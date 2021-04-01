Православные активисты и казаки выступили за переименование площади Свердлова в Новосибирске

Казаки выступили за переименование площади в Новосибирске
Общество «Двуглавый Орел» и новосибирское казачье общество выступили за переименование площади Свердлова в Новосибирске в площадь Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского Заксобрания.
Активисты отправили председателю Заксобрания Андрею Шимкиву письмо, в котором предложили переименовать площадь и остановку «Площадь Свердлова» на «Храм Александра Невского» («Александро-Невский собор»). Площадь они предлагают назвать площадь Александра Невского либо Александровская.
Таким образом, по мнению авторов письма, «объединятся имена трех выдающихся деятелей нашего государства»: святого князя Александра Невского, императора
Такое же письмо отправили губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, Анатолию Локтю и Дмитрию Асанцеву.
Письмо подписано атаманом новосибирского казачьего общества войсковым старшиной Алексеем Харитоновым.
На странице новосибирского общества «Двуглавый Орел» во «ВКонтакте» указано, что его целями является «содействие возрождению и продолжению традиций дореволюционного общества, умножение и распространение знаний по отечественной истории в духе православных начал».
Общество возглавляет бизнесмен Константин Малофеев, он же основатель телеканала Царьград ТВ и член попечительского совета «Лиги безопасного интернета». В 2012 году он избирался в депутаты в Смоленской области, был снят с кампании за подкуп избирателей, но решение не успело вступить в силу. Малофеева не вычеркнули из бюллетеней, он избрался, а в 2016 году суд признал его невиновным.
Кроме того, был замешан в вооруженном конфликте на востоке Украины — украинская полиция объявила его в межгосударственный розыск по подозрению в финансировании ополченцев Донбасса.
Ранее вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров предложил переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. Мы спросили политиков, историков и архитекторов, какое должно быть название у одной из центральных площадей Новосибирска и стоит ли вообще что-то менять.
Вице-мэр Анна Терешкова, например, выступила против переименования площади.
— У нас и так маленькая история города Новосибирска. И зачем постоянно переименовывать? — сказала Анна Терешкова журналисту.
Площадь Свердлова в центре Новосибирска названа в честь большевика, председателя ВЦИК Якова Свердлова. Почти весь ансамбль площади создан архитектором Андреем Крячковым. В 2016 году горожане предложили назвать площадь именем архитектора. Им отказали.