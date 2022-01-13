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В Кремле объяснили, будут ли вводить QR-коды для подростков

На вопрос отвечает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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QR-коды обычно вводят, чтобы ускорить темпы вакцинации

QR-коды обычно вводят, чтобы ускорить темпы вакцинации

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будут ли в России вводить QR-коды для подростков из-за роста заболеваемости коронавирусом. Такую меру власти обычно предпринимают, чтобы ускорить темпы вакцинации.

По словам представителя Кремля, идти на такой шаг власти пока не планируют.

На следующей неделе в российский оборот поступит вакцина для подростков «Спутник М», разработанная специалистами Центра им. Н. Ф. Гамалеи.

— Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот,— сказал в беседе с РИА Новости директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») российский Минздрав зарегистрировал в ноябре 2021 года. Она предназначена для подростков в возрасте 12–17 лет. Ранее Александр Гинцбург говорил, что вакцинация детей этим препаратом может начаться в конце декабря, а в группе от шести до 11 лет — еще через два месяца. Позже «Спутник М» внесли в календарь прививок.

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Кроме того, по данным Минздрава, в этом году начнутся исследования вакцины для детей до 12 лет.

Ранее мы узнавали, что чувствуют дети после прививки от ковида. Смотрите — все побочки новой вакцины «Спутник М».

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