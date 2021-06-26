За сутки в НСО выявили в 1,5 раза больше заболевших COVID-19, чем год назад

За сутки в Новосибирской области выявили 158 случаев
На утро 26 июня в регионе зарегистрировано
Скончались шесть пациентов. Это мужчины 54 и 75 лет и женщины 42, 61, 67 и 71 года.
Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса умерли 2029 человек.
За сутки в инфекционные стационары региона с диагнозом
За сутки за медицинской помощью обратились 3562 человека с симптомами ОРВИ.
Темпы заболеваемости не снижаются. Ранее под лечение заболевших отдали детскую больницу. Затем под эти цели перепрофилировали еще два медицинских учреждения. Также на днях стало известно, что под Новосибирском появится новый инфекционный госпиталь. Его построят с нуля.
А депутат горсовета удивился приглашению на празднование Дня города во время третьей волны пандемии. Другая жительница Новосибирска, страдающая онкологией, попала с ковидом в госпиталь и рассказала, что там сейчас творится.