«После родов сына забрали и увезли. Он плакал на весь коридор»: история беременной сибирячки, заболевшей ковидом

«Чувствовала себя уставшей — от беременности или от болезни»

Беременность протекала хорошо. Это наш долгожданный малыш. Из-за риска заболеть коронавирусом я старалась реже посещать людные места. Ходила только в женскую консультацию и по направлению гинеколога на анализы и УЗИ, КТГ (методика оценки состояния плода по характеру его сердцебиения).



Всё началось 6 июля с легкого недомогания и субфебрильной температуры. Я подумала, что простудилась, так как иммунитет снижен из-за беременности. Когда поднималась температура — пила парацетамол. Были озноб и лихорадка, пропали запах и вкус. Я пила морсы из ягод, на ночь опять принимала парацетамол, но температура плохо поддавалась снижению, ночами стал появляться кашель. Поэтому 10 июля я вызвала врача на дом.



Ко мне приехали из поликлиники, назначили антибиотик и обильное питье. Я попросила взять тест на ковид на всякий случай, врач позвонила заведующей и спросила, можно ли взять тест, так как мне скоро рожать. После того как она получила одобрение, в квартиру поднялась еще одна девушка и взяла у меня анализ. С того же дня я начала пить назначенные антибиотики.

