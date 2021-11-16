«После родов сына забрали и увезли. Он плакал на весь коридор»: история беременной сибирячки, заболевшей ковидом

У жительницы Новосибирска после родов на 2 недели забрали сына
На последних сроках беременности Екатерина Крот заболела коронавирусной инфекцией, поэтому рожать ее с симптомами ОРВИ отвезли в ЦКБ СО РАН. Чтобы избежать риска заражения, после родов ребенка и маму разделили по разным больницам — Екатерина увидела своего Мишу лишь спустя 15 дней. Всё это время она просила медсестру фотографировать сына и присылать ей фотографии. Как сейчас принимают роды у заболевших ковидом и почему сибирячке пришлось делать кесарево сечение — публикуем монолог молодой мамы.
«Чувствовала себя уставшей — от беременности или от болезни»
Беременность протекала хорошо. Это наш долгожданный малыш. Из-за риска заболеть коронавирусом я старалась реже посещать людные места. Ходила только в женскую консультацию и по направлению гинеколога на анализы и УЗИ, КТГ (методика оценки состояния плода по характеру его сердцебиения).
Всё началось 6 июля с легкого недомогания и субфебрильной температуры. Я подумала, что простудилась, так как иммунитет снижен из-за беременности. Когда поднималась температура — пила парацетамол. Были озноб и лихорадка, пропали запах и вкус. Я пила морсы из ягод, на ночь опять принимала парацетамол, но температура плохо поддавалась снижению, ночами стал появляться кашель. Поэтому 10 июля я вызвала врача на дом.
Ко мне приехали из поликлиники, назначили антибиотик и обильное питье. Я попросила взять тест на ковид на всякий случай, врач позвонила заведующей и спросила, можно ли взять тест, так как мне скоро рожать. После того как она получила одобрение, в квартиру поднялась еще одна девушка и взяла у меня анализ. С того же дня я начала пить назначенные антибиотики.
Легче не становилось. Появились очень сильные отеки ног. Днем температура снижалась, но я чувствовала себя уставшей — было непонятно, это от беременности или от болезни.
«Ковид сильно повлиял»
12 июля мы смотрели мультфильм «Тайна Коко», и я сразу не поняла, но у меня начали немного отходить воды. Утром 13 июля я проснулась в 04:30 утра от того, что мне было мокро спать: воды отходили активно. Я разбудила мужа в 6 утра: начались схватки.
Я была настроена родить естественным путем. Вызвали скорую, которая приехала достаточно быстро. Стали обзванивать роддома, чтобы узнать, где меня примут: по прописке мы относимся к горбольнице, но они отказались принимать без результата теста на ковид. Тогда меня с симптомами ОРВИ повезли в роддом ЦКБ СО РАН.
Доехали мы быстро, чуть-чуть поискали вход. И вот меня на кресле в приемном смотрит Елена Сергеевна Серебренникова. Она сразу же сказала, что я сегодня рожу.
После этого меня взвесили и отправили в палату. Сразу взяли тест на ковид. Я очень хотела родить сама, без вмешательства. Тогда я не понимала, что это невозможно, так как ковид сильно повлиял. Но мне дали максимум времени. Елена Сергеевна оказалась очень чутким и понимающим профессионалом. Она только рекомендовала поставить эпидуралку. Тогда я согласилась.
«Когда сына уносили, он громко плакал на весь коридор»
В 20:59 на свет появился мой малыш. Мне его не показали — быстро унесли, так как было неизвестно, есть ли у меня ковид. И слава богу, сын родился здоровым и крепким. Когда его уносили, он громко плакал на весь коридор больницы. Я еще долго слышала этот плач, от которого сердце вырывалось из груди и разбивалось на части. Но я понимала, что так для него лучше.
Меня наблюдали после кесарева: со мной были врачи Наталья и Михаил. Они меня очень поддерживали и пытались развеселить. Спасибо им огромное за их работу и отношение. Потом меня перевели в послеродовую палату. На следующее утро я проснулась в надежде получить отрицательный тест на ковид. Но, к сожалению, мне позвонили и сообщили, что тест положительный. Я была в шоке — в состоянии разбитости и потерянности. Не могла поверить, что у меня ковид. Параллельно ко мне приходили ЛОР, терапевт. Позже сделали снимок легких. Про моего малыша сказали, что с ним всё в порядке, у него отрицательный результат на ковид.
Вечером того же дня мне сообщили, что меня переводят в облбольницу для дальнейшего лечения, а моего сыночка — в детскую инфекционную больницу
Мое душевное состояние ухудшалось, потому что этажом ниже была палата, где женщины с отрицательным тестом на ковид лежали со своими детьми, те, в свою очередь, плакали. И я вместе с ними от осознания, что где-то там лежит один мой сыночек, которого я даже не видела.
«У меня была средняя тяжесть с поражением легких на 30%»
К счастью, мне попалась очень адекватная медсестра Татьяна, которую я попросила сделать хотя бы несколько фотографий. И так у меня появились первые снимки моего сыночка. Ночью меня на скорой перевезли в облбольницу. Там осмотрели и назначили первые лекарства, также взяли тест на ковид.
С 15 июля я проходила лечение в красной зоне облбольницы. У меня было состояние средней тяжести с поражением легких на 30%. Медперсонал был очень вежливый и обходительный, заботливый. При этом во всём обмундировании. Я регулярно звонила в детскую инфекционную больницу и узнавала о состоянии своего малыша.
В облбольнице меня наблюдали гинеколог Александр Викторович Волчек и пульмонолог Елена Анатольевна Витухина — замечательные специалисты и очень душевные люди. Я прошла лечение и получила два отрицательных теста. Меня перевели в зеленую зону для выписки 24 июля. Выходные я провела там: проходила разные анализы и КТ легких.
В понедельник, 27 июля, я написала отказ от лечения, так как не могла уже ждать. Мне сказали, что это только потому, что мне нужно забрать сына. 28 июля я уже должна была его увидеть.
Так моя первая встреча с сыном состоялась спустя 15 дней после его рождения. Это было очень сложно и страшно. Но благодаря тем работникам медицины, которые мне встречались, всё закончилось хорошо.
Сына мы назвали Михаилом, так как он меня спас. Если бы он не решил родиться, возможно, всё закончилось бы печальнее.
Ранее мы рассказывали историю сибирячки, у которой во время родов двойняшек оторвался тромб. Она переболела ковидом.
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