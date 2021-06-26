Депутат горсовета удивился приглашению на празднование Дня города во время третьей волны пандемии

Депутат горсовета Сергей Бойко опубликовал приглашение на торжественное собрание по поводу празднования Дня города, которое должно пройти в воскресенье. Его возмутило проведение такого мероприятия на фоне резкого роста числа заболевших ковидом.
Свое обращение к мэру Новосибирска Анатолию Локтю Бойко опубликовал в социальных сетях, приложив фото приглашения на торжественное собрание, которое должно состояться сегодня,
— Уважаемый Анатолий Локоть, благодарю за приглашение. Полностью разделяя вашу гордость за наш город и его трудовые коллективы, тем не менее принять приглашение не смогу.
В дни, когда больницы переполнены, скорая помощь едет на вызовы по три часа, Минздрав примеряется к принудительной вакцинации, а недовольным вашей работой жителям символа побед и достижений запрещены любые публичные акции, считаю проведение массового мероприятия в закрытом помещении форменной шизофренией и безумием, — пишет Сергей Бойко, желая участникам собрания «не перезаражать друг друга», чтобы не занять в приоритетном порядке «больничные койки, так нужные сегодня горожанам».
Нужно заметить, впрочем, что формально намеченное городскими властями собрание не попадает даже под новые запретительные меры (они начнут действовать с
Решение же отменить массовые гуляния по поводу Дня города (он должен был пройти завтра,