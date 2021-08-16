Директора колледжа вызвали к следователю из-за поста в Facebook. Что он написал?

В Новосибирске директора колледжа вызвали в СК из-за поста в Facebook
Директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали к следователю по особо важным делам из-за поста в Facebook о переименовании площади Свердлова. К следователю он вместе с адвокатом идет во вторник,
— До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп — Великую Отечественную войну, то, в общем, ты никому и не интересен. Но нет, налицо — охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно, — написал на своей страничке в Facebook Сергей Чернышов.
В разговоре с НГС он пояснил, что на встречу его пригласили по телефону, без повестки.
— Просто позвонили, пригласили на беседу. Сказали, что поступило заявление или жалоба, в общем, звоночек. Я даже не думал, что на эту тему можно ходить к следователю, — рассказал Сергей Чернышов.
Пост, который стал причиной вызова «на беседу», директор открытого колледжа опубликовал у себя на странице
— Довольно грустно наблюдать, как в городе, где рождаются крутые ИТ-компании, работают какие-то университеты и даже есть штатные ученые, люди на серьезных щщах обсуждают, не переименовать ли площадь Свердлова в площадь Александра Невского. <...> Выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом, — рассуждал он в посте.
Весной вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров предложил переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. За переименование выступили православные активисты и казаки, против высказалась вице-мэр города Анна Терешкова. Большинство новосибирцев также выступили против переименования площади.
В мае из-за авторской колонки на НГС о праздновании Дня Победы к следователю по особо важным делам вызывали новосибирского маркетолога и краеведа Андрея Позднякова. В отношении его проводили проверку по части 3 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».