1 апреля четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 75.64
eur 88.75
Тема дняЧто нас ждёт в апреле? 8 важных изменений

Все новости

Все новости

Православные активисты и казаки выступили за переименование площади Свердлова в Новосибирске

Казачье общество предложило переименовать площадь и остановку

724
22Обсудить

Поделиться

Почти весь ансамбль площади Свердлова создан архитектором Андреем Крячковым

Почти весь ансамбль площади Свердлова создан архитектором Андреем Крячковым

Поделиться

Казаки выступили за переименование площади в Новосибирске

Общество «Двуглавый Орел» и новосибирское казачье общество выступили за переименование площади Свердлова в Новосибирске в площадь Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского Заксобрания.

Активисты отправили председателю Заксобрания Андрею Шимкиву письмо, в котором предложили переименовать площадь и остановку «Площадь Свердлова» на «Храм Александра Невского» («Александро-Невский собор»). Площадь они предлагают назвать площадь Александра Невского либо Александровская.

Таким образом, по мнению авторов письма, «объединятся имена трех выдающихся деятелей нашего государства»: святого князя Александра Невского, императора Александра III и маршала авиации Александра Покрышкина.

Такое же письмо отправили губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, Анатолию Локтю и Дмитрию Асанцеву.

Письмо подписано атаманом новосибирского казачьего общества войсковым старшиной Алексеем Харитоновым.

На странице новосибирского общества «Двуглавый Орел» во «ВКонтакте» указано, что его целями является «содействие возрождению и продолжению традиций дореволюционного общества, умножение и распространение знаний по отечественной истории в духе православных начал».

Общество возглавляет бизнесмен Константин Малофеев, он же основатель телеканала Царьград ТВ и член попечительского совета «Лиги безопасного интернета». В 2012 году он избирался в депутаты в Смоленской области, был снят с кампании за подкуп избирателей, но решение не успело вступить в силу. Малофеева не вычеркнули из бюллетеней, он избрался, а в 2016 году суд признал его невиновным.

Кроме того, был замешан в вооруженном конфликте на востоке Украины — украинская полиция объявила его в межгосударственный розыск по подозрению в финансировании ополченцев Донбасса.

Ранее вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров предложил переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. Мы спросили политиков, историков и архитекторов, какое должно быть название у одной из центральных площадей Новосибирска и стоит ли вообще что-то менять.

Вице-мэр Анна Терешкова, например, выступила против переименования площади.

— У нас и так маленькая история города Новосибирска. И зачем постоянно переименовывать? — сказала Анна Терешкова журналисту.

Площадь Свердлова в центре Новосибирска названа в честь большевика, председателя ВЦИК Якова Свердлова. Почти весь ансамбль площади создан архитектором Андреем Крячковым. В 2016 году горожане предложили назвать площадь именем архитектора. Им отказали.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

историяправославиегород
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...