Новосибирцы теперь могут привиться от COVID-19 в зоопарке

В Новосибирске открыли пункты вакцинации от COVID-19 в садоводстве и зоопарке
В Новосибирске начали работу новые мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Точки действуют в строительном гипермаркете, садоводстве и на парковке зоопарка.
Один из пунктов вакцинации появился на территории парковки Новосибирского зоопарка. Мобильный павильон находится за пределами самого зоопарка, и чтобы поставить прививку, покупать билет не нужно.
— Пункт начал работу три дня назад, новосибирцы проявляют интерес к вакцинации. Мобильный пункт организовала поликлиника
Посетители «Леруа Мерлен» на Фабричном переулке, 11 смогут поставить прививку по выходным с 10:00 до 14:00.
Также в эту субботу с 10:00 до 12:00 можно вакцинироваться в СНТ «Березка» на Ягодинской улице, 39.
В микрорайоне «Чистая слобода» на улице Титова, 264 в опорном пункте полиции привиться от коронавируса можно с 29 мая по 13 июня ежедневно, кроме вторника и четверга, с 15:00 до 19:00.
Одновременно продолжают работать пункты вакцинации во всех взрослых поликлиниках, а также в ТЦ «Сан-Сити», «Эдем», «Река», «Мега». С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
В самом начале запуска мобильных пунктов возможность привиться в ТЦ вызвала ажиотаж у новосибирцев. Вот так в апреле горожане стояли по 2–3 часа в очереди на прививку в ТЦ «Сан Сити».