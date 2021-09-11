Следователи не нашли состава преступления в посте новосибирца в Facebook об Александре Невском

В Новосибирске отказались возбуждать дело против директора колледжа из-за поста
Следователи отказали в возбуждении уголовного дела против директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова. В середине августа его вызывали к следователю из-за поста в Facebook, в котором Сергей писал о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского.
— Довольно грустно наблюдать, как в городе, где рождаются крутые ИТ-компании, работают какие-то университеты и даже есть штатные ученые, люди на серьезных щщах обсуждают, не переименовать ли площадь Свердлова в площадь Александра Невского. <...> Выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом, — писал Сергей в посте.
Сегодня, 11 сентября, в разговоре с НГС руководитель колледжа сообщил, что его адвокат Ирина Конюхова писала жалобы в прокуратуру на процессуальные действия по этому делу.
— Проведена уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой следователем 01.09.2021 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Чернышова состава преступления, — говорится в письме прокуратуры. Текст опубликован на странице Сергея в Facebook.
Сергею Чернышову до сих пор неизвестно, кто ранее написал жалобу на его пост. Подробности проверки в прокуратуре также не сообщили.
— Нам не предоставили результаты лингвистической экспертизы и собственно уведомление об отказе, — пояснил НГС Сергей Чернышов.
В мае этого года следователи начали проверку из-за авторской колонки маркетолога Андрея Позднякова на НГС о праздновании Дня Победы. В отношении новосибирца проводили проверку по статье о реабилитации нацизма.