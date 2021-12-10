Новосибирского фельдшера вызвали в СКР из-за поста — она усомнилась в эффективности вакцинации от ковида

В Новосибирске фельдшера скорой Анастасию Швемлер вызвали в следственный отдел из-за публикации в Instagram, где она усомнилась в эффективности вакцинации от коронавируса, приведя несколько примеров.
Скандал вызвал пост, опубликованный еще в начале ноября. Как писало издание Medrussia, Анастасия рассказала о нескольких случаях из своей работы, когда она сталкивалась с привитыми пациентами. В одном случае она отвозила в ковидарий
Фельдшер в посте подчеркивала, что не выступает против вакцинации, и призвала людей самим принимать решение о ее необходимости. Также она ставила вопрос — почему открыто не публикуются данные о том, сколько среди заболевших коронавирусом уже привитых людей.
После того как пост стал массово расходиться в соцсетях, Анастасия его удалила и закрыла страницу. Как рассказал ее коллега, фельдшер не рассчитывала на такой охват, а сегодня стало известно, что ее вызывают к следователю.
Запрос, который 9 декабря поступил главному врачу скорой помощи от Следственного комитета, оказался в распоряжении редакции.
«В следственный отдел поступило обращение, содержащее информацию о распространении фельдшером Советской подстанции Швемлер
Кроме этого, следователи попросили главного врача «обеспечить явку фельдшера» 13 декабря к замруководителя следственного отдела по Советскому району Переберину
Председатель профсоюза «Действие» на скорой помощи в Новосибирске Сергей Комлев сообщил корреспонденту НГС, что в курсе ситуации.
— Поступила информация в профсоюз, что одна из наших коллег сейчас вызвана в Следственный комитет по поводу ее публикации в Инстаграме. Коллега в своем посте не выступала ни за, ни против вакцинации. Ставила вполне логичные вопросы о недостаточных данных статистики. Она пусть и эмоционально высказывалась, но говорила о том, что ей приходится видеть по долгу службы и только из своего опыта. Для нас такое развитие событий удивительно. Мы будем следить за развитием ситуации, — сказал Сергей Комлев.
В СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что фельдшера вызывают в отдел «по поводу рассмотрения обращения», и более никакой информации не предоставили.
Сама Анастасия через коллегу сообщила, что пока не уверена, готова ли она общаться с прессой по этому поводу. Сообщения корреспондента НГС в соцсетях она не прочитала.
В августе директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали к следователю по особо важным делам из-за поста в Facebook о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского. Чуть позже в возбуждении уголовного дела против него было отказано.