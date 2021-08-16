Директора колледжа вызвали к следователю из-за поста в Facebook. Что он написал?

Директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали к следователю по особо важным делам из-за поста в Facebook о переименовании площади Свердлова. К следователю он вместе с адвокатом идет во вторник, 17 августа .

— До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп — Великую Отечественную войну, то, в общем, ты никому и не интересен. Но нет, налицо — охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно, — написал на своей страничке в Facebook Сергей Чернышов.

