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Следователи не нашли состава преступления в посте новосибирца в Facebook об Александре Невском

Сам автор поста Сергей Чернышов узнал об этом случайно

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В посте Сергея не нашли состава преступления

В посте Сергея не нашли состава преступления

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В Новосибирске отказались возбуждать дело против директора колледжа из-за поста

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела против директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова. В середине августа его вызывали к следователю из-за поста в Facebook, в котором Сергей писал о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского.

— Довольно грустно наблюдать, как в городе, где рождаются крутые ИТ-компании, работают какие-то университеты и даже есть штатные ученые, люди на серьезных щщах обсуждают, не переименовать ли площадь Свердлова в площадь Александра Невского. <...> Выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом, — писал Сергей в посте.

Сегодня, 11 сентября, в разговоре с НГС руководитель колледжа сообщил, что его адвокат Ирина Конюхова писала жалобы в прокуратуру на процессуальные действия по этому делу. 10 сентября ей пришло уведомление о том, что следователь отказал в возбуждении уголовного дела по статьям об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

— Проведена уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой следователем 01.09.2021 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Чернышова состава преступления, — говорится в письме прокуратуры. Текст опубликован на странице Сергея в Facebook.

Сергею Чернышову до сих пор неизвестно, кто ранее написал жалобу на его пост. Подробности проверки в прокуратуре также не сообщили.

— Нам не предоставили результаты лингвистической экспертизы и собственно уведомление об отказе, — пояснил НГС Сергей Чернышов.

В мае этого года следователи начали проверку из-за авторской колонки маркетолога Андрея Позднякова на НГС о праздновании Дня Победы. В отношении новосибирца проводили проверку по статье о реабилитации нацизма.

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проверкаследовательпрокуратура
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