Написала пост с сомнениями о вакцинации: зачем фельдшера вызывали в новосибирский СКР

В Новосибирске с фельдшера скорой помощи Анастасии Швемлер взяли объяснения из-за поста в Instagram. Девушку вызвали к следователю 13 декабря. Запрос, который 9 декабря поступил главному врачу скорой помощи от Следственного комитета, оказался ранее в распоряжении редакции.



— Взяли объяснения из-за поста, но не из-за того, который разлетелся по соцсетям, а из-за другого. Он был написан намного раньше. В нём она рассказала об опыте своей семьи. Родственник ее был привит от ковида и тяжело заболел, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. — Там также высказывались сомнения в эффективности вакцинации от коронавируса.