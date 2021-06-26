Депутат горсовета удивился приглашению на празднование Дня города во время третьей волны пандемии

Депутат горсовета Сергей Бойко опубликовал приглашение на торжественное собрание по поводу празднования Дня города, которое должно пройти в воскресенье. Его возмутило проведение такого мероприятия на фоне резкого роста числа заболевших ковидом.



Свое обращение к мэру Новосибирска Анатолию Локтю Бойко опубликовал в социальных сетях, приложив фото приглашения на торжественное собрание, которое должно состояться сегодня, 26 июня в 15:00 в ДК Железнодорожников.



— Уважаемый Анатолий Локоть, благодарю за приглашение. Полностью разделяя вашу гордость за наш город и его трудовые коллективы, тем не менее принять приглашение не смогу.

