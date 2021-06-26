За сутки в НСО выявили в 1,5 раза больше заболевших COVID-19, чем год назад

За сутки в Новосибирской области выявили 158 случаев COVID-19 , сообщает региональный оперштаб. Это почти в 1,5 раза больше, чем год назад (108 человек).



На утро 26 июня в регионе зарегистрировано 46 168 случаев коронавируса, в том числе у 3084 детей.

Скончались шесть пациентов. Это мужчины 54 и 75 лет и женщины 42, 61, 67 и 71 года.

Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса умерли 2029 человек.