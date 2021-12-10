Новосибирского фельдшера вызвали в СКР из-за поста — она усомнилась в эффективности вакцинации от ковида

Фельдшер в посте подчеркивала, что не выступает против вакцинации, и призвала людей самим принимать решение о ее необходимости. Также она ставила вопрос — почему открыто не публикуются данные о том, сколько среди заболевших коронавирусом уже привитых людей.

После того как пост стал массово расходиться в соцсетях, Анастасия его удалила и закрыла страницу. Как рассказал ее коллега, фельдшер не рассчитывала на такой охват, а сегодня стало известно, что ее вызывают к следователю.

Запрос, который 9 декабря поступил главному врачу скорой помощи от Следственного комитета, оказался в распоряжении редакции.

«В следственный отдел поступило обращение, содержащее информацию о распространении фельдшером Советской подстанции Швемлер А. Е. заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения от коронавирусной инфекции. Прошу вас сообщить полные данные фельдшера», — говорится в документе.