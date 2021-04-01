Православные активисты и казаки выступили за переименование площади Свердлова в Новосибирске

Общество «Двуглавый Орел» и новосибирское казачье общество выступили за переименование площади Свердлова в Новосибирске в площадь Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского Заксобрания.



Активисты отправили председателю Заксобрания Андрею Шимкиву письмо, в котором предложили переименовать площадь и остановку «Площадь Свердлова» на «Храм Александра Невского» («Александро-Невский собор»). Площадь они предлагают назвать площадь Александра Невского либо Александровская.