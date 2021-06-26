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Депутат горсовета удивился приглашению на празднование Дня города во время третьей волны пандемии

Торжественное мероприятие пройдет сегодня

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Приглашение на собрание по случаю Дня города

Приглашение на собрание по случаю Дня города

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Депутат горсовета Сергей Бойко опубликовал приглашение на торжественное собрание по поводу празднования Дня города, которое должно пройти в воскресенье. Его возмутило проведение такого мероприятия на фоне резкого роста числа заболевших ковидом.

Свое обращение к мэру Новосибирска Анатолию Локтю Бойко опубликовал в социальных сетях, приложив фото приглашения на торжественное собрание, которое должно состояться сегодня, 26 июня в 15:00 в ДК Железнодорожников.

— Уважаемый Анатолий Локоть, благодарю за приглашение. Полностью разделяя вашу гордость за наш город и его трудовые коллективы, тем не менее принять приглашение не смогу.

В дни, когда больницы переполнены, скорая помощь едет на вызовы по три часа, Минздрав примеряется к принудительной вакцинации, а недовольным вашей работой жителям символа побед и достижений запрещены любые публичные акции, считаю проведение массового мероприятия в закрытом помещении форменной шизофренией и безумием, — пишет Сергей Бойко, желая участникам собрания «не перезаражать друг друга», чтобы не занять в приоритетном порядке «больничные койки, так нужные сегодня горожанам».

Нужно заметить, впрочем, что формально намеченное городскими властями собрание не попадает даже под новые запретительные меры (они начнут действовать с 1 июля), введенные губернатором Андреем Травниковым, поскольку в подписанном им постановлении делается исключение для мероприятий, проводимых государственными органами.

Решение же отменить массовые гуляния по поводу Дня города (он должен был пройти завтра, 27 июня) было принято городскими властями еще в середине месяца.

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