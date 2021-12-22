Чей иммунитет к ковиду сильнее: привитого или переболевшего? Отвечают вирусолог и иммунолог

В России продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, на сегодняшний день полностью вакцинировались более 70 миллионов человек, коллективный иммунитет находится на уровне 58,2%, цель — 80%. Но прививку делать по-прежнему готовы не все — есть те, кто считает, что переболеть лучше и даже эффективней — якобы естественный иммунитет гораздо лучше искусственного. Мы поговорили с врачами, чтобы выяснить, так ли это.



По словам экспертов, отличие действительно есть, однако оно несколько сложнее, чем категории «лучше» или «хуже».

