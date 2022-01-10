В новосибирских поликлиниках резко выросло число обращений после праздников

Сегодня, 10 января, в Новосибирской области резко выросло число обращений в поликлиники. Это связано с окончанием новогодних выходных.
— Выведено в кол-центры 98 человек, количество обращений на горячую линию 124 резко выросло сегодня с 08:00. Отрабатываем, все медицинские организации первичного звена выведены в полном составе на рабочие места, сформированы медицинские бригады, — рассказал во время оперативного совещания в правительстве НСО министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Он уточнил, что работу лечебных учреждений скорректируют в зависимости от нагрузки.
Ранее НГС писал о том, что в конце января в Новосибирске ожидается прирост заразившихся штаммом «омикрон». Об этом рассказали вирусологи.