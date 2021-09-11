Следователи не нашли состава преступления в посте новосибирца в Facebook об Александре Невском

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела против директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова. В середине августа его вызывали к следователю из-за поста в Facebook, в котором Сергей писал о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского.

— Довольно грустно наблюдать, как в городе, где рождаются крутые ИТ-компании, работают какие-то университеты и даже есть штатные ученые, люди на серьезных щщах обсуждают, не переименовать ли площадь Свердлова в площадь Александра Невского. <...> Выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом, — писал Сергей в посте.

