс-тест на ковид может ошибаться
- При низкой вирусной нагрузке;
- на поздней стадии ковида;
- если мазок взят неправильно.
Аналитическая чувствительность экспресс-теста ниже, чем у метода ПЦР. Поэтому, если есть симптомы COVID-19, но тест отрицательный, надо сделать ПЦР.
Насколько можно доверять экспресс-тестам на коронавирус из аптеки
— Это скрининговые тесты, то есть их нельзя использовать для постановки диагноза, но на сегодняшний день самые популярные тесты достаточно хорошо себя зарекомендовали на практике. Если соблюдать правила сдачи анализа и следовать инструкции, то результату можно доверять с высокой долей вероятности, — рассказала «Доктору Питеру» Анна Сафонова, врач клинической лабораторной диагностики Labquest.
Как делать экспресс-тест на коронавирус из аптеки
- Обязательно проверяйте срок годности теста;
- дома храните экспресс-тест вместе с упаковкой и инструкцией;
- перед тестированием хорошо продезинфицируйте поверхность, на которой вы будете проводить тест;
- обязательно вымойте руки перед началом тестирования;
- если тест отрицательный, но вы чувствуете себя плохо, сделайте еще как минимум два экспресс-теста в течение нескольких дней с интервалом не менее 24 часов;
- при получении положительного теста результат желательно подтвердить методом ПЦР.
Когда ПЦР может ошибаться
Читательница «Доктора Питера» рассказала, что медсестра, которая пришла брать у нее ПЦР-тест на дому, проводила процедуру весьма странным образом.
— Она вяло повозила своей «антенной» у меня в ноздре и убрала ее в пробирку, — удивилась петербурженка Мария. — Я уже делала один раз мазок на ковид, знаю, что ватную палочку вводят довольно глубоко в нос — так, что даже становится неприятно. Поэтому я задала вопрос медсестре. Она ответила: «Да какая разница — если вирус есть, тест и так покажет!»
На самом деле это распространенная ошибка.
ПЦР может выдать неправильный результат, если мазок берут близко — из носового хода и ротовой полости.
Правильный способ забора материала для ПЦР — ватную палочку вводят глубоко в носоглотку или ротоглотку.
Ложноотрицательный результат ПЦР может быть также при низкой вирусной нагрузке (когда вируса в верхних дыхательных путях слишком мало) либо если заболевание перешло уже в более серьезную стадию и есть поражение легких — когда вирус спустился из носоглотки в легкие.
Непрямые методы выявления коронавируса
Узнать о том, что вы болеете или перенесли COVID-19, можно, сдав тест на антитела (иммуноглобулины). Это белки, которые вырабатывает иммунная система в результате заражения коронавирусом. Причем неважно, были ли у вас симптомы COVID-19 или вы перенесли заболевание бессимптомно.
Определить антитела можно, купив экспресс-тесты в аптеке, — по капле крови. Но они обладают меньшей чувствительностью, чем тесты, выполненные в условиях лаборатории.
— Если экспресс-тест на антиген оказался отрицательным, но у вас есть симптомы заболевания и нет возможности сделать ПЦР, можно купить тест на наличие антител (иммуноглобулинов IgG и IgM) по капле крови, — говорит Анна Сафонова.
Антитела IgM
Это ранние антитела, которые вырабатываются в самом начале заболевания. Они обнаруживаются уже в первые дни болезни и держатся до 2 месяцев, в некоторых случаях и дольше.
Положительный тест на IgM вовсе не говорит о том, что у вас острая фаза ковида. Подтвердить, что вы болеете прямо сейчас, может только ПЦР или экспресс-тест.
Антитела IgG
Это поздние антитела, которые вырабатываются через 2–3 недели после заражения коронавирусом, но иногда они могут обнаруживаться и в самом начале болезни — вместе с IgM.
Для полного понимания, появился ли иммунитет против коронавируса, важно знать, к каким конкретно белкам коронавируса антитела IgG сформировались.
Антитела IgG к нуклеокапсидному белку (внутри вируса)
Они формируются после перенесенного заболевания, но не спасают от повторного заражения. Если у вас обнаружены эти антитела, это просто доказывает, что вы болели COVID-19 ранее.
Антитела IgG к спайк-белку (оболочке вируса)
Эти антитела формируются и после ковида, и после прививки от коронавируса. И именно они считаются нейтрализующими, защищающими от заражения.
Антитела к спайк-белку IgG показывают в качественном и количественном выражениях. В последнем — в единицах BAU. Но точных данных нет, какое их количество спасает от заражения.
По данным врача-терапевта Игоря Соколова, который ссылается на ряд иностранных исследований, уровень антител не дает никаких гарантий, заболеете вы ковидом или нет. Это зависит от штамма, вирусной нагрузки и индивидуальных особенностей иммунитета.
— Вполне возможно, что для одного человека 350 BAU — 100%-ный защитный уровень, а для другого и 2000 BAU не хватит, — уверен Игорь Соколов.