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Новосибирского фельдшера вызвали в СКР из-за поста — она усомнилась в эффективности вакцинации от ковида

Главного врача попросили «обеспечить ее явку»

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Фельдшер в посте подчеркивала, что не выступает против вакцинации, и призвала людей самим принимать решение о ее необходимости

Фельдшер в посте подчеркивала, что не выступает против вакцинации, и призвала людей самим принимать решение о ее необходимости

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В Новосибирске фельдшера скорой Анастасию Швемлер вызвали в следственный отдел из-за публикации в Instagram, где она усомнилась в эффективности вакцинации от коронавируса, приведя несколько примеров.

Скандал вызвал пост, опубликованный еще в начале ноября. Как писало издание Medrussia, Анастасия рассказала о нескольких случаях из своей работы, когда она сталкивалась с привитыми пациентами. В одном случае она отвозила в ковидарий 72-летнюю пенсионерку, привитую 2 месяца назад. Во втором — якобы констатировала смерть мужчины с ковидной пневмонией, привитого в июне.

Фельдшер в посте подчеркивала, что не выступает против вакцинации, и призвала людей самим принимать решение о ее необходимости. Также она ставила вопрос — почему открыто не публикуются данные о том, сколько среди заболевших коронавирусом уже привитых людей.

После того как пост стал массово расходиться в соцсетях, Анастасия его удалила и закрыла страницу. Как рассказал ее коллега, фельдшер не рассчитывала на такой охват, а сегодня стало известно, что ее вызывают к следователю.

Запрос, который 9 декабря поступил главному врачу скорой помощи от Следственного комитета, оказался в распоряжении редакции.

«В следственный отдел поступило обращение, содержащее информацию о распространении фельдшером Советской подстанции Швемлер А. Е. заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения от коронавирусной инфекции. Прошу вас сообщить полные данные фельдшера», — говорится в документе.

Кроме этого, следователи попросили главного врача «обеспечить явку фельдшера» 13 декабря к замруководителя следственного отдела по Советскому району Переберину М. А.

Председатель профсоюза «Действие» на скорой помощи в Новосибирске Сергей Комлев сообщил корреспонденту НГС, что в курсе ситуации.

— Поступила информация в профсоюз, что одна из наших коллег сейчас вызвана в Следственный комитет по поводу ее публикации в Инстаграме. Коллега в своем посте не выступала ни за, ни против вакцинации. Ставила вполне логичные вопросы о недостаточных данных статистики. Она пусть и эмоционально высказывалась, но говорила о том, что ей приходится видеть по долгу службы и только из своего опыта. Для нас такое развитие событий удивительно. Мы будем следить за развитием ситуации, — сказал Сергей Комлев.

В СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что фельдшера вызывают в отдел «по поводу рассмотрения обращения», и более никакой информации не предоставили.

Сама Анастасия через коллегу сообщила, что пока не уверена, готова ли она общаться с прессой по этому поводу. Сообщения корреспондента НГС в соцсетях она не прочитала.

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В августе директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали к следователю по особо важным делам из-за поста в Facebook о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского. Чуть позже в возбуждении уголовного дела против него было отказано.

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