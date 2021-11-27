«Боли в животе такие, что можно заподозрить аппендицит». Врач красной зоны рассказал, как дети переносят COVID-19

Вопреки расхожему мнению, дети далеко не всегда переносят коронавирус легко. В последнее время они стали болеть чаще и тяжелее. Часто врачи не могут сразу правильно поставить диагноз, и происходят трагедии. Об одной такой Сеть городских порталов рассказывала недавно.



О том, как дети переносят коронавирусную инфекцию и какими осложнениями она опасна даже после выздоровления, Е1.RU рассказал врач-педиатр Сергей Петерс.



— Какие маленькие пациенты чаще всего попадают в больницу с COVID- 19 ?

