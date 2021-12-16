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Написала пост с сомнениями о вакцинации: зачем фельдшера вызывали в новосибирский СКР

Девушка рассказала про привитого, но болевшего ковидом родственника

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С фельдшера взяли письменное объяснение

С фельдшера взяли письменное объяснение

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В Новосибирске с фельдшера скорой помощи Анастасии Швемлер взяли объяснения из-за поста в Instagram. Девушку вызвали к следователю 13 декабря. Запрос, который 9 декабря поступил главному врачу скорой помощи от Следственного комитета, оказался ранее в распоряжении редакции.

— Взяли объяснения из-за поста, но не из-за того, который разлетелся по соцсетям, а из-за другого. Он был написан намного раньше. В нём она рассказала об опыте своей семьи. Родственник ее был привит от ковида и тяжело заболел, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. — Там также высказывались сомнения в эффективности вакцинации от коронавируса.

Председатель профсоюза «Действие» на скорой помощи в Новосибирске Сергей Комлев сообщил корреспонденту НГС, что в курсе ситуации, но подробности рассказать отказался.

— Мы надеемся, что на даче объяснения эта ситуация и разрешится, — сказал Сергей Комлев.

Ранее сообщалось, что на фельдшера пожаловались из-за другого поста. Скандал вызвал текст, опубликованный еще в начале ноября. Как писало издание Medrussia, Анастасия рассказала о нескольких случаях из своей работы, когда она сталкивалась с привитыми пациентами. После того как пост стал массово расходиться в соцсетях, Анастасия его удалила и закрыла страницу. Как рассказал ее коллега, фельдшер не рассчитывала на такой охват.

Сейчас девушка отказывается общаться со СМИ. На звонки корреспондента НГС она не ответила.

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В СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщали, что фельдшера вызывают в отдел «по поводу рассмотрения обращения», и более никакой информации не предоставили. 16 декабря в ведомстве сообщили, что обращение до сих пор находится на рассмотрении, при этом никакого уголовного дела на данный момент не возбуждено.

В августе директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали к следователю по особо важным делам из-за поста в Facebook о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского. Чуть позже в возбуждении уголовного дела против него было отказано.

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