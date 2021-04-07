«Мы так и рассчитывали — четыре часа и скандалы»: как люди ждут прививку от ковида в торговом центре. Репортаж

Первый в городе мобильный пункт вакцинации заработал 5 апреля. На открытии собрались почти одни чиновники и журналисты, но уже через пару часов начался настоящий ажиотаж — в торговый центр «Сан Сити» устремился поток людей, которые хотели привиться от коронавирусной инфекции. На следующий день вакцины «Спутник V» (именно ее здесь ставят) всем желающим не хватило. Как сейчас обстоят дела в мобильном пункте вакцинации и о чем люди говорят в очереди — читайте в репортаже Марии Тищенко.

Люди: вакцины не хватает. Минздрав: это неправда

