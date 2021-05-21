Новосибирца вызвали к следователям из-за авторской колонки на НГС

Новосибирского маркетолога и краеведа Андрея Позднякова вызвали к следователям из-за его авторской колонки на НГС о праздновании Дня Победы.
Как рассказал Андрей Поздняков корреспонденту НГС, его пригласили в отдел «по особо важным делам» на беседу, причин вызова к следователям изначально не назвали.
— Следователь сказал, что проводится проверка по моей статье, спросил, писал ли я ее, я, естественно, сказал, что писал, — рассказал он. — Я был вызван для объяснения: как я понял, это проверка пока без возбуждения уголовного дела. Но объяснение мы перенесли на среду, на утро. Ну раз проверка — будем проверяться.
По словам Андрея Позднякова, проверку проводят по
Со ссылкой на представлявшего его адвоката бюро «Гребнева и партнёры» Ирину Конюхову Андрей Поздняков заметил, что теперь будет «битва лингвистических экспертиз».
— В тексте я оговорил, что никого не хотел оскорбить, но, видимо, этого оказалось недостаточно. Кто-то написал в СК, наверное, — предположил Андрей Поздняков.
В своей колонке для НГС Андрей Поздняков объяснил, почему не любит парады Победы и не разрешает одевать своего ребенка в гимнастерку. С его мнением, согласно опросу в статье, согласились 79% читателей.
В СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что к ним уже поступали запросы от других СМИ об этой ситуации. Предоставить оперативный комментарий следователи не смогли, попросив время, чтобы уточнить информацию.
Сегодня утром, 21 мая, в Новосибирске в полицию отвезли общественника Виктора Сорокина, который собирался на прием к прокурору.