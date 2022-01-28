Как без ПЦР-теста понять, что вы подхватили коронавирус

Если тревога не отступает и вы точно хотите узнать, ковид у вас или нет, можно использовать другие методы диагностики коронавируса, которые как напрямую видят вирус, так и те, что обнаруживают иммунный ответ человека на контакт с возбудителем.



Как узнать, что у вас ковид

ПЦР — это один из двух прямых методов диагностики COVID-19. Он обнаруживает РНК (генетический материал) коронавируса. Купить ПЦР-тест в аптеке невозможно.



Еще один прямой метод диагностики, экспресс-тест, продается в аптеке и выявляет антигены — белковые частицы коронавируса.



Экспресс-тест на выявление антигенов прост в использовании и не требует лабораторных условий и больших временных затрат. Антигены — это белки, которые входят в состав вируса и распознаются иммунной системой организма.



Например, в Москве врач на приеме пациента с подозрением на ковид сразу же делает экспресс-тест, также в столице в пятую волну сделали возможным заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест.



Симптомы коронавируса сильно изменились: сейчас такой симптом, как потеря обоняния, почти не встречается.