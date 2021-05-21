Новосибирца вызвали к следователям из-за авторской колонки на НГС

Новосибирского маркетолога и краеведа Андрея Позднякова вызвали к следователям из-за его авторской колонки на НГС о праздновании Дня Победы.



Как рассказал Андрей Поздняков корреспонденту НГС, его пригласили в отдел «по особо важным делам» на беседу, причин вызова к следователям изначально не назвали.

— Следователь сказал, что проводится проверка по моей статье, спросил, писал ли я ее, я, естественно, сказал, что писал, — рассказал он. — Я был вызван для объяснения: как я понял, это проверка пока без возбуждения уголовного дела. Но объяснение мы перенесли на среду, на утро. Ну раз проверка — будем проверяться.