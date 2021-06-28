«Хватит в лучшем случае до конца недели»: власти НСО просят увеличить поставку вакцин от ковида в регион

Губернатор отправит письмо в Минздрав РФ об увеличении доз вакцины
Количества вакцины от коронавируса в Новосибирской области хватит в лучшем случае до конца недели. Об этом сегодня, в понедельник, 28 июня, сообщил губернатор области Андрей Травников.
— Уже на прошлой неделе регион столкнулся с перебоями в наличии вакцины, фактически работаем «с колес». Хорошо, что в ночь с пятницы на субботу удалось «выбить» дополнительные 45 тысяч доз. Но при сегодняшних темпах вакцинации этого хватит в лучшем случае до конца недели. Поэтому необходимо продолжать работу с федеральным центром всеми возможными средствами — письма, телефонные переговоры для обострения вопроса на федеральном штабе. Нам нужна вакцина, — сказал Андрей Травников.
По данным Минздрава, 26 июня в регион поступило 45 тысяч доз вакцины, ранее в область поступило
При этом жалобы читателей на отсутствие вакцины не прекратились. Например, сибирячка Ольга пыталась поставить вакцину утром в субботу, но вакцины, по ее словам, не было ни в поликлинике
В Минздраве региона журналисту НГС ситуацию с вакцинами прокомментировали так:
— 27 июня в Новосибирске и ближайших районах ее развезли во все медицинские организации, в которых организована вакцинация против коронавируса, с учетом темпов вакцинации и остатков. Сегодня продолжают развозить в оставшиеся районы области.
Министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании сообщил, что в ближайшие 7–10 дней ожидается поставка в Новосибирскую область около 55 тысяч доз.
Он же сказал, что сейчас готовится письмо с подписью губернатора Андрея Травникова в федеральный Минздрав с запросом об увеличении количества доз вакцины для Новосибирской области.
Сейчас в Новосибирской области прививочные пункты есть во всех взрослых поликлиниках, однако где-то первый компонент уже закончился. Есть также мобильные пункты вакцинации: в торговых центрах, на рынке и даже в зоопарке. А здесь мы публиковали адреса и график работы пунктов вакцинации в Новосибирске.