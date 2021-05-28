Новосибирцы теперь могут привиться от COVID-19 в зоопарке

В Новосибирске начали работу новые мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Точки действуют в строительном гипермаркете, садоводстве и на парковке зоопарка.

Один из пунктов вакцинации появился на территории парковки Новосибирского зоопарка. Мобильный павильон находится за пределами самого зоопарка, и чтобы поставить прививку, покупать билет не нужно.

