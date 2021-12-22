Чей иммунитет к ковиду сильнее: привитого или переболевшего? Отвечают вирусолог и иммунолог

В России продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, на сегодняшний день полностью вакцинировались более 70 миллионов человек, коллективный иммунитет находится на уровне 58,2%, цель — 80%. Но прививку делать по-прежнему готовы не все — есть те, кто считает, что переболеть лучше и даже эффективней — якобы естественный иммунитет гораздо лучше искусственного. Мы поговорили с врачами, чтобы выяснить, так ли это.
По словам экспертов, отличие действительно есть, однако оно несколько сложнее, чем категории «лучше» или «хуже».
— Если человек заболел, то в его организме вырабатываются антитела против всех вирусных антигенов, а когда мы применяем вакцину, особенно современные вакцины, такие как аденовирусные (например, «Спутники». — Прим. ред.) или мРНК (например, Pfizer и Moderna. — Прим. ред.), то иммунная реакция возникает на один белок, — объясняет вирусолог Анатолий Альтштейн.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
При этом вирусолог говорит, что вырабатывать антитела против всех антигенов и не нужно — реакция на тот единственный содержащийся в вакцине белок защищает организм от всего вируса, потому что белок находится на его поверхности. Образуются антитела, они этот вирус встречают и нейтрализуют.
— Большинство антигенов, которые присутствуют на вирусе, не играют никакой прогрессивной роли. То есть иммунитет против них не защищает от инфекции, а нам нужно обеспечить именно защитный иммунитет, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Основные участки, которыми взаимодействует вирус, наиболее видимые для иммунной системы — это S-антиген. Более того, только фрагменты этого антигена. Ответ после вакцины более сфокусированный.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И
Анатолий Альтштейн говорит, что в результате болезни иммунитет может получиться разный. Это может быть очень легкая инфекция, при которой в организме возникает очень мало антигена и ответ будет слабым.
— В классическом представлении среди советских специалистов постинфекционный иммунитет — он лучше, крепче, как-то надежней. Но это не всегда так, — говорит Николай Крючков. — Во-первых, далеко не всегда поствакцинный иммунитет слабее, чем постинфекционный. Это бывает, но даже если так, разница не столь велика. И мы за это платим тем, что человек не болеет и не несет рисков заболевания. Во-вторых, бывает, что поствакцинный иммунитет гораздо сильнее и эффективнее, чем постинфекционный. Есть такие примеры, например столбняк. Если человек переболевает столбняком — у него никакого защитного иммунитета не образуется сколько-нибудь стойкого, а если вакцинируется — у него иммунитет длительный, эффективный.
Что касается коронавирусной инфекции, то иммунитет в итоге получается недолгосрочный хоть после прививки, хоть после болезни. Альтштейн говорит, что обычно к пятому-шестому месяцам иммунитет снижается, но если через этот срок ввести вакцину, то ответ будет очень сильным, гораздо сильнее, чем при первичной вакцинации или болезни.
— Еще новая история — это так называемый гибридный иммунитет, когда человек сначала переболел, потом вакцинировался или наоборот, — говорит Николай Крючков. — Якобы это обеспечивает лучшую защиту, чем вакцина. Возможно, такое может быть, но опять же кардинальной разницы, которая бы обосновывала необходимость заболевания, нет. В качестве защиты от тяжелого течения заболевания вакцина хорошо работает. Есть вероятность, что относительно легкого течения заболевания гибридный иммунитет работает лучше, чем просто вакцинация, но разница не настолько существенна. Если выбор между тем, чтобы сделать гибридный иммунитет или ревакцинироваться, то однозначно выбор в сторону вакцинации.
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