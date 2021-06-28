«Хватит в лучшем случае до конца недели»: власти НСО просят увеличить поставку вакцин от ковида в регион

Он же сказал, что сейчас готовится письмо с подписью губернатора Андрея Травникова в федеральный Минздрав с запросом об увеличении количества доз вакцины для Новосибирской области.



Сейчас в Новосибирской области прививочные пункты есть во всех взрослых поликлиниках, однако где-то первый компонент уже закончился. Есть также мобильные пункты вакцинации: в торговых центрах, на рынке и даже в зоопарке. А здесь мы публиковали адреса и график работы пунктов вакцинации в Новосибирске.