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За сутки в НСО выявили в 1,5 раза больше заболевших COVID-19, чем год назад

Количество подключенных к ИВЛ выше в два раза

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За сутки в инфекционные стационары региона госпитализированы больше 4 тысяч пациентов

За сутки в инфекционные стационары региона госпитализированы больше 4 тысяч пациентов

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За сутки в Новосибирской области выявили 158 случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Это почти в 1,5 раза больше, чем год назад (108 человек).

На утро 26 июня в регионе зарегистрировано 46 168 случаев коронавируса, в том числе у 3084 детей.

Скончались шесть пациентов. Это мужчины 54 и 75 лет и женщины 42, 61, 67 и 71 года.

Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса умерли 2029 человек.

За сутки в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 4031 пациент, в их числе 93 ребенка. В отделениях реанимации находятся 236 человек, к ИВЛ подключены 50 пациентов. Для сравнения: год назад в этот день в реанимации находились 90 человек, из них на аппаратах ИВЛ — 25 человек.

За сутки за медицинской помощью обратились 3562 человека с симптомами ОРВИ.

Темпы заболеваемости не снижаются. Ранее под лечение заболевших отдали детскую больницу. Затем под эти цели перепрофилировали еще два медицинских учреждения. Также на днях стало известно, что под Новосибирском появится новый инфекционный госпиталь. Его построят с нуля.

СЮЖЕТ

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А депутат горсовета удивился приглашению на празднование Дня города во время третьей волны пандемии. Другая жительница Новосибирска, страдающая онкологией, попала с ковидом в госпиталь и рассказала, что там сейчас творится.

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